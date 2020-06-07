Книжная полка: три воодушевляющих романа о путешествиях, войне и семейных страстях

Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать на досуге.

Нэнси Голдстоун «Четыре королевы»

Маргарита, Элеонора, Санча и Беатрис были самыми знаменитыми женщинами своего времени. Четыре сестры, вышедшие замуж за известных европейских монархов, стали королевами Франции, Англии, Германии и Сицилии. Женщины правили наравне со своими мужьями. Они рисковали и воевали, заключали опасные политические союзы и одинаково свободно чувствовали себя на поэтических турнирах трубадуров и за столом переговоров.

На страницах средневекового романа «Четыре королевы» вы перенесетесь в ту самую эпоху крестовых походов и расцвета рыцарства, борьбы влиятельных феодалов и монархов, верности слову и коварных измен, амбиций и любви.

Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»

Дебютный роман австралийской писательницы Хезер Моррис написан на основе реальных событий. В 1942 году в концентрационном лагере «Освенцим» встретили друг друга татуировщик Лали Соколов и заключенная Гита Фурман. Это была любовь с первого взгляда. Молодым людям было суждено пережить страшные испытания, чтобы в итоге прожить 50 лет счастливой супружеской жизни. Их историю любви Хезер Моррис записала со слов самого Лали, с которым случайно познакомилась в 2003 году. Эта встреча изменила судьбы обоих. Испытывая к Хезер доверие, пожилой мужчина решился рассказать ей самые сокровенные подробности своей жизни во время Холокоста.

Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить»

Роман Элизабет Гилберт уже несколько лет остается в топе бестселлеров. Ведь это искренний рассказ женщины о духовном перерождении и положительных изменениях в жизни. Автор книги на собственном примере доказала, что даже после самых сложных кризисов можно не только восстановиться, но и открыть в себе новые грани и возможности.

Главная героиня романа — писательница Лиз. Разочаровавшись в семейной жизни и отчаявшись найти личное счастье, она потеряла смысл и вкус жизни. Чтобы набраться сил и найти себя прежнюю, Лиз отправляется в путешествие. На ее пути три страны: Италия, Индонезия и Индия. Там она учится есть со вкусом, молиться с открытым сердцем и любить, как впервые.

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Фото: NBC News

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