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Карантин, штрафы и самодисциплина: как с коронавирусом борются в разных странах мира

Карантин, штрафы и самодисциплина: как с коронавирусом борются в разных странах мира

В мире, по состоянию на воскресенье, 22 марта, зарегистрировано, по данным центра Джона Хопкинса, около 307 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Китае эпидемия пошла на спад. А вот в Европе вирус, похоже, только начинает гулять. COVID-19 обнаружили в последней стране ЕС – в Черногории.

Согласно статистике, которую можно отследить здесь, на утро 22 марта, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят: Китай (81 349), Италия (53578), Америка (26747), Испания (25496), Германия (22 364). Иран (20610) – на шестом месте, далее Франция (14485) и Южная Корея (8897). Замыкают десятку Швейцария и Великобритания.

Из-за распространения пандемии большинство стран перешли к ужесточению мер по сдерживанию коронавируса. В городах мира проводят санобработку общественных пространств, закрывают места массовых скоплений людей, объявляют карантин.

Одесса – то же не исключение, как бы режим карантина кому не нравился. Поэтому в нашей редакции решили рассказать, как борьба с коронавирусом организована и ведется в разных странах мира.

Эпидемия по-китайски

Пока Европа и другие страны мира буквально тонут в инфицированных COVID-19, Китай – «родина» коронавируса, – празднует победу над болезнью.

Чтобы побороть вирус, китайцы ввели карантин для всей зараженной зоны (около 65 млн человек), которая по населению больше Украины и построили полевой госпиталь всего за 10 дней. Ряд стадионов и выставочных центров реконструировали во временные больницы.

Но главное, по оценкам экспертов, это жесточайший карантин – на грани диктатуры. Особенно это было заметно в эпицентре эпидемии – провинции Хубэй. Города были оцеплены, общественный транспорт остановлен, предприятия и фирмы – закрыты, а люди – заперты по домам. При этом соблюдать режим китайцы решили сами, а не из-под палки. – Люди не боялись правительства, люди боялись вируса и последствий, если они не смогут предпринять должных совместных усилий, – рассказал старший советник главы ВОЗ доктор Брюс Эйлворд.

Главный секрет – в единстве и сознательности китайского общества. Люди в один день закрылись у себя дома – на добровольный карантин, ограничили контакты с внешним миром, надели маски и соблюдали меры предосторожности.

И еще один немаловажный фактор: скорость. Оперативность, которую китайцы продемонстрировали всему миру, позволила быстро выявить зараженных, изолировать их и тех, с кем они контактировали.

Упущенное время итальянцев

В Италии эпидемия приобретает серьезнейшие масштабы. Специалисты говорят, что всему виной промедление. Сначала в Ломбардии – где произошла вспышка заболевания, а потом и в других регионах страны – медлили с проверкой людей. Соответственно, вирус начали выявлять слишком поздно. Кроме того, в Италии очень большой процент пожилого населения – а именно они являются группой риска.

По некоторым данным, COVID-19 свободно ходил по стране 10 дней, прежде чем это осознали. Поэтому Италия получила режим реакции, а не предотвращения.

Именно этот урок следует сегодня усвоить другим странам, в том числе Украине.

Сегодня в Италии действует чрезвычайная ситуация. Страну даже прозвали «европейской Уханью». Закрыто почти все. Работают только продуктовые магазины, аптеки и банки – и то, по сокращенному графику. За нарушение режима – штраф или тюрьма. Строгость карантина зависит от конкретной провинции. Например, в Милане нельзя выйти на улицу без специального бланка с указанием причин. Штраф – от 200 евро.

Но большинство итальянцев и так не выходит из дома. Им дороги собственная жизнь и здоровье.

Европа на карантине

Именно к таким мерам прибегают в большинстве стран мира и Европы.

В кратчайшие сроки практически все европейские государства закрыли границы — частично или полностью. Эта мера будет действовать ближайшие 30 дней. Также поступили в популярных у туристов Грузии, Тунисе, Египте, Доминикане.

Действуют ограничения и внутри государств. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов в ближайшие 15 дней отменить уличные прогулки и не покидать дома без необходимости. Из-за «санитарной войны за здоровье» в стране временно запрещены семейные и дружеские встречи.

Испанцам тоже запрещено выходить из дома без острой необходимости, по всей стране закрыты пляжи. Работа общественного транспорта сведена к минимуму, причем это касается всех видов транспорта: авиации, железной дороги и судоходства. Школы, университеты, рестораны, отели и магазины, не торгующие товарами первой необходимости, закрыты по всей стране. Власти с помощью дронов, оснащенных громкоговорителями, призывают граждан покидать улицы и соблюдать карантин.

Германия тоже ввела ограничения. В Берлине запрещены мероприятия численностью более 50 человек, закрыты клубы, театры, концертные залы, центры фитнеса, многие музеи. Школы и детсады закрыты до Пасхи. Религиозные церемонии запрещены. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан максимально сократить контакты, особенно с людьми пожилого возраста.

Наказание за нарушение режима

В Австралии за отказ от самоизоляции граждане могут быть лишены свободы на срок до года или приговорены к штрафу – до $50 тыс.

В Аргентине за нарушение карантинного режима – заключение от 3 до 15 лет и штраф до 100 тыс. аргентинских песо ($1,6 тыс.).

В Израиле за нарушение карантина по небрежности грозит лишение свободы до 3 лет, если карантин нарушен намеренно – до 7 лет.

В Польше введены штрафы в размере до 5 тыс. злотых (около €1,2 тыс.) за несоблюдение карантина, а также за сокрытие информации о заболевании.

В Сингапуре за нарушение закона об инфекционных заболеваниях налагается штраф в размере до 10 тыс. сингапурских долларов (порядка $7 тыс.), а также предусмотрено тюремное заключение на полгода.

В США карантинные меры входят в компетенцию как федеральных, так и местных властей (штаты ограничивают передвижение инфицированных в пределах своих границ, федеральная юрисдикция распространяется на перемещающихся через границы штатов и госграницу). Так, в штате Висконсин, если человек знает, что он заражен, и отказывается от карантина, может быть оштрафован на $500 или взят под арест до 30 суток. В штате Вайоминг нарушение режима изоляции влечет штраф до $10 тыс. и заключение сроком до года, в Техасе – лишение свободы до шести месяцев и штраф в $2 тыс. Федеральное законодательство за нарушение карантина предусматривает штраф в размере до $100 тыс. и/или один год тюремного заключения, если оно не повлекло за собой смерть, штраф не более $250 тыс. и/или один год тюремного заключения в случае летального исхода, а также штраф для юридических лиц – $200 тыс., если нарушение не привело к смерти, $500 тыс. в противном случае.

Какие мероприятия отменили из-за COVID-19?

В связи с пандемией коронавируса в мире отменилось множество традиционных культурных, спортивных, научных мероприятий.

  • Отменена эстафета Олимпийского огня на территории Греции.
  • Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, которые должны начаться 24 июля, под угрозой срыва или переноса.
  • Отменен Чемпионат мира по фигурному катанию.
  • Приостановлен чемпионат НХЛ.
  • Перенесен на следующий год Чемпионат Европы по футболу.
  • Отложены на неопределенный срок Лига чемпионов и Лига Европы.
  • Многие страны приостановили свои футбольные первенства.
  • Обсуждается отмена трех первых сессий Formulа 1.
  • Евровидение 2020 в Нидерландах перенесли на следующий год.
  • Приостановлен Венецианский карнавал.
  • Отменены десятки фестивалей, модных показов и других массовых мероприятий.
  • Повсеместно отменяют концерты и турне звезды мирового масштаба и украинские артисты.

Фото: news.liga.net

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