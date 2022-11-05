Киев придется эвакуировать? – иностранная пресса об отключении света и воды

Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине в первые дни ноября 2022 года. Европа напугана атаками россиян на энергетическую инфраструктуру нашего государства, следствием чего являются перебои со снабжением электричеством и водой.

Швейцария «Blick»

«Мы надеемся, что нам не придется эвакуировать Киев». Интервью с мэром Виталием Кличко

Виталий Кличко (51 г.) является мэром Киева с 2014 года. До того как перейти в политику, Кличко был на ринге. Бывший профессиональный боксер выиграл свой первый титул чемпиона мира по версии WBO в 1999 году. С 2008 года он отстаивал ее до своего последнего боя в 2012 году. Со своей партией «Удар», основанной в 2014 году, он создал оппозиционный трехсторонний альянс во время протестов на Майдане вместе с националистической партией «Свобода» и «Батькивщиной», выступавшими за отставку украинского президента.

В Киеве снова война. В течение нескольких недель украинская столица регулярно обстреливается русскими войсками. Цель: уничтожение энергетической инфраструктуры. Мэр города рассказал о текущей ситуации в Киеве.

Кличко об энергетическом кризисе: «Люди не должны уезжать из страны»

«В настоящее время рассматривается эвакуация части Киева»

Blick: В Киеве постоянно отключают свет и воду. Какая сейчас ситуация?

Виталий Кличко: Наша энергосистема сильно пострадала от ракетных ударов. В понедельник 80 процентов подключений не имели воды. Около 350 тысяч квартир были обесточены. Коммунальщики всю ночь работали над решением проблемы, и теперь у всех киевлян снова есть вода и свет. То, что делает Россия, является геноцидом. Зимой очень холодно, у нас температура минус 20 градусов. Такие атаки могут привести к катастрофе. Страдает мирное население и потому весь мир должен увидеть результаты войны.

Они попросили Запад направить помощь, чтобы люди не замерзли насмерть. Вы ожидаете холодных смертей?

Мы просчитываем разные сценарии. На худший случай – если у нас надолго не будет воды, света или отопления – мы подготовили более 1000 локаций для обогрева людей. Россияне хотят нас неохотить. Они терпят неудачи на фронте, поэтому хотят шантажировать Украину. Но вместо депрессии население получает огромную злобу, и это мотивирует нас продолжать борьбу за нашу независимость.

Нападения происходили каждый понедельник с октября, когда люди вышли на работу. Ожидаете ли вы, что так называемые черные понедельники будут продолжаться?

Вы должны задать этот вопрос господину Путину, в следующий понедельник ли он снова нападет и будет убивать невинных людей. Мы предполагаем разные сценарии, но не думаем, что россияне добьются успеха.

Люди еще решаются выходить на работу?

Люди нервничают, но не боятся.

Планируется ли эвакуация города Киева?

Эвакуация людей была бы худшим сценарием. Надеемся, реализовать этот план нам не придется. Но мы точно готовы.

Может ли быть так, что людям придется покинуть страну из-за кризиса основных услуг?

Людям не нужно покидать страну. У нас все под контролем.

Как вы лично относитесь к ситуации?

Очень важно оставаться здесь и защищать город. Мы сильны своей верой. Мы видим Украину современным, демократическим и европейским государством. Путин этого не воспринимает, видит Украину частью российской империи. Мы когда-то были частью Империи, но не хотим возвращаться в прошлое. Мы видим свое будущее как часть европейской семьи. Россияне борются за деньги, мы боремся за наших детей.

Великобритания «The Daily Telegraph» — « Ракетные удары останавливают больницы Киева»

Больницы в Киеве были вынуждены отменить операции и диализ после того, как российские ракетные атаки прервали подачу воды и повлекли за собой отключение электроэнергии.

Более десятка объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в результате запуска около 50 крылатых ракет по энергетическим и коммунальным объектам в Украине, что стало третьим подобным ударом за последний месяц.

Джеймс Клеверли, министр иностранных дел, вчера вечером пообещал прислать дополнительную поддержку для немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры.

«Путин мстит гражданскому населению Украины за свои военные неудачи, отключая им электричество и воду, а также беднейшим людям в мире, угрожая им нехваткой продовольственных запасов, провоцируя голод», — сказал он в своем выступлении в Палате общин. Обстрел произошел через два дня после того, как Москва обвинила Киев в нанесении удара беспилотником Черноморскому флоту у побережья оккупированного Крыма.

На месть Россия также вышла из соглашения по защите поставок зерна из украинских портов, но вчера грузовые суда отправились в плавание, несмотря на угрозы Владимира Путина.

Взрывы и сирены воздушной тревоги были слышны вчера в Киеве около 8 утра по местному времени, когда огромное грибовидное облако проплыло по горизонту города после очевидного российского удара.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате атаки 80 процентов украинской столицы осталось без водоснабжения и около 350 000 квартир без электричества.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы оказалась отрезанной. В некоторых районах нет водоснабжения», – сказал он.

Местные источники сообщили The Daily Telegraph, что четыре больницы Киевской области остались без воды и электричества.

В Киевской областной больнице врачи приостановили операции и лечение диализом из-за отсутствия воды, сообщил главный врач Иван Клюцко.

ВВС Украины заявили, что сбили около 44 из более 50 крылатых ракет, запущенных вчера Россией.

Между тем, Украина объявила, что 12 судов с зерном покинули ее черноморские порты, несмотря на то, что Россия вышла из соглашения по их разблокированию.

«Не оправдывайте эти атаки, называя их ответом. Россия делает это, потому что еще есть ракеты и желание убивать украинцев».

«Мы будем терпеть и выживать до нашей победы. У нас нет другого выхода, если мы сдадимся, то нас ждет геноцид».

Когда вчера тяжелобольные пациенты заняли свои места для лечения в главной больнице Киева, им сказали, что диализные аппараты остановились.

Срыв причинил еще большую боль киевским пациентам и медикам, которые борются с непрерывным конфликтом. «Все наши операции упразднены, мы не можем делать диализ и не можем убрать больницу», — сказал The Daily Telegraph глава Киевской областной больницы Иван Клюцко.

Хирурги остались с грязными инструментами и не могли помыть их перед проведением операций без чистой воды. В четырех районных больницах не было воды и электричества.

Большинство киевлян не испугались и продолжали свой день, несмотря на предупреждение правительства о «высокой вероятности ракетных обстрелов».

«Мы продолжаем работать, планы никто не отменяет, все магазины, рестораны и учреждения открыты», – рассказала Екатерина, проживающая в центре Киева.

Работающая в кафе Анастасия Барсукова сказала, что ее коллеги принесли достаточно воды, чтобы перезапустить кофеварки, и начали подавать еду на вынос. «Мы продолжаем жить и работать, чтобы зарабатывать деньги, поддерживать нашу экономику, жертвовать на армию и волонтеров», — добавила 28-летняя Даша из Дарницкого района столицы.

«Русисты [русские] здесь все разрушили. И они этому рады. Но мы можем стоять в очереди, и они не справятся с этим. Потому что мы нанесем им ответный удар, а не наоборот», — сказала 74-летняя Тамара, стоя в очереди за водой.

«Мы будем терпеть и доживем до нашей победы. У нас нет другого выхода, если мы сдадимся, то нас ждет геноцид», — заявил киевлянин Максим.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что удары были нанесены по 10 областям Украины и повреждены 18 объектов, в основном связанных с энергетикой.

Сразу после 8 утра по местному времени в небе над Киевом раздалось по меньшей мере пять взрывов.

Правительственные чиновники потратили месяцы на подготовку к отключениям электроэнергии, покупая генераторы, чтобы поддерживать работу важнейших услуг этой зимой.

Резервные дизельные энергоблоки поддерживали освещение и аппараты жизнеобеспечения в каждой больнице.

С наступлением ночи в Киеве возобновили электроснабжение 27 насосных станций столицы.

Атаки на Киев побудили столичные власти усилить меры по энергосбережению.

Российские ракеты также попали в северо-восточный город Харьков, повредив критически важную инфраструктуру, оставив большинство горожан без света, сообщили местные власти.

Сообщается об ушибах ракетами в Винницкой области, а также в Днепропетровской и Запорожской на юго-востоке и во Львовской на западе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Очередная партия российских ракет попадает в критическую инфраструктуру Украины. Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с мирным населением».

Россия усилила свои нападения на гражданские цели после непонятного взрыва, разрушенного Керченским мостом. Утренные удары произошли после того, как Москва обвинила Киев в ударе беспилотников по Черноморскому флоту России у побережья незаконно аннексированного полуострова.

Украина не отрицала и не подтверждала свое участие ни в одной из очевидных атак в тылу врага.

Юрий Игнат, спикер ВВС Украины, заявил, что Россия использовала стратегические бомбардировщики для запуска более 50 крылатых ракет во время вчерашних утренних атак.

«Военно-воздушные силы Украины сбили 44 крылатых ракет российских оккупантов», — говорится в сообщении ВВС в Twitter.

Отмечается, что система противовоздушной обороны Iris-t, недавно доставленная в Киев из Германии, сработала со «100-процентным успехом» во время атак.

Обломки одной из российских крылатых ракет, сбитой Украиной, попали в деревню на севере Молдовы, сообщили в МВД страны.

«Русский удар был нацелен на украинскую дамбу на реке Днестр, которая проходит сначала через Украину, а затем через Молдову», — добавил в Twitter Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы.

Украинские чиновники призвали к увеличению помощи Западу для защиты от российской бомбардировки. «Нам нужно закрыть небо», – заявил Власюк.

Италия. «Corriere della Sera» – «Ракетный удар. Киев без воды и электричества»

В Молдове упала сбитая ракета. Пшеница – Москва угрожает кораблям одобрением ООН

Дождь российских ракет на электросети по всей Украине. Сотни населенных пунктов без света, а также Киев остается в темноте. Повреждение водопроводов. Наконец, через 11 часов после очередной российской бомбардировки вчера ночью из сухого крана забулькала струйка воды. Сначала немного, чтобы сказать правду, но достаточно, чтобы медленно наполнить туалет, помыть посуду и возродить надежду, что к комендантскому часу в 23:00 ситуация вернется к почти нормальной для трех миллионов оставшихся в городе мирных жителей.

Сообщаем последние события одного из столичных трудных дней. Трудные дни, которые после постепенно нараставшего затишья в период с июня по сентябрь, с начала октября участились.

После тревог вечера и ночи утром около 6-ти столицу снова разбудили сирены. В 8 мы услышали четыре или пять взрывов. Сильные взрывы в пригородах, казалось бы, нет погибших, возможно, 13 раненых. В последующие минуты 80 процентов водопроводной сети вышло из строя, как и электричество для 350 000 домов. Такого не было с начала войны, даже с конца февраля по середину марта. Таким образом, вчера Киев испытал те же бремени, от которых месяцами страдали немногочисленные мирные жители, оставшиеся в селах и городах, пострадавших от боевых действий на Донбассе и вблизи спорной Херсонщины.

Не то чтобы Киев был не готов. Мэр Виталий Кличко сразу же принялся за дело, работали аварийные бригады. «Пострадали не трубы, а насосные станции», – уточнил он. Муниципалитет учел, что новый командующий российскими силами вторжения — тот же генерал Сергей Суровикин, печально известный своей тактикой, направленной на устрашение населения безжалостными ударами по людям и объектам, — снова попытается «наказать» Киев.

Нападение ожидалось после того, как в прошлую субботу в порту Севастополя российский Черноморский флот был поражен беспилотниками. Суровикин был лично избран Владимиром Путиным 8 октября, всего через несколько часов после того, как заминированный автомобиль серьезно повредил Керченский мост, артерию между Крымом и Россией. Генерал сразу приступил к делу: 10 октября десятками ракет было уничтожено более 30 процентов украинской электросети, разрушен исторический центр Киева, в результате взрывов погибли около двадцати мирных жителей. Через семь дней настал черед только что привезенного из Ирана роя беспилотников-камикадзе, которые вновь обрушились на Киев, в результате чего погибли 4 человека и был нанесен другой ущерб инфраструктуре.

По словам представителей украинских военных, их ВВС сбили не менее 44 из более 55 выпущенных вчера ракет. Одна из них врезалась на территорию Молдовы. Остальные обнаружены в Запорожье, на местной электростанции, а также в Харькове и разных районах центральной Украины. Еще одно доказательство того, что только оружие, поставленное союзниками, прежде всего американцами, может гарантировать защиту неба. Но в Киеве растет обеспокоенность возможностью победы Республиканской партии на промежуточных выборах 8 ноября, что может замедлить поток американской военной помощи. Последние разоблачения телекомпании NBC, предлагающие новые подробности оскорблениях Байдена на Зеленского во время телефонного разговора в июне, во время которого украинский президент настаивал на дальнейшей помощи, не выражая благодарности за происходящее.

Отношения Байдена с Зеленским во время телефонного разговора в июне прошлого года стали лакмусовой бумажкой потенциального трения между Вашингтоном и Киевом.

Испания «El País» – «Украинцы без света, теперь без воды»

Российские ракеты над Киевом и другими городами усложняют выживаемость.

Те же граждане Украины, которые живут без света из-за ракетных обстрелов РФ, также вчера остались без воды. По словам мэра Виталия Клинчка, из-за бомбежек без воды осталось до 80% киевлян, которых до вторжения было около трех миллионов. Возле фонтанов горожане выстраивались в длинные очереди, чтобы наполнить кувшины или бутылки. Россия продолжила разрушать украинскую энергосеть, а также ретрансляторы мобильной связи. В Киевской области рассматривают возможность переселения части населения, если ситуация будет ухудшаться.

Неделя в Украине снова началась с ударов российской авиации по десятку украинских регионов. Ракеты упали на Киев и Харьков, два главных города страны, а также такие области, как Запорожье, Днепр, Одесса, Черкассы, Полтава, Винница, Черновцы, Кировоград или Хмельницкий. Таким образом, 250-й день с момента вторжения России в Украину 24 февраля стал очередным понедельником интенсивных атак — подобных тем, что имели место 10 и 17 октября, главной целью которых, по словам киевских властей, является инфраструктурная энергетика страны.

Кроме ракет, Минобороны Украины уверяет, что своими зенитными комплексами сбило 44 снаряда (18 в центре страны, 12 на юге, 9 на севере и 5 на западе). Один из них даже упал, не пострадав, на территории соседней Молдовы, у границы с Украиной, сообщает Интерфакс. Однако другие достигли своих целей.

В соцсетях появились кадры зенитных систем, перехватывающих часть ракет над Киевом. По словам мэра Виталия Кличко, в результате разрушения одного из объектов нападения в главном городе страны 350 тысяч квартир остались без электроснабжения. Госкомпания и аварийные службы, добавил мэр в своих соцсетях, пытались возобновить работу. Несколько районов столицы вчера остались без электричества и воды, хотя за день некоторые возобновляли поставки.

По словам мэра, до 80% населения города, которое перед вторжением насчитывало около трех миллионов жителей, остались без воды. Власти обратились к населению с просьбой накапливать жидкость или покупать деньги. Возле общественных фонтанов горожане стояли в очередях, чтобы наполнить пластиковые кувшины и бутылки, которые они загружали в тележки, но в двух супермаркетах, посетивших EL PAÍS, воды на полках было достаточно.

Кроме того, в результате атак обесточены 450 ретрансляторов, обеспечивающих сигнал мобильной связи в Киеве, поэтому не исключены проблемы со связью, сообщает Министерство цифровой трансформации.

Губернатор Киевской области Алексей Кулеба утверждал, что, несмотря ни на что, ситуация не вышла из-под контроля, но не исключил, что в случае обострения энергетического кризиса придется переселять людей в другие регионы или области. На самом деле, признал он, есть план вывезти граждан из Киева, если не удастся быстро восстановить ущерб, нанесенный россиянами.

Кличко не скрывал, что ситуация «сложная» и сокращения поставок будут продолжаться, особенно на левом берегу разделяющего столицу Днепра. Городской голова напомнил, что с сегодняшнего дня будут изменения в работе общественного транспорта. Частота транзитных колонн в сети метро будет уменьшена для экономии энергии. Подобное мероприятие будет применено к троллейбусам и трамваям, которые в отдельных случаях будут иметь альтернативные автобусные маршруты. Украина ищет помощи за рубежом, чтобы справиться с ущербом, который российские атаки наносят ее энергетической инфраструктуре.

Пока они согласились получить помощь от правительств и компаний из 12 стран, в том числе из Испании, говорится в сообщении МИД Украины. В Украине заканчиваются запчасти для устранения ущерба. «Мы уже исчерпали запасы оборудования, которое было у нас на складах после первых двух волн атак с 10 октября», — заявил в своем заявлении Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, энергетической группы, насчитывающей более 55 000 работников.

«Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия борется с мирным населением», — жаловалось правительство Украины из-за своего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который в своем Twitter попросил Россию «не оправдывать эти атаки, называя их «ответом». Со своей стороны Соединенные Штаты обвинили Россию в совершении новой «варварской» атаки с использованием холода и тьмы против мирного населения.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ