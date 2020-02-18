fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Какой недорогой санаторий Трускавца выбрать в 2020 году? Обзор цен на путевки

Какой недорогой санаторий Трускавца выбрать в 2020 году? Обзор цен на путевки

Планируете отпуск, но имеете ограниченный бюджет? Советуем отправиться в санатории Трускавца! В этом небольшом, но очень живописном городке Западной Украины можно хорошо провести время и улучшить состояние своего здоровья.

Этот вариант отдыха идеально подходит для всех: супружеских пар, планирующих наслаждаться природными красотами, молодежных компаний, любящих горы и приключения, семей с детьми непоседами, пожилых людей.

Лучшие трускавецкие санатории с доступными ценами на путевки

Большинство санаториев здравницы благоустроенные, имеют развитую инфраструктуру и лечебно-диагностическую базу. Здесь можно забронировать номер любой ценовой категории – от эконома до люкса. Лечебно-оздоровительные заведения находятся недалеко от центрального бювета минеральной воды, в благоустроенной парковой зоне.

Санатории Трускавца

Куда лучше всего заказать путевку в Трускавец? Советуем ознакомиться с подробной актуальной информацией на сайте sanatorii-karpat.com. Самые бюджетные санатории курорта в 2020 году (с человека):

  • «Весна» от 315 грн.
  • «Кристалл» от 522 грн.
  • «Алмаз» от 522 грн.
  • «Днепр-Бескид» от 750 грн.
  •  «Лесная песня» от 820 грн.
  • «Карпаты» от 1589 грн.

Все номера обустроены удобной и новой мебелью, современной сантехникой. Также там есть кондиционеры, круглосуточная подача горячей воды, интернет и спутниковое телевидение. А вкусные и полезные блюда, усиливающие оздоравливающий эффект от процедур, подадут в местных столовых. Как правило, трехразовое питание входит в стоимость путевки в санаторий.

Оздоровление и лечение в здравницах Трускавца

Главный лечебный фактор курорта – минеральная вода, врачующая многие заболевания. Большой популярностью пользуются питьевые курсы, помогающие в лечении:

  • желудочно-кишечного тракта;
  • почек;
  • печени;
  • желчного пузыря;
  • сахарного диабета второго типа;
  • дыхательных путей;
  • эпидермиса;
  • опорно-двигательного аппарата.
  • солевого диатеза.

Местные врачи используют индивидуальный подход в лечении больных и применяют эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, среди которых:

  • целебные ванны – бишофитные, минеральные, жемчужные;
  • лечебные души – восходящий, Шарко;
  • ингаляции – масляные, травяные;
  • грязевые и озокеритовые аппликации;
  • массажи;
  • водолечение;
  • аромотерапия;
  • аппаратная физиотерапия.

Кроме оздоровления, в Трускавце можно расслабиться и улучшить свою внешность. В большинстве здравниц есть СПА и косметологические кабинеты. Советуем посетить мануального терапевта, лечебную сауну, сеансы гирудотерапии. Побывав на этом курорте, вы наверняка почувствуете себя молодыми, красивыми и полными сил.

Отправляясь в Трускавец, надо учитывать, что есть некоторые противопоказания для оздоровления в этой здравнице:

  • онкология;
  • острый воспалительный процесс в организме;
  • гнойные заболевания;
  • патологии крови;
  • незалеченные травмы;
  • лучевая болезнь;
  • беременность.

Когда лучше всего ехать в санатории Трускавца?

Стоимость путевки в здравницу зависит от санатория, категории номера и сезона. Хорошо сэкономить получится, если запланировать поездку на низкий сезон. В ноябре, феврале, марте большинство лечебно-оздоровительных заведений предлагает большие скидки. Чтобы быть в курсе самых выгодных предложений подпишитесь на наши обновления!

Санатории Трускавца

Возникли вопросы? Свяжитесь с менеджерами по указанным на сайте контактным телефонам или через специальную форму. Они расскажут о лучших предложениях и помогут организовать потрясающий отдых в Трускавце!

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Промо
Промо ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить