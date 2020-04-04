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Новости Одессы и Одесской области

На карантине: где купить наши газеты? (список адресов)

На карантине: где купить наши газеты? (список адресов)

С объявлением в Украине карантина из-за пандемии коронавируса некоторые украинские газеты были вынуждены приостановить выход. Главная причина в том, что сейчас почти полностью парализована работа системы распространения изданий. Однако наши газеты — «Одесская жизнь», «На пенсии», «Пенсионная телепрограмма», «Хорошая телепрограмма» и «Одесский дачник» продолжают выходить в обычном режиме.

Почему киоски закрыты на карантин?

Украинские СМИ сейчас переживают не лучшие времена. Трудно организовать своевременную печать, доставку и продажу газет. На карантин закрыты киоски по продаже прессы во многих городах Украины. Сотрудники изданий не могут попасть на рабочие места или находятся в группе риска. Временно перестали печататься некоторые всеукраинские издания. На карантин вынужденно ушли журналы «Корреспондент», «Телескоп» и «Теленеделя», газеты «Комсомольская правда» в Украине», «Факты и комментарии», «Аргументы и факты» и многие другие. А так как карантин продлили, то совершенно неясно, смогут ли в обозримом будущем редакции украинских газет возобновить свою работу.

Кроме того, среди причин такого положения, в котором оказались украинские издания, — закрытие киосков с прессой. Проблемы с распространением как всеукраинских, так и местных газет возникли во многих городах страны, в частности в Киеве, Хмельницком, Каменец-Подольском, Херсоне, Харькове, Днепре, Тернополе и т.д. Там осталась только возможность получать газету по подписке или приобрести в отделениях «Укрпочты» и некоторых магазинах. А ведь торговля в киосках менее опасна, чем контакт продавца и покупателя в магазине.

Например, Михаил Новицкий, издатель херсонской «Дебют-газеты», уверен: «Киоски прессы 100% не подлежат закрытию на карантин, так как товары, которые там продаются, соответствуют ассортименту точек торговли из постановления Кабмина… И на любое должностное лицо, которое препятствует работе киосков прессы, должен быть немедленно составлен протокол о саботаже противоэпидемических мероприятий в городе».

При сложившейся ситуации непонятно, где жители Украины должны получать актуальную информацию, тем более что эпидемия в стране набирает обороты. А ведь информация сейчас нужна как никогда, и перекрывать доступ к ней просто преступно. Даже в Италии, где инфицированных коронавирусом несколько десятков тысяч человек, киоски с прессой продолжают работать — ведь людям сейчас свежие новости нужны, как воздух, а в некоторых случаях они даже смогут спасти им жизнь.

Где продаются самые популярные издания?

В Одессе положение с продажей прессы получше, чем в некоторых других городах страны. Киоски с прессой у нас продолжают работать, однако приобрести там можно не все газеты. К примеру, «На пенсии», «Одесскую жизнь», «Хорошую телепрограмму», «Пенсионную телепрограмму», «Одесский дачник» там давно уже нельзя купить. А на витрине вместо газет и журналов можно увидеть сигареты и напитки.

Но все наши газеты выходят в штатном режиме, и до сих пор не пропустили ни одного номера. Надеемся, что так будет и дальше. Газеты можно приобрести во многих одесских супермаркетах — «Копейка», «Сильпо», «Таврия В». Их более ста. Также можно купить в отделениях «Укрпочты». Если почтальоны приходят к вам на дом, газеты можно спрашивать у них. Еще – оформить на наши газеты подписку можно на почте или через интернет.

Кстати, учитывая ситуацию, подписка на газеты сейчас является одним из самых безопасных способов получения информации. Пожилым людям, у которых нет интернета, подписаться на наши издания можно в обычном порядке, на почте. Но так как в условиях карантина на улицу им лучше не выходить, оформить подписку они могут попросить детей или внуков. Также дети и внуки могут оформить вам подписку онлайн – не выходя из дома, через интернет. Сейчас с помощью интернета подписка доступна на газеты «На пенсии», «Одесский дачник» и «Пенсионную телепрограмму». А скоро можно будет подписаться и на остальные наши издания не выходя из дома — «Одесскую жизнь» и «Хорошую телепрограмму».

В каких магазинах можно купить наши газеты в Одессе и Черноморске?

Центр, Молдаванка

  • Таврия      –      Колонтаевская, 8/1
  • Таврия      –      Новосельского, 46а
  • Таврия      –      Валиховский пер. 10а
  • Таврия     –       Осипова, 10
  • Таврия      –      Греческая пл. 3/4
  • Таврия      –      Дерибасовская, 21
  • Таврия      –      Комитетская, 17/19
  • Таврия       –     Степовая, 54
  • Таврия     –       Польская, 9/13
  • Таврия      –      Прохоровская, 39
  • Таврия      –      Ришельевская, 64
  • Таврия       –     Косвенная,24
  • Копейка    –     Пушкинская, 72
  • Копейка    –     ул.Асташкина, 29
  • Копейка    –     Старосенная пл., 1

Приморский район

  • Таврия     –      Фонтанская дор. 17/19
  • Таврия     –      Армейская, 10
  • Таврия     –      Говорова, 10/5
  • Таврия    –       Пироговская, 3
  • Таврия     –      Шевченко просп., 15/3
  • Копейка    –     Сегедская, 7
  • Копейка    –     пр.Шевченко, 4д
  • Копейка    –     Тенистая, 13
  • Копейка    –     Ивана Франко, 55
  • Космос     –      Академическая ,28
  • Сільпо     –       Довженко, 4
  • Сільпо      –      Французский бульвар, 16
  • Сільпо     –       Фонтанская дорога, 39

Черемушки

  • Таврия      –     Варненская, 2
  • Таврия     –      Ицхака Рабина, 7
  • Таврия     –      Рекордная, 23
  • Таврия     –      Варненская, 6
  • Таврия    –       Космонавтов, 38
  • Таврия     –      Скворцова, 4а
  • Блеск и ведро     –      Ицхака Рабина
  • Копейка    –     Варненская, 16
  • Копейка   –      Рихтера, 2
  • Копейка   –      Ген.Петрова, 74
  • Копейка    –     Малиновского, 51
  • Сільпо     –       Филатова, 1
  • Сільпо     –       Малиновского, 33
  • Сільпо     –       Ген.Петрова, 51
  • Сільпо    –        Героев Крут, 17/1

Таирово

  • Таврия     –      Люстдорфская дор.140/1
  • Таврия     –      Ак.Глушко, 29а
  • Таврия     –      Ак.Королева, 120
  • Таврия     –      пл. Независимости, 1
  • Таврия     –      Ак.Вильямса, 9/а
  • Таврия     –      Люстдорфская дор., 88
  • Таврия      –     Ак.Вильямса, 59к
  • Таврия     –      25-й Чапаевской дивизии, 3а
  • Таврия     –      Ак.Глушко, 2
  • Копейка    –     Ильфа и Петрова, 39
  • Копейка    –     Ак.Глушко, 11/1
  • Копейка    –     Ак.Глушко, 26
  • Копейка    –     Ильфа и Петрова, 51
  • Копейка    –     Маршала Жукова, 65а
  • Копейка    –     Люстдорфская дор., 55/2
  • Сільпо     –       Ак.Корольова, 44
  • Сільпо     –       Ак.Вильямса, 75
  • Сільпо     –       Небесной сотни, 14
  • Сільпо     –       Небесной сотни, 2
  • Сільпо    –        Небесной сотни, 5а

Поселок Котовского

  • Таврия     –      Сахарова, 34
  • Таврия     –      Гер.Сталинграда, 98
  • Таврия      –     Семена Палия, 96
  • Таврия     –      Добровольского, 123
  • Таврия     –      1-й км Новониколаевской дор.
  • Таврия     –      Махачкалинская, 7а
  • Таврия     –      Затонского, 32
  • Таврия     –      Марсельская, 9
  • Копейка     –    Добровольского, 147/1
  • Копейка    –     Добровольского, 130/5
  • Копейка    –     Добровольского, 70-б
  • Копейка    –     Заболотного, 24
  • Копейка    –     Семена Палия, 86
  • Копейка    –     Добровольского, 71-Б
  • Копейка    –     Добровольского, 84а
  • Копейка   –      Бочарова, 50
  • Копейка    –     Марсельская, 35
  • Сільпо     –       Бочарова, 13
  • Сільпо    –        Бочарова, 44
  • Сільпо    –        Крымская, 71
  • Сільпо     –       Семена Палия, 72
  • Сільпо     –       Семена Палия, 93а

Другие районы Одессы

  • Таврия     –      Совиньон
  • Таврия     –      Ядова, 12
  • Таврия      –     Гастелло, 50
  • Копейка    –     Грушевского, 39/4

Магазины в г. Черноморск

  • Таврия     –      пр.Мира, 35г
  • Таврия     –      пр.Мира, 32
  • Копейка    –     Виталия Шума, 17/102
  • Копейка    –     Парковая, 2
  • Копейка     –    Парусная, 7

Магазин в г. Белгород-Днестровский

  • Таврия      –     Тимчишина, 8

Не забывайте о том, что все наши газеты можно купить во всех почтовых отделениях  Одессы и Одесской области. Спрашивайте у сотрудников почтовых отделений и у почтальонов.

Фото: Одесская жизнь

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