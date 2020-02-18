Какой недорогой санаторий Трускавца выбрать в 2020 году? Обзор цен на путевки

Планируете отпуск, но имеете ограниченный бюджет? Советуем отправиться в санатории Трускавца! В этом небольшом, но очень живописном городке Западной Украины можно хорошо провести время и улучшить состояние своего здоровья.
Этот вариант отдыха идеально подходит для всех: супружеских пар, планирующих наслаждаться природными красотами, молодежных компаний, любящих горы и приключения, семей с детьми непоседами, пожилых людей.
Лучшие трускавецкие санатории с доступными ценами на путевки
Большинство санаториев здравницы благоустроенные, имеют развитую инфраструктуру и лечебно-диагностическую базу. Здесь можно забронировать номер любой ценовой категории – от эконома до люкса. Лечебно-оздоровительные заведения находятся недалеко от центрального бювета минеральной воды, в благоустроенной парковой зоне.
Куда лучше всего заказать путевку в Трускавец? Советуем ознакомиться с подробной актуальной информацией на сайте sanatorii-karpat.com. Самые бюджетные санатории курорта в 2020 году (с человека):
- «Весна» от 315 грн.
- «Кристалл» от 522 грн.
- «Алмаз» от 522 грн.
- «Днепр-Бескид» от 750 грн.
- «Лесная песня» от 820 грн.
- «Карпаты» от 1589 грн.
Все номера обустроены удобной и новой мебелью, современной сантехникой. Также там есть кондиционеры, круглосуточная подача горячей воды, интернет и спутниковое телевидение. А вкусные и полезные блюда, усиливающие оздоравливающий эффект от процедур, подадут в местных столовых. Как правило, трехразовое питание входит в стоимость путевки в санаторий.
Оздоровление и лечение в здравницах Трускавца
Главный лечебный фактор курорта – минеральная вода, врачующая многие заболевания. Большой популярностью пользуются питьевые курсы, помогающие в лечении:
- желудочно-кишечного тракта;
- почек;
- печени;
- желчного пузыря;
- сахарного диабета второго типа;
- дыхательных путей;
- эпидермиса;
- опорно-двигательного аппарата.
- солевого диатеза.
Местные врачи используют индивидуальный подход в лечении больных и применяют эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, среди которых:
- целебные ванны – бишофитные, минеральные, жемчужные;
- лечебные души – восходящий, Шарко;
- ингаляции – масляные, травяные;
- грязевые и озокеритовые аппликации;
- массажи;
- водолечение;
- аромотерапия;
- аппаратная физиотерапия.
Кроме оздоровления, в Трускавце можно расслабиться и улучшить свою внешность. В большинстве здравниц есть СПА и косметологические кабинеты. Советуем посетить мануального терапевта, лечебную сауну, сеансы гирудотерапии. Побывав на этом курорте, вы наверняка почувствуете себя молодыми, красивыми и полными сил.
Отправляясь в Трускавец, надо учитывать, что есть некоторые противопоказания для оздоровления в этой здравнице:
- онкология;
- острый воспалительный процесс в организме;
- гнойные заболевания;
- патологии крови;
- незалеченные травмы;
- лучевая болезнь;
- беременность.
Когда лучше всего ехать в санатории Трускавца?
Стоимость путевки в здравницу зависит от санатория, категории номера и сезона. Хорошо сэкономить получится, если запланировать поездку на низкий сезон. В ноябре, феврале, марте большинство лечебно-оздоровительных заведений предлагает большие скидки. Чтобы быть в курсе самых выгодных предложений подпишитесь на наши обновления!
Возникли вопросы? Свяжитесь с менеджерами по указанным на сайте контактным телефонам или через специальную форму. Они расскажут о лучших предложениях и помогут организовать потрясающий отдых в Трускавце!
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!