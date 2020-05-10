Книжная полка: подборка книг на радость детям

Не все дети любят читать, однако это поправимо. Чтобы у ребенка вызвать интерес к книгам, начните вместе с ним изучать мир с помощь познавательных энциклопедий.

Павла Ганачкова и Тереза Маковская «80 хитромудрих запитань»

Это справочник для любознательных детей, которым хочется знать все на свете.

Почему небо голубое? Почему светлячки светятся?

Зачем нам спать? Почему снег сверкает?

Ну а чтобы, ответы были еще интересней, в этом помогут яркие картинки.

Изабель Фужер «Хочу знати! Про все на світі»

Новая детская энциклопедия прекрасно подойдет для семейных чтений.

Вместе с ребенком вы погрузитесь в мир истории и искусства, узнаете больше о повседневной жизни, изучите человека с головы до ног и отправитесь в путешествовать в далекий космос.

Юлия Ярмоленко «Малечі про інтимні речі»

Эта книга рассказывает об очень важных органах нашего тела, о которых мы так мало говорим.

Их называют половыми органами или гениталиями.

Автор пишет о том, как они устроены, объясняет, как правильно за ними ухаживать, как ходить в туалет, а также отвечает на деликатные вопросы, связанные с менструацией и эрекцией.

Крис Ридделл «Майстерня Вендела»

Книга рассказывает о мышонке Венделе и его изобретениях.

Также она о том, что могло бы случиться с миром, если бы Фрекен Бок стала роботом.

Мораль произведения в том, что нужно беречь друзей и не разбрасываться ими по пустякам.

Фото: yakaboo.ua, Альпина Паблишер

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.