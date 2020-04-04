На карантине: где купить наши газеты? (список адресов)

С объявлением в Украине карантина из-за пандемии коронавируса некоторые украинские газеты были вынуждены приостановить выход. Главная причина в том, что сейчас почти полностью парализована работа системы распространения изданий. Однако наши газеты — «Одесская жизнь», «На пенсии», «Пенсионная телепрограмма», «Хорошая телепрограмма» и «Одесский дачник» продолжают выходить в обычном режиме.
Почему киоски закрыты на карантин?
Украинские СМИ сейчас переживают не лучшие времена. Трудно организовать своевременную печать, доставку и продажу газет. На карантин закрыты киоски по продаже прессы во многих городах Украины. Сотрудники изданий не могут попасть на рабочие места или находятся в группе риска. Временно перестали печататься некоторые всеукраинские издания. На карантин вынужденно ушли журналы «Корреспондент», «Телескоп» и «Теленеделя», газеты «Комсомольская правда» в Украине», «Факты и комментарии», «Аргументы и факты» и многие другие. А так как карантин продлили, то совершенно неясно, смогут ли в обозримом будущем редакции украинских газет возобновить свою работу.
Кроме того, среди причин такого положения, в котором оказались украинские издания, — закрытие киосков с прессой. Проблемы с распространением как всеукраинских, так и местных газет возникли во многих городах страны, в частности в Киеве, Хмельницком, Каменец-Подольском, Херсоне, Харькове, Днепре, Тернополе и т.д. Там осталась только возможность получать газету по подписке или приобрести в отделениях «Укрпочты» и некоторых магазинах. А ведь торговля в киосках менее опасна, чем контакт продавца и покупателя в магазине.
Например, Михаил Новицкий, издатель херсонской «Дебют-газеты», уверен: «Киоски прессы 100% не подлежат закрытию на карантин, так как товары, которые там продаются, соответствуют ассортименту точек торговли из постановления Кабмина… И на любое должностное лицо, которое препятствует работе киосков прессы, должен быть немедленно составлен протокол о саботаже противоэпидемических мероприятий в городе».
При сложившейся ситуации непонятно, где жители Украины должны получать актуальную информацию, тем более что эпидемия в стране набирает обороты. А ведь информация сейчас нужна как никогда, и перекрывать доступ к ней просто преступно. Даже в Италии, где инфицированных коронавирусом несколько десятков тысяч человек, киоски с прессой продолжают работать — ведь людям сейчас свежие новости нужны, как воздух, а в некоторых случаях они даже смогут спасти им жизнь.
Где продаются самые популярные издания?
В Одессе положение с продажей прессы получше, чем в некоторых других городах страны. Киоски с прессой у нас продолжают работать, однако приобрести там можно не все газеты. К примеру, «На пенсии», «Одесскую жизнь», «Хорошую телепрограмму», «Пенсионную телепрограмму», «Одесский дачник» там давно уже нельзя купить. А на витрине вместо газет и журналов можно увидеть сигареты и напитки.
Но все наши газеты выходят в штатном режиме, и до сих пор не пропустили ни одного номера. Надеемся, что так будет и дальше. Газеты можно приобрести во многих одесских супермаркетах — «Копейка», «Сильпо», «Таврия В». Их более ста. Также можно купить в отделениях «Укрпочты». Если почтальоны приходят к вам на дом, газеты можно спрашивать у них. Еще – оформить на наши газеты подписку можно на почте или через интернет.
Кстати, учитывая ситуацию, подписка на газеты сейчас является одним из самых безопасных способов получения информации. Пожилым людям, у которых нет интернета, подписаться на наши издания можно в обычном порядке, на почте. Но так как в условиях карантина на улицу им лучше не выходить, оформить подписку они могут попросить детей или внуков. Также дети и внуки могут оформить вам подписку онлайн – не выходя из дома, через интернет. Сейчас с помощью интернета подписка доступна на газеты «На пенсии», «Одесский дачник» и «Пенсионную телепрограмму». А скоро можно будет подписаться и на остальные наши издания не выходя из дома — «Одесскую жизнь» и «Хорошую телепрограмму».
В каких магазинах можно купить наши газеты в Одессе и Черноморске?
Центр, Молдаванка
- Таврия – Колонтаевская, 8/1
- Таврия – Новосельского, 46а
- Таврия – Валиховский пер. 10а
- Таврия – Осипова, 10
- Таврия – Греческая пл. 3/4
- Таврия – Дерибасовская, 21
- Таврия – Комитетская, 17/19
- Таврия – Степовая, 54
- Таврия – Польская, 9/13
- Таврия – Прохоровская, 39
- Таврия – Ришельевская, 64
- Таврия – Косвенная,24
- Копейка – Пушкинская, 72
- Копейка – ул.Асташкина, 29
- Копейка – Старосенная пл., 1
Приморский район
- Таврия – Фонтанская дор. 17/19
- Таврия – Армейская, 10
- Таврия – Говорова, 10/5
- Таврия – Пироговская, 3
- Таврия – Шевченко просп., 15/3
- Копейка – Сегедская, 7
- Копейка – пр.Шевченко, 4д
- Копейка – Тенистая, 13
- Копейка – Ивана Франко, 55
- Космос – Академическая ,28
- Сільпо – Довженко, 4
- Сільпо – Французский бульвар, 16
- Сільпо – Фонтанская дорога, 39
Черемушки
- Таврия – Варненская, 2
- Таврия – Ицхака Рабина, 7
- Таврия – Рекордная, 23
- Таврия – Варненская, 6
- Таврия – Космонавтов, 38
- Таврия – Скворцова, 4а
- Блеск и ведро – Ицхака Рабина
- Копейка – Варненская, 16
- Копейка – Рихтера, 2
- Копейка – Ген.Петрова, 74
- Копейка – Малиновского, 51
- Сільпо – Филатова, 1
- Сільпо – Малиновского, 33
- Сільпо – Ген.Петрова, 51
- Сільпо – Героев Крут, 17/1
Таирово
- Таврия – Люстдорфская дор.140/1
- Таврия – Ак.Глушко, 29а
- Таврия – Ак.Королева, 120
- Таврия – пл. Независимости, 1
- Таврия – Ак.Вильямса, 9/а
- Таврия – Люстдорфская дор., 88
- Таврия – Ак.Вильямса, 59к
- Таврия – 25-й Чапаевской дивизии, 3а
- Таврия – Ак.Глушко, 2
- Копейка – Ильфа и Петрова, 39
- Копейка – Ак.Глушко, 11/1
- Копейка – Ак.Глушко, 26
- Копейка – Ильфа и Петрова, 51
- Копейка – Маршала Жукова, 65а
- Копейка – Люстдорфская дор., 55/2
- Сільпо – Ак.Корольова, 44
- Сільпо – Ак.Вильямса, 75
- Сільпо – Небесной сотни, 14
- Сільпо – Небесной сотни, 2
- Сільпо – Небесной сотни, 5а
Поселок Котовского
- Таврия – Сахарова, 34
- Таврия – Гер.Сталинграда, 98
- Таврия – Семена Палия, 96
- Таврия – Добровольского, 123
- Таврия – 1-й км Новониколаевской дор.
- Таврия – Махачкалинская, 7а
- Таврия – Затонского, 32
- Таврия – Марсельская, 9
- Копейка – Добровольского, 147/1
- Копейка – Добровольского, 130/5
- Копейка – Добровольского, 70-б
- Копейка – Заболотного, 24
- Копейка – Семена Палия, 86
- Копейка – Добровольского, 71-Б
- Копейка – Добровольского, 84а
- Копейка – Бочарова, 50
- Копейка – Марсельская, 35
- Сільпо – Бочарова, 13
- Сільпо – Бочарова, 44
- Сільпо – Крымская, 71
- Сільпо – Семена Палия, 72
- Сільпо – Семена Палия, 93а
Другие районы Одессы
- Таврия – Совиньон
- Таврия – Ядова, 12
- Таврия – Гастелло, 50
- Копейка – Грушевского, 39/4
Магазины в г. Черноморск
- Таврия – пр.Мира, 35г
- Таврия – пр.Мира, 32
- Копейка – Виталия Шума, 17/102
- Копейка – Парковая, 2
- Копейка – Парусная, 7
Магазин в г. Белгород-Днестровский
- Таврия – Тимчишина, 8
Не забывайте о том, что все наши газеты можно купить во всех почтовых отделениях Одессы и Одесской области. Спрашивайте у сотрудников почтовых отделений и у почтальонов.
Фото: Одесская жизнь
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