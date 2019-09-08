Как вести себя после инфаркта?

«Я перенес инфаркт. Хочу спросить у специалиста: какие ограничения нужно внести в образ жизни после этого заболевания?

Анатолий Иванович, г. Черкассы»

На вопрос читателя отвечает врач-невропатолог высшей категории Наталья Гомоненко:

– К сожалению, вы не указали в письме, инфаркт чего – мозга или миокарда – перенесли. Хотя рекомендации по изменению образа жизни после этих заболеваний примерно одинаковы. Прежде всего, это коррекция артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, наблюдение за весом и неукоснительное выполнение всех назначений вашего лечащего врача.

Кроме того, в вашей жизни должна быть умеренная физическая нагрузка: это и комплекс лечебной физкультуры, который вам помогут освоить в больнице, и не тяжелые виды домашней работы – приготовление пищи, посильная уборка в доме. Если вы живете в частном секторе или у вас есть дача, наверняка вам захочется работать на земельном участке. Но делать это в тех же объемах, что и до болезни, нельзя. Прежде всего вам противопоказаны пребывание на солнце и подъем тяжестей, поэтому старайтесь на даче больше отдыхать.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: rs.img.com.ua