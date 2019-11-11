Кофейное «зазывалово», или что добавляют в одесский кофе?

Тенденции рекламы кофе в Одессе меняются, как и любые другие. И если еще совсем недавно мы могли на маленьком уличном бордике лицезреть Александра Сергеевича, задумавшегося над темой «Зачем муза? Есть кофе» или любоваться сексапильной дамой, ну очень уж откровенно зазывающей выпить чашечку свежего и ароматного, то теперь все стало проще, конкретней и где-то даже интеллигентней.

Нет, порой кофейная реклама в нашем южном городе по-прежнему бывает излишне кричащей и «зашкаливающей». Потому как изречение о том, что если не выпить чашечку кофе, то зачем вообще просыпаться, звучит не очень. Зато многое другое «ну очень».

В Одессе реклама, в том числе и кофейная (а именно ее — с избытком) должна хоть немого сбивать с ног. Вот «Хочу кофе!» — и точка. И даже уже слегка намозолившее глаз «Без эспрессо я в депрессо» по-прежнему в тренде, потому как текст все тот же, а вот картинки к нему постоянно меняются.

Или вот, к примеру, обещание, что каждый «ребенок, родившийся в нашей кофейне, до 18 лет пьет кофе бесплатно». Вдумались, да? Улыбнулись, не правда ли? Что и требовалось доказать, вернее, таки зазвать вас на очередную чашечку кофе. А как вам это: «Готовим кофе лучше, чем умеем»?..

Проходя по городу, порой кажется, что все у нас только и делают, что пьют или собираются выпить кофе. К этому призывают, зазывают, умоляют, наталкивают, а то и просто толкают. В Одессе даже «Малевич ушел пить кофе». С другой стороны «зазывалово» вопрошается: «А чем вы хуже Малевича?».

Изучить кофейную рекламу в Одессе — это значит понять, что после чашечки напитка твой мозг «начнет быстрее загружаться», что «кофе — любимый напиток цивилизованного мира», что кофе благоприятствует любви и так далее, и тому подобное.

Из новейших тенденций кофейной рекламы — добавки в кофе. Нет, когда просто читаешь, что «в наш кофе мы добавляем любовь», оно еще как-то так… Но когда меня совершенно серьезно спросили в кофейном ларьке, какую добавку я хочу к своему кофе — счастье, удачу или любовь, я слегка оторопела.

Между тем кофейных дел мастер обратил мое внимание на три сосуда на витрине, на которых значились именно эти очаровательные слова. Оказалось, что это просто какие-то сладко-ароматизированные добавки к кофе. Но ведь как звучит, а?! Запомнится же на всю жизнь, другим рассказать захочется. Что, собственно, и требовалось доказать.

Мы — в Одессе. Любой товар здесь умели продвигать с незапамятных времен! Ну а уж зазвать на чашечку кофе каким-то необычным образом – тем паче!..

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