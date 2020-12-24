Какие изделия выбрать на подарок? Подсказки дает магазин украшений «Оникс»

В преддверии праздников возникает огромное количество приятных хлопот. В частности это касается поиска подарков для родных и друзей. Для этого важно проявить максимум фантазии и вспомнить обо всех хотелках.

Важно подобрать такой презент, который бы не только порадовал, но и стал памятной вещью на долгие годы. Стильные ювелирные изделия прекрасно для этого подходят. Теперь только нужно подумать, что выбрать. Как раз для этого магазин украшений «Оникс» даст несколько рекомендаций. Как раз сейчас в честь Нового года действует скидка -21% на все аксессуары и это хороший повод порадовать всех близких.

Какие украшения можно выбрать?

Для любимой

Выбор украшений зависит от того, какие у вас сейчас отношения.

Если готовы сделать предложение, то кольцо с камнем будет в самый раз. Классической вставкой считают бриллиант, но можете обратить внимание и на другие варианты.

Для супруги можете приобрести колечко с целой россыпью камней. Оно достойно того, чтобы пополнить шкатулку.

Если еще не готовы делать предложение, то лучшим вариантом станут серьги, браслет или кулон.

Для любимого

Все зависит от его стилистических предпочтений и образа жизни.

Постоянно носить костюмы, тогда запонки и зажим для галстука будут в самый раз. Их можете приобрести отдельно или искать сразу целый комплект.

Если ему нравятся печатки, взгляните на одну из них. Они могут быть довольно крупными или аккуратными.

Отдельно хочется отметить браслеты. Это не только касается классических из драгоценных металлов, но и кожаных, каучуковых.

Для ребенка

Безупречный вкус нужно воспитывать с раннего детства. Ювелиры отдельно создали коллекцию для самых маленьких. Она совершенно не выглядит вульгарно.

Первым подаренным украшением малышу считается крестик. Также это дополнительно может быть ладанка. Понятно, что это религиозные аксессуары и они должны соответствовать всем канонам.

Малышам в качестве оберега можете подарить красивую булавку. Ее можно прицепить в коляску или на одежду ребенку.

Для маленькой модницы без проблем подберете аккуратные серьги. Они максимально удобные и надежные в ношении. А еще не забывайте о красочном внешнем виде.

Для друзей

Хотите проявить максимум фантазии и подарить памятную вещь, обратите внимание на аксессуары с гравировкой. Здесь могут написать дату, координаты, фразу или некие слова. Также могут быть определенные рисунки.

Хочется отметить, что на этом ювелирный ассортимент совершенно не заканчивается. Так вы маме можете выбрать серьги, а сестре или подруге браслет. Все это зависит от личных предпочтений. Просто проявите немного внимательности и «Оникс» поможет определиться с выбором. Радуйте близких и делайте это от души.