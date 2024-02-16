Как защищают Украину воины, которые получили опыт в чужих войнах

Воюют сами и теряют сыновей

Глава Одесской областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана Юрий Ермаков сообщил, что «афганцы» из нашей области умело и мужественно противодействуют российской агрессии. Десятки опытных участников боевых действий в Афганистане, которым позволяет здоровье и возраст, еще с 2014 года защищают родную землю от рашистов. К сожалению, трое «афганцев» погибли в российско-украинской войне, некоторые из ветеранов потеряли своих сыновей в боях за независимость страны.

Коротко о войне в Афганистане

Война в Афганистане — военное вторжение СССР в Афганистан под предлогом борьбы против повстанческих групп моджахедов, в которой участвовали правительственные войска Афганистана и СССР. Началась в декабре 1979 года нападением спецподразделений КГБ СССР на президентский дворец в Кабуле и убийством президента Хафизуллы Амина вместе с его окружением и заменой его марионеточным правительством управляемого из СССР Кармаля Бабрака. Война продолжалась до вывода основной массы войск 15 февраля 1989 года. Потери СССР, по официальным данным, составили 15 тысяч военнослужащих.

На Одесщине сегодня проживают более пятнадцати тысяч участников боевых действий на территории других государств, которые вернулись живыми на родную землю, из них более шести тысяч — воины-афганцы. В свои 18 лет они свято верили, что защищают свою тогдашнюю Родину от империалистической агрессии.

Каждая война — это огромный горький опыт, который, к сожалению, понадобился бывшим интернационалистам в нынешней войне за родную Отчизну.

Ныне отважно воюют Сергей Тарабанов из Николаевской громады, Сергей Полянский и Анатолий Папка из Андреево-Ивановской громады, Игорь Осипенко и Александр Пепко из Стрюковской громады Березовского района. На жарком Востоке в составе ВСУ уничтожают рашистов Сергей Бабиченко из села Петровка, Анатолий Бойко и Михаил Левицкий из села Троицкое, Анатолий Кушнир из села Кричуново Любашевской громады. Их боевой опыт пригодился в кровопролитной войне с россиянами.

Эта война страшнее Афгана

Агрессия России против Украины заставила участника боевых действий в Афганистане из села Кричуново Анатолия Кушнира оставить мирные дела и снова взяться за оружие.

Уже 25 февраля 2022 года он вместе с группой односельчан направлялся в пункт дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В воинской части ветерана направили в дивизион самоходной артиллерии в качестве радиста.

С августа Анатолий Кушнир воюет в Донецкой области, на Авдеевском направлении. Этот регион боевых действий — одна из самых горячих точек на фронте.

Как-то, находясь в краткосрочном отпуске, Анатолий поделился воспоминаниями.

— Служил я в Термезской флотилии моряком-пограничником. Наш дивизион сторожевых катеров охранял 300-километровую линию границы с Афганистаном, которая проходила по реке Амударья, знаменитый автомобильно-железнодорожный мост Хайратон и речные порты, — рассказал Анатолий Кушнир. — Душманы устраивали диверсии, чтобы помешать нам сопровождать баржи с военными грузами и гуманитаркой для мирного населения Афганистана.

Рассказывая о сегодняшней войне, морпех отметил, что нынешняя — более жестокая.

Захватчики всеми имеющимися средствами систематически обстреливают населенные пункты и ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону ВСУ танковыми и пехотными атаками. Самоходные артиллерийские установки, на которых воюет наш «афганец», имеют значительно большую дальность стрельбы, чем танковые пушки, поэтому расположены немного дальше линии фронта, чтобы надежно прикрывать наши передовые позиции. Правда, ситуация на участке фронта, который держат наши ВСУ и морские пехотинцы, достаточно сложная.

Ежегодно, 15 февраля, «афганцы» собираются у памятников, чтобы почтить память погибших побратимов, украинцев, погибших в бессмысленной войне. Они были простыми солдатами в Афганистане. Воевали, как и все. Сейчас многие наши «афганцы» нашли в себе силы, и, несмотря на возраст, снова стали в боевой строй.