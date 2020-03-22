Карантин, штрафы и самодисциплина: как с коронавирусом борются в разных странах мира

В мире, по состоянию на воскресенье, 22 марта, зарегистрировано, по данным центра Джона Хопкинса, около 307 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Китае эпидемия пошла на спад. А вот в Европе вирус, похоже, только начинает гулять. COVID-19 обнаружили в последней стране ЕС – в Черногории.

Согласно статистике, которую можно отследить здесь, на утро 22 марта, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят: Китай (81 349), Италия (53578), Америка (26747), Испания (25496), Германия (22 364). Иран (20610) – на шестом месте, далее Франция (14485) и Южная Корея (8897). Замыкают десятку Швейцария и Великобритания.

Из-за распространения пандемии большинство стран перешли к ужесточению мер по сдерживанию коронавируса. В городах мира проводят санобработку общественных пространств, закрывают места массовых скоплений людей, объявляют карантин.

Одесса – то же не исключение, как бы режим карантина кому не нравился. Поэтому в нашей редакции решили рассказать, как борьба с коронавирусом организована и ведется в разных странах мира.

Эпидемия по-китайски

Пока Европа и другие страны мира буквально тонут в инфицированных COVID-19, Китай – «родина» коронавируса, – празднует победу над болезнью.

Чтобы побороть вирус, китайцы ввели карантин для всей зараженной зоны (около 65 млн человек), которая по населению больше Украины и построили полевой госпиталь всего за 10 дней. Ряд стадионов и выставочных центров реконструировали во временные больницы.

Но главное, по оценкам экспертов, это жесточайший карантин – на грани диктатуры. Особенно это было заметно в эпицентре эпидемии – провинции Хубэй. Города были оцеплены, общественный транспорт остановлен, предприятия и фирмы – закрыты, а люди – заперты по домам. При этом соблюдать режим китайцы решили сами, а не из-под палки. – Люди не боялись правительства, люди боялись вируса и последствий, если они не смогут предпринять должных совместных усилий, – рассказал старший советник главы ВОЗ доктор Брюс Эйлворд.

Главный секрет – в единстве и сознательности китайского общества. Люди в один день закрылись у себя дома – на добровольный карантин, ограничили контакты с внешним миром, надели маски и соблюдали меры предосторожности.

И еще один немаловажный фактор: скорость. Оперативность, которую китайцы продемонстрировали всему миру, позволила быстро выявить зараженных, изолировать их и тех, с кем они контактировали.

Упущенное время итальянцев

В Италии эпидемия приобретает серьезнейшие масштабы. Специалисты говорят, что всему виной промедление. Сначала в Ломбардии – где произошла вспышка заболевания, а потом и в других регионах страны – медлили с проверкой людей. Соответственно, вирус начали выявлять слишком поздно. Кроме того, в Италии очень большой процент пожилого населения – а именно они являются группой риска.

По некоторым данным, COVID-19 свободно ходил по стране 10 дней, прежде чем это осознали. Поэтому Италия получила режим реакции, а не предотвращения.

Именно этот урок следует сегодня усвоить другим странам, в том числе Украине.

Сегодня в Италии действует чрезвычайная ситуация. Страну даже прозвали «европейской Уханью». Закрыто почти все. Работают только продуктовые магазины, аптеки и банки – и то, по сокращенному графику. За нарушение режима – штраф или тюрьма. Строгость карантина зависит от конкретной провинции. Например, в Милане нельзя выйти на улицу без специального бланка с указанием причин. Штраф – от 200 евро.

Но большинство итальянцев и так не выходит из дома. Им дороги собственная жизнь и здоровье.

Европа на карантине

Именно к таким мерам прибегают в большинстве стран мира и Европы.

В кратчайшие сроки практически все европейские государства закрыли границы — частично или полностью. Эта мера будет действовать ближайшие 30 дней. Также поступили в популярных у туристов Грузии, Тунисе, Египте, Доминикане.

Действуют ограничения и внутри государств. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов в ближайшие 15 дней отменить уличные прогулки и не покидать дома без необходимости. Из-за «санитарной войны за здоровье» в стране временно запрещены семейные и дружеские встречи.

Испанцам тоже запрещено выходить из дома без острой необходимости, по всей стране закрыты пляжи. Работа общественного транспорта сведена к минимуму, причем это касается всех видов транспорта: авиации, железной дороги и судоходства. Школы, университеты, рестораны, отели и магазины, не торгующие товарами первой необходимости, закрыты по всей стране. Власти с помощью дронов, оснащенных громкоговорителями, призывают граждан покидать улицы и соблюдать карантин.

Германия тоже ввела ограничения. В Берлине запрещены мероприятия численностью более 50 человек, закрыты клубы, театры, концертные залы, центры фитнеса, многие музеи. Школы и детсады закрыты до Пасхи. Религиозные церемонии запрещены. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан максимально сократить контакты, особенно с людьми пожилого возраста.

Наказание за нарушение режима

В Австралии за отказ от самоизоляции граждане могут быть лишены свободы на срок до года или приговорены к штрафу – до $50 тыс.

В Аргентине за нарушение карантинного режима – заключение от 3 до 15 лет и штраф до 100 тыс. аргентинских песо ($1,6 тыс.).

В Израиле за нарушение карантина по небрежности грозит лишение свободы до 3 лет, если карантин нарушен намеренно – до 7 лет.

В Польше введены штрафы в размере до 5 тыс. злотых (около €1,2 тыс.) за несоблюдение карантина, а также за сокрытие информации о заболевании.

В Сингапуре за нарушение закона об инфекционных заболеваниях налагается штраф в размере до 10 тыс. сингапурских долларов (порядка $7 тыс.), а также предусмотрено тюремное заключение на полгода.

В США карантинные меры входят в компетенцию как федеральных, так и местных властей (штаты ограничивают передвижение инфицированных в пределах своих границ, федеральная юрисдикция распространяется на перемещающихся через границы штатов и госграницу). Так, в штате Висконсин, если человек знает, что он заражен, и отказывается от карантина, может быть оштрафован на $500 или взят под арест до 30 суток. В штате Вайоминг нарушение режима изоляции влечет штраф до $10 тыс. и заключение сроком до года, в Техасе – лишение свободы до шести месяцев и штраф в $2 тыс. Федеральное законодательство за нарушение карантина предусматривает штраф в размере до $100 тыс. и/или один год тюремного заключения, если оно не повлекло за собой смерть, штраф не более $250 тыс. и/или один год тюремного заключения в случае летального исхода, а также штраф для юридических лиц – $200 тыс., если нарушение не привело к смерти, $500 тыс. в противном случае.

Какие мероприятия отменили из-за COVID-19?

В связи с пандемией коронавируса в мире отменилось множество традиционных культурных, спортивных, научных мероприятий.

Отменена эстафета Олимпийского огня на территории Греции.

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, которые должны начаться 24 июля, под угрозой срыва или переноса.

Отменен Чемпионат мира по фигурному катанию.

Приостановлен чемпионат НХЛ.

Перенесен на следующий год Чемпионат Европы по футболу.

Отложены на неопределенный срок Лига чемпионов и Лига Европы.

Многие страны приостановили свои футбольные первенства.

Обсуждается отмена трех первых сессий Formulа 1.

Евровидение 2020 в Нидерландах перенесли на следующий год.

Приостановлен Венецианский карнавал.

Отменены десятки фестивалей, модных показов и других массовых мероприятий.

Повсеместно отменяют концерты и турне звезды мирового масштаба и украинские артисты.

Фото: news.liga.net

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