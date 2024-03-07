Какой сегодня является женщина Украины: опрос среди жительниц Бугаза

Татьяна Сычевская, поселок Тарутино, волонтер

— Я стала намного сильнее, стала лучше понимать, что является важным, а что нет. Перестала обращать внимание на мелочи, четкими стали цели. И сейчас в моем сердце больше любви ко всем людям, веры в них, потому что они делают сверхвозможное. Я готова на все, чтобы защитить своих родных, свой дом, свою страну. И радуюсь от осознания того, что то, что делаю каждый день приносит пользу другим.

Наталья Ганган, город Арциз, учительница

— Конечно, война нас всех изменила. Настоящее заставило женщину стать сильнее и более самостоятельной. На пользу это или нет, зависит от того, с какой стороны смотреть. Я стала сильнее — это однозначно, и решительнее. Стараюсь больше жить здесь и сейчас, радоваться каждому дню. Научилась говорить «нет» и еще учусь не расстраиваться по пустякам. Сегодня женщине, конечно, сложнее, много дел прибавилось на наши плечи, но мы справляемся и ценим каждый момент — война показала, что мы почти не ценили самое важное.

Ольга Кичиджи, село Виноградовка, Тарутинская громада, пенсионерка

— Моя жизнь сегодня значительно отличается от периода до полномасштабного вторжения России. Мне болит за всех, меня беспокоит будущее моих детей и внуков, тяжелая судьба тех людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, пострадавших от бомбардировок, от подтопления, потерявших родных. Стала ли я сильнее? Я не изменилась, просто начала еще больше работать. Как все сельские женщины, постоянно в работе. Я и раньше делала все, что могла, иногда не жалея себя. Но за два года войны стараюсь делать для наших бойцов что-то полезное — мы с соседками сразу начали вязать шерстяные носки, готовить посылки с продуктами и передавать их воинам. По своим возможностям отправляю донаты и каждую минуту молюсь за ребят и Украину.

Александра Деренжи, поселок Тарутино, предпринимательница

— За время войны мы стали мужественными и ответственными. Много наших ребят на фронте, поэтому мы стараемся им помогать как можно больше всем, чем можем. Я предприниматель, но сейчас больше времени уделяю работе в волонтерском клубе пенсионеров, потому что мы все очень хотим мира!

Надежда Сафонова, родом из села Делень Арцизской громады, волонтер

— Я стала больше общаться с родными, друзьями, научилась быстрее принимать важные решения. Да, я стала сильнее. Это безусловно. Сделала в многоквартирном доме, в котором живу, укрытие для всех жителей. Там есть все, даже теннисный стол. Два года я являюсь активным волонтером общественной организации «Уверены в победе», где нашла много единомышленников. Принимаю участие во многих проектах от «Школы культуры соседства». А еще знаю, что я женщина, мать, дочь, подруга, сестра. И, как ни странно, начала больше женственно одеваться. Платье, туфли, вышиванка — теперь на первом плане в моем гардеробе!

Ольга Николаева, директор Дома культуры, село Криничное

— Теперь, во время войны, в стране не проводятся большие фестивали и красивые яркие праздники, и это понятно, иначе и быть не может. Но сфера культуры продолжает работать локально. Сегодня мы больше, чем раньше, работаем с детьми, репетируем, вдохновляем их. Потому что это им очень нужно. Участвуем в международных конкурсах и культурных событиях. Мы не опускаем руки — разучиваем новые песни и готовимся к большим победным концертам. Главное, что присуще каждой женщине, в чем ее сила, как и моя лично, это то, что она всегда верит в лучшее и несмотря на сложные и бурные дни сеет добро и свет.

Людмила Счастливая, родом из Винницы, девять лет живет в поселке Тарутино, пенсионерка, волонтер

— Сейчас такие времена… Даже живые ходят убитыми. Грустно, страшно, больно… Материнские горькие слезы… Я всегда знала, что я сильная. Но судьба каждый раз проверяет на прочность. А я ей улыбаюсь. Ведь главное для всех нас — выстоять, выдержать, одолеть и победить. За утро весеннее в моем окне кланяюсь героям, которые на войне!

Жизнь — это то, что нужно любить просто так. Настоящий успех — это внутренний покой, настоящий достаток — здоровье, настоящее украшение — доброта, а настоящее богатство — это мир. Пусть эти сокровища будут у каждого из вас!