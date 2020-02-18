Какой недорогой санаторий Трускавца выбрать в 2020 году? Обзор цен на путевки

Планируете отпуск, но имеете ограниченный бюджет? Советуем отправиться в санатории Трускавца! В этом небольшом, но очень живописном городке Западной Украины можно хорошо провести время и улучшить состояние своего здоровья.

Этот вариант отдыха идеально подходит для всех: супружеских пар, планирующих наслаждаться природными красотами, молодежных компаний, любящих горы и приключения, семей с детьми непоседами, пожилых людей.

Лучшие трускавецкие санатории с доступными ценами на путевки

Большинство санаториев здравницы благоустроенные, имеют развитую инфраструктуру и лечебно-диагностическую базу. Здесь можно забронировать номер любой ценовой категории – от эконома до люкса. Лечебно-оздоровительные заведения находятся недалеко от центрального бювета минеральной воды, в благоустроенной парковой зоне.

Куда лучше всего заказать путевку в Трускавец? Советуем ознакомиться с подробной актуальной информацией на сайте sanatorii-karpat.com. Самые бюджетные санатории курорта в 2020 году (с человека):

«Весна» от 315 грн.

«Кристалл» от 522 грн.

«Алмаз» от 522 грн.

«Днепр-Бескид» от 750 грн.

«Лесная песня» от 820 грн.

«Карпаты» от 1589 грн.

Все номера обустроены удобной и новой мебелью, современной сантехникой. Также там есть кондиционеры, круглосуточная подача горячей воды, интернет и спутниковое телевидение. А вкусные и полезные блюда, усиливающие оздоравливающий эффект от процедур, подадут в местных столовых. Как правило, трехразовое питание входит в стоимость путевки в санаторий.

Оздоровление и лечение в здравницах Трускавца

Главный лечебный фактор курорта – минеральная вода, врачующая многие заболевания. Большой популярностью пользуются питьевые курсы, помогающие в лечении:

желудочно-кишечного тракта;

почек;

печени;

желчного пузыря;

сахарного диабета второго типа;

дыхательных путей;

эпидермиса;

опорно-двигательного аппарата.

солевого диатеза.

Местные врачи используют индивидуальный подход в лечении больных и применяют эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, среди которых:

целебные ванны – бишофитные, минеральные, жемчужные;

лечебные души – восходящий, Шарко;

ингаляции – масляные, травяные;

грязевые и озокеритовые аппликации;

массажи;

водолечение;

аромотерапия;

аппаратная физиотерапия.

Кроме оздоровления, в Трускавце можно расслабиться и улучшить свою внешность. В большинстве здравниц есть СПА и косметологические кабинеты. Советуем посетить мануального терапевта, лечебную сауну, сеансы гирудотерапии. Побывав на этом курорте, вы наверняка почувствуете себя молодыми, красивыми и полными сил.

Отправляясь в Трускавец, надо учитывать, что есть некоторые противопоказания для оздоровления в этой здравнице:

онкология;

острый воспалительный процесс в организме;

гнойные заболевания;

патологии крови;

незалеченные травмы;

лучевая болезнь;

беременность.

Когда лучше всего ехать в санатории Трускавца?

Стоимость путевки в здравницу зависит от санатория, категории номера и сезона. Хорошо сэкономить получится, если запланировать поездку на низкий сезон. В ноябре, феврале, марте большинство лечебно-оздоровительных заведений предлагает большие скидки. Чтобы быть в курсе самых выгодных предложений подпишитесь на наши обновления!

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