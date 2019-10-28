Как выбрать и использовать туристическую страховку

Любое путешествие должно оставлять после себя только приятные воспоминания, но, к сожалению, так бывает не всегда. Никто не застрахован от укуса насекомого или ДТП по вине тайского таксиста. Все это неприятно, к тому же влечет за собой немалые расходы…

Впрочем, хотя бы финансовых потерь можно легко избежать, если воспользоваться услугами страховой компании ARX по адресу https://arx.com.ua/ru/produkty/turystychna-strakhovka.

Выбираем страховку для путешествия

У разных страховых полисов и разных страховых компаний разные цены. Некоторые туристы предпочитают выбирать страховку подешевле, для проформы, не вдаваясь в подробности условий полиса. Возможно, такой подход и имеет смысл, однако все же стоит узнать, что именно страхует конкретный договор.

Цена полиса для путешественника может базироваться на нескольких факторах:

Время, проведенное в путешествии. Чем короче путешествие, тем дешевле полис. И все же те, кто путешествует не один раз в год, а два-три, покупают полис сразу на 12 месяцев. Это дороже, но в итоге надежнее, да и пакет услуг там шире. Возраст туриста. Важный момент, поскольку полис для пенсионера будет стоить дороже, чем для студента, но в основном все зависит от условий конкретной страховой компании. Количество посещаемых стран. Самые недорогие страховки для благополучных стран ЕС, где риски минимальные. Страховка для азиатских стран будет стоить дороже, равно как и для США, стран Латинской Америки и Канады. Перечень предоставляемых услуг, естественно, влияет на цену. Каждый пункт четко прописан в договоре. Например, можно выбрать только медицинское страхование или страхование от несчастных случаев.

Новые возможности появились с введением электронного полиса для путешественников. Теперь каждый может не спеша вычитать каждый пункт, обдумать его и принять взвешенное решение. Например, годовая страховка выгодна тем, что количество поездок неограничено, а набор опций остается прежним.

Важно знать как пользоваться полисом при необходимости. В большинстве случаев страховая компания берет все хлопоты на себя, достаточно позвонить по указанному в полисе номеру и сообщить о проблеме. В случае возникновения проблем по медицинской части, туристу укажут адрес медучреждения, в которое необходимо обратиться. Естественно, больница тоже будет предупреждена о том, что страховая компания берет все расходы на себя.

Наличие страховки сильно влияет на качество оказываемой медпомощи и предоставляет шанс быстро избавиться от проблемы, не прерывая отдыха.