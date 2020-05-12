Книжная полка: истории о жизни, искусстве и лидерстве

Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать во время карантина.

Елена Любченко «Переписать жизнь. Как и что менять, чтобы стать счастливым человеком»

Елена Любченко — украинский психолог с 20-летним стажем. На протяжении своей профессиональной жизни и в настоящее время занимается психотерапией, ведет группы психологического роста и развития, выступает с лекциями по всему миру. Ее книга «Переписать жизнь» может стать полезной тем, кто оказался в тупике и не может понять, чего в жизни хочется на самом деле. Специалист помогает разобраться во многих бытовых и семейных проблемах, выяснить причины душевного беспокойства и плохого настроения, а также дает советы, что делать в подобных ситуациях.

И не сомневайтесь, переосмыслить и переписать свою жизнь с чистого листа можно всегда.

Майкл Берд «Зоряна ніч Ван Гога та інші оповіді. Історія мистецтва для дітей»

Отправьтесь в невероятное путешествие вместе с детьми и внуками сквозь историю искусства — от доисторических наскальных рисунков до современных инсталляций. Британский искусствовед Майкл Берд искусно расскажет о том, как возникло искусство и познакомит такими художниками, как: Альбрехт Дюрер, Винсент ван Гог, Фрида Кало, Микеланджело, Рембрандт, Диего Веласкес, Джексон Поллок, Леонардо да Винчи и многими другими. Пусть книга и рассчитана больше на детей, она будет интересна и взрослым. Вы вместе научитесь ценить и понимать прекрасное. Здесь также есть календарь, из которого можно узнать о главных датах в истории искусства и словарь с разъяснениями, что такое фреска, мозаика и многое другое.

Саймон Монтефиоре «Речи, которые изменили мир»

Если вы интересуетесь всемирной историей и риторикой, тогда эта книга для вас. В ней опубликовано более 50 публичных выступлений самых разных исторических деятелей и политиков — от библейского пророка Моисея до президента Джорджа Буша. Британский писатель и историк Саймон Монтефиоре выделяет ключевые моменты истории человечества и раскрывает их значение через воззвания лидеров — людей, поменявших своим словом и делом человеческую историю. Каждая речь сопровождается очерком, который описывает то или иное событие, во время которого когда-то была произнесена речь, а также биографической справкой об ораторе. Дополняют историческую сводку эффектные черно-белые иллюстрации.

Напомним, также есть подборка книг для маленьких ценителей литературы.

Фото: CNN.com

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