На карантине: где купить наши газеты? (список адресов)

С объявлением в Украине карантина из-за пандемии коронавируса некоторые украинские газеты были вынуждены приостановить выход. Главная причина в том, что сейчас почти полностью парализована работа системы распространения изданий. Однако наши газеты — «Одесская жизнь», «На пенсии», «Пенсионная телепрограмма», «Хорошая телепрограмма» и «Одесский дачник» продолжают выходить в обычном режиме.

Почему киоски закрыты на карантин?

Украинские СМИ сейчас переживают не лучшие времена. Трудно организовать своевременную печать, доставку и продажу газет. На карантин закрыты киоски по продаже прессы во многих городах Украины. Сотрудники изданий не могут попасть на рабочие места или находятся в группе риска. Временно перестали печататься некоторые всеукраинские издания. На карантин вынужденно ушли журналы «Корреспондент», «Телескоп» и «Теленеделя», газеты «Комсомольская правда» в Украине», «Факты и комментарии», «Аргументы и факты» и многие другие. А так как карантин продлили, то совершенно неясно, смогут ли в обозримом будущем редакции украинских газет возобновить свою работу.

Кроме того, среди причин такого положения, в котором оказались украинские издания, — закрытие киосков с прессой. Проблемы с распространением как всеукраинских, так и местных газет возникли во многих городах страны, в частности в Киеве, Хмельницком, Каменец-Подольском, Херсоне, Харькове, Днепре, Тернополе и т.д. Там осталась только возможность получать газету по подписке или приобрести в отделениях «Укрпочты» и некоторых магазинах. А ведь торговля в киосках менее опасна, чем контакт продавца и покупателя в магазине.

Например, Михаил Новицкий, издатель херсонской «Дебют-газеты», уверен: «Киоски прессы 100% не подлежат закрытию на карантин, так как товары, которые там продаются, соответствуют ассортименту точек торговли из постановления Кабмина… И на любое должностное лицо, которое препятствует работе киосков прессы, должен быть немедленно составлен протокол о саботаже противоэпидемических мероприятий в городе».

При сложившейся ситуации непонятно, где жители Украины должны получать актуальную информацию, тем более что эпидемия в стране набирает обороты. А ведь информация сейчас нужна как никогда, и перекрывать доступ к ней просто преступно. Даже в Италии, где инфицированных коронавирусом несколько десятков тысяч человек, киоски с прессой продолжают работать — ведь людям сейчас свежие новости нужны, как воздух, а в некоторых случаях они даже смогут спасти им жизнь.

Где продаются самые популярные издания?

В Одессе положение с продажей прессы получше, чем в некоторых других городах страны. Киоски с прессой у нас продолжают работать, однако приобрести там можно не все газеты. К примеру, «На пенсии», «Одесскую жизнь», «Хорошую телепрограмму», «Пенсионную телепрограмму», «Одесский дачник» там давно уже нельзя купить. А на витрине вместо газет и журналов можно увидеть сигареты и напитки.

Но все наши газеты выходят в штатном режиме, и до сих пор не пропустили ни одного номера. Надеемся, что так будет и дальше. Газеты можно приобрести во многих одесских супермаркетах — «Копейка», «Сильпо», «Таврия В». Их более ста. Также можно купить в отделениях «Укрпочты». Если почтальоны приходят к вам на дом, газеты можно спрашивать у них. Еще – оформить на наши газеты подписку можно на почте или через интернет.

Кстати, учитывая ситуацию, подписка на газеты сейчас является одним из самых безопасных способов получения информации. Пожилым людям, у которых нет интернета, подписаться на наши издания можно в обычном порядке, на почте. Но так как в условиях карантина на улицу им лучше не выходить, оформить подписку они могут попросить детей или внуков. Также дети и внуки могут оформить вам подписку онлайн – не выходя из дома, через интернет. Сейчас с помощью интернета подписка доступна на газеты «На пенсии», «Одесский дачник» и «Пенсионную телепрограмму». А скоро можно будет подписаться и на остальные наши издания не выходя из дома — «Одесскую жизнь» и «Хорошую телепрограмму».

В каких магазинах можно купить наши газеты в Одессе и Черноморске?

Центр, Молдаванка

Таврия – Колонтаевская, 8/1

Таврия – Новосельского, 46а

Таврия – Валиховский пер. 10а

Таврия – Осипова, 10

Таврия – Греческая пл. 3/4

Таврия – Дерибасовская, 21

Таврия – Комитетская, 17/19

Таврия – Степовая, 54

Таврия – Польская, 9/13

Таврия – Прохоровская, 39

Таврия – Ришельевская, 64

Таврия – Косвенная,24

Копейка – Пушкинская, 72

Копейка – ул.Асташкина, 29

Копейка – Старосенная пл., 1

Приморский район

Таврия – Фонтанская дор. 17/19

Таврия – Армейская, 10

Таврия – Говорова, 10/5

Таврия – Пироговская, 3

Таврия – Шевченко просп., 15/3

Копейка – Сегедская, 7

Копейка – пр.Шевченко, 4д

Копейка – Тенистая, 13

Копейка – Ивана Франко, 55

Космос – Академическая ,28

Сільпо – Довженко, 4

Сільпо – Французский бульвар, 16

Сільпо – Фонтанская дорога, 39

Черемушки

Таврия – Варненская, 2

Таврия – Ицхака Рабина, 7

Таврия – Рекордная, 23

Таврия – Варненская, 6

Таврия – Космонавтов, 38

Таврия – Скворцова, 4а

Блеск и ведро – Ицхака Рабина

Копейка – Варненская, 16

Копейка – Рихтера, 2

Копейка – Ген.Петрова, 74

Копейка – Малиновского, 51

Сільпо – Филатова, 1

Сільпо – Малиновского, 33

Сільпо – Ген.Петрова, 51

Сільпо – Героев Крут, 17/1

Таирово

Таврия – Люстдорфская дор.140/1

Таврия – Ак.Глушко, 29а

Таврия – Ак.Королева, 120

Таврия – пл. Независимости, 1

Таврия – Ак.Вильямса, 9/а

Таврия – Люстдорфская дор., 88

Таврия – Ак.Вильямса, 59к

Таврия – 25-й Чапаевской дивизии, 3а

Таврия – Ак.Глушко, 2

Копейка – Ильфа и Петрова, 39

Копейка – Ак.Глушко, 11/1

Копейка – Ак.Глушко, 26

Копейка – Ильфа и Петрова, 51

Копейка – Маршала Жукова, 65а

Копейка – Люстдорфская дор., 55/2

Сільпо – Ак.Корольова, 44

Сільпо – Ак.Вильямса, 75

Сільпо – Небесной сотни, 14

Сільпо – Небесной сотни, 2

Сільпо – Небесной сотни, 5а

Поселок Котовского

Таврия – Сахарова, 34

Таврия – Гер.Сталинграда, 98

Таврия – Семена Палия, 96

Таврия – Добровольского, 123

Таврия – 1-й км Новониколаевской дор.

Таврия – Махачкалинская, 7а

Таврия – Затонского, 32

Таврия – Марсельская, 9

Копейка – Добровольского, 147/1

Копейка – Добровольского, 130/5

Копейка – Добровольского, 70-б

Копейка – Заболотного, 24

Копейка – Семена Палия, 86

Копейка – Добровольского, 71-Б

Копейка – Добровольского, 84а

Копейка – Бочарова, 50

Копейка – Марсельская, 35

Сільпо – Бочарова, 13

Сільпо – Бочарова, 44

Сільпо – Крымская, 71

Сільпо – Семена Палия, 72

Сільпо – Семена Палия, 93а

Другие районы Одессы

Таврия – Совиньон

Таврия – Ядова, 12

Таврия – Гастелло, 50

Копейка – Грушевского, 39/4

Магазины в г. Черноморск

Таврия – пр.Мира, 35г

Таврия – пр.Мира, 32

Копейка – Виталия Шума, 17/102

Копейка – Парковая, 2

Копейка – Парусная, 7

Магазин в г. Белгород-Днестровский

Таврия – Тимчишина, 8

Не забывайте о том, что все наши газеты можно купить во всех почтовых отделениях Одессы и Одесской области. Спрашивайте у сотрудников почтовых отделений и у почтальонов.

Фото: Одесская жизнь

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