Когда пересчитают пенсии в 2020 году?

Новый Кабмин, как и положено по законодательству, представил в середине сентября проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Что заложили в «главную смету страны»?

Прожиточный минимум

В следующем году социальные стандарты, от которых зависят различные выплаты и надбавки к пенсиям, будут расти, хотя не на столько, на сколько нам бы хотелось. Так, законопроектом предлагается установить в 2020 году приведенные ниже прожиточные минимумы.

Для трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года – 2102 грн., с 1 июля – 2197 грн., с 1 декабря – 2270 грн.

Для нетрудоспособных лиц: с 1 января 2020 года – 1638 грн., с 1 июля – 1712 грн., с 1 декабря – 1769 грн.

Минимальная пенсия будет соответствовать прожиточному минимуму, установленному для нетрудоспособных лиц. Уточним, что к 1 декабря этого года ожидается увеличение прожиточного минимума с 1564 до 1638 гривен. На 1 января он останется в том же размере. То есть фактически в следующем году перерасчетов по прожиточному минимуму следует ожидать только два – с 1 июля и с 1 декабря.

Минимальная зарплата на 1 января 2020 года составит 4723 грн. вместо запланированного ранее показателя в 4425 грн.

Субсидии

В госбюджет-2020 заложены 47,6 млрд. гривен в качестве государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Для сравнения: в 2019-м на эти цели было предусмотрено 55,09 млрд. гривен., а в 2018-м – 70,99 млрд. гривен. То есть расходы на это направление значительно уменьшились. При этом в Минсоцполитики пообещали, что все, кто будет нуждаться в субсидиях, будут ими обеспечены.

Медицина

На 10%, по сравнению с нынешним годом, увеличится финансирование сферы здравоохранения. Средства пойдут на продолжение медреформы – программу гарантий первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, на реимбурсацию стоимости лекарственных средств, централизованное приобретение медикаментов и лечение граждан за рубежом.

Безопасность и оборона

В 2020 году правительство намерено отдать 245,8 млрд. гривен различным структурам, которые задействованы в безопасности и обороне. Указанная сумма на 17,3%, или на 33,8 млрд. гривен, больше, чем в 2019 году.

В Кабмине, формируя эти цифры, следовали Стратегии национальной безопасности Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, согласно которой ежегодное бюджетное финансирование сектора должно составлять не менее 5% от валового внутреннего продукта.

***

До 2 ноября проект закона о бюджете на 2020 год должен быть окончательно доработан. Это будет последний госбюджет, который принимается на один год. В дальнейшем, как сказал премьер-министр Алексей Гончарук, принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации: «главную смету страны» хотят планировать на средне- и долгосрочный период.

Почем будет доллар?

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год разрабатывался на макроэкономическом прогнозе еще от прошлого правительства. Этот документ был утвержден в мае текущего года, а валютный курс в нем значился на отметке 28,02 гривны за доллар.

При этом, по сравнению с 2019-м, снизится уровень инфляции: в прогнозе – 6%.

Фото: bessarabiainform.com