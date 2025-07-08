Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 8 — 10 июля.

В Одессе жара! Столбики термометра поднимаются больше 30 градусов в тени. Вы заметили, что в такую погоду все немножко замедляется? Мудрые одесские котики лежат в тени и только к вечеру немного встают, чтобы размять лапы. Поэтому мы предлагаем немного размяться, но не перегружать себя передвижением по раскаленному городу.

В среду вас приглашают провести время в прохладном зале Одесской киностудии, где продолжаются ретроспективные показы фильмов. А вечером вас ждут в Зеленом театре парка Шевченко, где можно будет немного нагрузить тело и мышцы.

В среду и четверг также можно будет прокачать не только мышцы, но и свой английский. В American house предлагают присоединиться к англоязычным разговорным клубам.

Музыканты продолжают дарить людям свое творчество на берегу моря. Так, вечером среды и четверга на одесском Золотом Берегу для вас будет играть Игорь Янчук. Под звуки рояля он приглашает вас встретить рассвет десятого июля. Не будут забыты жители Черноморска. В четверг их приглашает на сеанс пианотерапии на Приморскую лестницу Святослав Витенчук.

Редакция «Одесской жизни» желает вам хорошей недели и интересных событий. Берегите себя!

Что: Кинопоказ Архимеды

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 9 июля, 15:00



Что: American English Club

Где: Onlaine, America House Odea

Когда: 9 июля, 17:00

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Что: Пианотерапия

Где: 16 в. Б.Фонтана

Когда: 9, 10 июля, 18:00

Что: Пять ритмов — Практика свободного движения | Роман Соляник

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 9 июля, 18:30

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Что: Пианорассвет

Где: 16 в. Б.Фонтана

Когда: 10 июля, 5:15



Что: Презентация книги Олега Криштопы «Последние украинцы»

Где: Европейская, 2, Книжный магазин — кофейня Старого Льва

Когда: 10 июля, 18:00

Что: Английский разговорный клуб

Где: Греческая, 1-я, America House Odea

Когда: 10 июля, 18:30

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Что: Пианоморе

Где: Черноморск, Приморская лестница

Когда: 10 июля, 20:30

