Как вернуть украденные автономера?

Остап Бендер из «Двенадцати стульев» хвастался, что знает четыреста сравнительно честных способов отъема денег. Современные «великие комбинаторы» помельче изобрели еще один способ — не особенно честный, даже уголовно наказуемый, но работающий исправно: кражу и возврат автомобильных номеров за вознаграждение. Десятки и сотни таких мелких преступлений происходят в Одессе ежедневно.

Простая схема, быстрые деньги

Однажды утром владелец автомобиля с облегчением обнаруживает транспортное средство на том месте, где оставил его вчера вечером. А вот автомобильных номеров он с ужасом не обнаруживает. Впрочем, бывает и так, что на отсутствие номерных знаков указывает остановивший водителя сотрудник полиции.

При этом на видном месте, обычно под «дворником», красуется маленькая записка с указанием номера телефона, по которому следует позвонить, чтобы вернуть украденные номера. Вежливые воры подробно проинструктируют, на какую банковскую карточку перевести деньги или какой телефонный счет пополнить. А получив с водителя деньги — подробно объяснят, где найти украденные и припрятанные номера. Чаще всего они действительно находятся неподалеку от места кражи.

Подобная схема успешно действует в Одессе уже несколько лет. При попытках выйти на организаторов схемы, обнаруживаются чаще всего заключенные, отбывающие срок, на имя которых зарегистрированы банковские карты и номера телефонов. А с уже сидящих — спрос небольшой.

Единственное, что радует: уже несколько лет инфляция не затрагивает сумму «выкупа». Она по-прежнему составляет 300-400 грн.

Законное решение — через полицию

Получить дубликат автомобильного номера несложно, этим занимается множество сертифицированных фирм. При этом придется потратить примерно полчаса-час времени и те же 400 гривен. Многие одесситы с гордостью заявляют, что именно так и поступили в подобной ситуации.

Но государственные автомобильные номерные знаки — не просто две металлические таблички. Поэтому по закону, владелец авто должен написать заявление в ближайший отдел полиции о краже госномера. Там заявление обязаны рассмотреть на протяжении 10 дней. И после этого, если номера не найдут, выдадут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. С этим постановлением и следует приступать к восстановлению номеров.

Конечно, сегодня легко получить дубликаты и без этих проволочек. Но нужно быть готовым к тому, что ваши прежние номера (такие же!) окажутся на другом автомобиле. И если тот автомобиль окажется замешан в ДТП или замечен на месте преступления, доказать что-то сотрудникам полиции будет крайне сложно. Словом, с официальным заявлением в полицию о пропаже номера лучше не затягивать.

Номера, о которых владельцами заявлено как об украденных, вносятся в базу данных. Поэтому воспользоваться ими в дальнейшем преступники уже не смогут. А владелец авто может с чистой совестью обращаться в сервисный центр МВД с заявлением о выдаче новых номерных знаков. Там перерегистрируют транспортное средство, выдав новые номера и техпаспорт.

Заплатить — легкий выход, но может и не сработать

Пойти на принцип и потратить время на официальный путь соглашаются немногие. Тем более, что чаще всего номера снимают с явно иногородних автомобилей, зачастую — иностранных. Туристу сложно и жаль тратить время отдыха на официальные инстанции. Да и деловому одесситу зачастую нужно оказаться «на колесах» здесь и сейчас.

Поэтому многие владельцы авто признаются, что решили пойти простым путем — и заплатили. Некоторые даже вспоминают, что в графе «назначение платежа» при переводе на карточку так и указали: «Мошенникам, за украденные номера». Но тут возникают свои сложности.

Во-первых, ваших номеров может не оказаться на том месте, где их оставили похитители. Просто потому, что кто-то нашел их раньше вас и передал в полицию. Довольно часто водители, уже пострадавшие ранее от таких проделок, отправляются на поиски номеров самостоятельно, без инструкций за деньги. Попутно они находят и чужие автономера, спрятанные неподалеку. Поэтому прежде, чем окончательно расстраиваться, поищите сообщения о найденных номерах в соцсетях, расспросите соседей и — опять же — обратитесь в полицию.

Во-вторых, сознательные владельцы авто время от времени жалуются мобильным операторам на телефонные номера мошенников, а банкам — на подобные банковские карточки. Поэтому к тому моменту, когда вы надумаете заплатить, «абонент» может быть уже заблокирован.

Антивандальное крепление номерного знака

Чтобы не провоцировать воришек, рассмотрим варианты антивандального крепления номерных знаков.

Самый простой вариант – с помощью мебельных болтов и двух контргаек или самоконтрящихся гаек. Во втором варианте следует использовать болты со спиленной шляпкой под отвертку «—» (открутить такие болты невозможно) или болты со срезными головками, которые отламываются при достижении максимального момента.

Еще одним надежным, по мнению автолюбителей, способом является установка номеров на заклепках с помощью заклепочного пистолета, но только в штатные отверстия.

Можно воспользоваться антивандальными рамками из нержавеющей стали, которые крепятся с помощью потайных болтов, но стоят такие рамки порой дороже самих номерных знаков.

В социальных сетях советуют сделать дубликат, а оригиналы хранить в багажнике. Но дубликат не имеет элементов защиты и вполне может рассматриваться как подделка в случае ДТП или правонарушения.

При закреплении саморезами под крестовую отвертку или винтами под шестигранник не поленитесь сверлом раззенковать шлицы (грани).

Не спасут болты-секретки – у ваших «оппонентов» всегда имеется самый ходовой набор инструмента.

Датчики, установленные в номерной рамке и подключенные к системе автосигнализации, малоэффективны. Звук сирены только ускорит процесс снятия номеров, а надеяться на неравнодушных прохожих вряд ли стоит.

Какой бы вариант вы не выбрали, всегда нужно быть готовым к тому, что злоумышленники могут вырвать знак вместе с бампером, а это уже совсем другие деньги и последствия. Поэтому иногда дешевле просто не искушать воров и поставить автомобиль на охраняемую стоянку, особенно в чужом городе.

Авторы: Тая Найденко, Юрий Руденко

Фото: odessa.gosdublikat.com.ua