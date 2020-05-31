Капризы природы: будет ли Одесчина с урожаем?

Зимне-весенняя рекордная засуха, «накрывшая» Одесскую область, после майских дождей грозит продлиться до конца года. Уже сегодня она привела к гибели более половины всех посевов в регионе. Старожилы вспоминают, что такое же положение на полях было в 1946 году, после чего в Бессарабии начался голод.

Фермерство на грани катастрофы

Сельское хозяйство региона рискует оказаться на грани банкротства. Средства, вложенные в топливо, семена, удобрения, фермеры оправдать не смогут. К тому же надо платить налог на землю, который является основой бюджетов местных советов. Хозяйствам, арендующим земельные паи у населения, нечем будет рассчитаться со своими пайщиками. А для большинства жителей сел – это единственный способ выжить, ведь платят часто натурой.

Положение катастрофическое. Аграрии Одесчины обратились к руководству государства с просьбой освободить фермеров от налогов, арендной платы, отсрочить выплату кредитов на время кризиса, а также создать комиссию, которая разработает план ведения сельскохозяйственных работ в случае повторения подобных климатических условий. Забили тревогу и власти региона, предложив рассмотреть возможность создания в области резервного запаса зерна.

Сегодня Одесская облгосадминистрация (ОГА) выделила аграриям 3 млн. гривен на компенсацию стоимости электроэнергии, используемой для полива орошаемых земель. А после преодоления эпидемии обещает поддержку за счет областного бюджета.

По словам заместителя главы ОГА Вячеслава Овечкина, руководство региона, докладывая центральной власти о сложившейся критической ситуации, обращалось с просьбой рассмотреть вопрос погашения банковских кредитов агропредприятий, которые оказались на грани банкротства, предоставления им льготного кредитования в государственных банках. А также просило оказать финансовую помощь, выделив дополнительные средства из Резервного фонда госбюджета для погашения расходов на электроэнергию, потребление которой возросло из-за необходимости увеличения подачи воды на поля. К сожалению, безрезультатно.

Требуется помощь – собирай документы

Услышали одесских аграриев, судя по всему, после трагической смерти доведенного до отчаяния килийского фермера Владимира Сердюченко. Потеряв все посевы и не получив четких ответов от руководства страны о возможности его компенсации,11 мая он покончил жизнь самоубийством.

Для оценки ущерба, нанесенного засухой агрофирмам Одесчины, к фермерам приехал глава облгосадминистрации Максим Куцый. По словам губернатора, потери аграриев региона могут составить до 2 млрд. гривен – хозяйства от засухи страдают уже второй год. Агропредприятиям грозит банкротство, бюджету — значительная нехватка средств. Если в прошлом году в области было собрано 3,7 млн. тонн урожая, то в этом, по прогнозам, можно рассчитывать лишь на 1,2 млн. тонн. Первоочередная задача властей в такой ситуации – не допустить банкротства фермеров, гарантировать Одесскому региону продовольственную безопасность.

ОГА обратилась в банковские учреждения с просьбой отсрочить погашение кредитов или предоставить льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. А также в очередной раз призвала правительство помочь одесским аграриям. И спустя полтора месяца обращений Одесскую область, наконец, посетил замминистра Минэкономики Тарас Высоцкий. После его встречи с аграриями правительство готовит пострадавшим от засухи компенсацию до 5000 гривен за 1 га обрабатываемых площадей. Для того чтобы получить помощь, производителям надо собрать минимальный пакет документов, который отразит потери и подтвердит факт стихийного бедствия. Также рассматривается возможность выделения субвенции местным бюджетам.

Приняты изменения в Постановление №300, позволяющие фермерам, без привязки к обороту, получить компенсацию процентов по кредитам. Требовать ее они смогут уже в июне, подав необходимые документы. А Минэкономики и государственная налоговая служба готовят разъяснения по механизму списания посевов.

Надежда региона – развитие орошения. Минэкономики обещает вынести на Кабмин вопрос тарифов и компенсации электроэнергии. А также – активную поддержку крайне важного для Одесчины виноградарства.

– Самое главное, что в регионе все готовы работать и восстанавливать свои ресурсы. Но без поддержки государства аграрии просто не справятся, – подчеркнул чиновник.

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