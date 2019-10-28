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Новости Одессы и Одесской области

Как выбрать и использовать туристическую страховку

Как выбрать и использовать туристическую страховку

Любое путешествие должно оставлять после себя только приятные воспоминания, но, к сожалению, так бывает не всегда. Никто не застрахован от укуса насекомого или ДТП по вине тайского таксиста. Все это неприятно, к тому же влечет за собой немалые расходы…

Впрочем, хотя бы финансовых потерь можно легко избежать, если воспользоваться услугами страховой компании ARX по адресу https://arx.com.ua/ru/produkty/turystychna-strakhovka.

Выбираем страховку для путешествия

У разных страховых полисов и разных страховых компаний разные цены. Некоторые туристы предпочитают выбирать страховку подешевле, для проформы, не вдаваясь в подробности условий полиса. Возможно, такой подход и имеет смысл, однако все же стоит узнать, что именно страхует конкретный договор.

Цена полиса для путешественника может базироваться на нескольких факторах:

  1. Время, проведенное в путешествии. Чем короче путешествие, тем дешевле полис. И все же те, кто путешествует не один раз в год, а два-три, покупают полис сразу на 12 месяцев. Это дороже, но в итоге надежнее, да и пакет услуг там шире.
  2. Возраст туриста. Важный момент, поскольку полис для пенсионера будет стоить дороже, чем для студента, но в основном все зависит от условий конкретной страховой компании.
  3. Количество посещаемых стран. Самые недорогие страховки для благополучных стран ЕС, где риски минимальные. Страховка для азиатских стран будет стоить дороже, равно как и для США, стран Латинской Америки и Канады.
  4. Перечень предоставляемых услуг, естественно, влияет на цену. Каждый пункт четко прописан в договоре. Например, можно выбрать только медицинское страхование или страхование от несчастных случаев.

туристическая страховка

Новые возможности появились с введением электронного полиса для путешественников. Теперь каждый может не спеша вычитать каждый пункт, обдумать его и принять взвешенное решение. Например, годовая страховка выгодна тем, что количество поездок неограничено, а набор опций остается прежним.

Важно знать как пользоваться полисом при необходимости. В большинстве случаев страховая компания берет все хлопоты на себя, достаточно позвонить по указанному в полисе номеру и сообщить о проблеме. В случае возникновения проблем по медицинской части, туристу укажут адрес медучреждения, в которое необходимо обратиться. Естественно, больница тоже будет предупреждена о том, что страховая компания берет все расходы на себя.

Наличие страховки сильно влияет на качество оказываемой медпомощи и предоставляет шанс быстро избавиться от проблемы, не прерывая отдыха.

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