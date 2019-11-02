Какой будет зима в Украине: что обещают синоптики?

По данным метеорологов, в последнее время в Украине наблюдается стойкая тенденция к снижению температуры. В соответствии с прогнозами Укргидрометцентра, наступающая зима обещает быть капризной и припасет для нас морозы, шквальные ветры и снегопады. А вот американские синоптики считают, что зима в нашей стране будет короткой и довольно теплой.

Декабрь. В первый месяц зимы холодать будет постепенно. До 12-15 декабря на севере страны столбик термометра будет двигаться в пределах 0-5 градусов мороза. После 15 декабря холод усилится. На юге будет теплее, здесь первая половина декабря будет больше похожа на осень, с дождями и ветрами. Во второй половине месяца похолодание доберется и до южных районов, а температура здесь опустится до минус 2 градусов. После 20 декабря по всей Украине ожидаются серьезное понижение температуры и сильный ветер.

Январь. Новогодние праздники пройдут под знаком хорошей погоды – нас порадуют небольшой мороз и солнце. После этого морозы могут усилиться, особенно ночью, и похолодание будет сопровождаться обильными осадками. Правда, снег более вероятен во второй половине месяца. В это же время в восточные районы может заглянуть холодный циклон из Сибири, который принесет морозный воздух. После Крещения в стране наступит неделя оттепели, а затем вновь подморозит. Но на этот раз морозы будут достаточно слабыми.

Февраль. Погода третьего месяца зимы ожидается в пределах нормы. Начнется февраль с потепления, но уже через неделю вернутся морозы и пойдет снег. На этот период синоптики также прогнозируют гололедицу. К концу февраля снова ожидаются снегопады, но больших бед они не наделают – их будет сопровождать слабый мороз с несильным ветром.

Фото: vi.ill.in.ua