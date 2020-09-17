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Как в Одессе проверить качество газа?

Как в Одессе проверить качество газа?

Среди потребителей ходит много слухов о качестве газа: якобы его чем-то разводят. В результате чтобы, к примеру, закипел чайник, нужно больше времени на нагрев воды. А чем больше горит конфорка, тем больше приходится платить за газ. Так ли это на самом деле — объяснили специалисты предприятия «Одессагаз-Поставка».

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Что означает калорийность газа?

Основной показатель качества природного газа — теплота сгорания (калорийность). И действительно, чем выше калорийность, тем меньший объем газа необходимо потратить.

Стандарт устанавливает минимально допустимое значение низшей теплоты сгорания природного газа
7600 ккал/м3. В среднем калорийность газа, поступающего в сети облгазов, составляет 8200 ккал/м3, то есть значительно выше.

Кроме теплоты сгорания, имеет значение и давление при подаче газа. Из-за неравномерного использования природного газа в течение суток в распределительных сетях происходит изменение давления. Как правило, население использует в основном природный газ (для приготовления пищи и подогрева воды) в утренние и вечерние часы. В это время давление в сетях снижается. Поэтому время закипания чайника в двенадцать часов дня и в шесть часов утра может значительно отличаться.

Можно ли разбавить газ?

Украинцы получают газ по той же трубе, что и европейцы. Качество газа контролируется при входе в распределительные сети из газотранспортной системы. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям.

Если же потребитель замечает, что конфорка горит желтым или красным цветом — значит, на это есть причины. Их может быть несколько:

  • загрязнена газовая плита (для чистки горелки необходимо пригласить специалиста);
  • в помещении недостаточно кислорода (регулярно проветривайте помещение);
  • недостаточное давление в системе.

Проверить давление или качество газа можно, написав заявление в «Одессагаз». Предприятие обязано в течение 2-5 дней направить своего представителя по месту вызова.

Если споры относительно качества газа невозможно решить путем переговоров, разногласия будет рассматривать специализированный орган или решать вопрос в судебном порядке.

На заметку

Есть миф, что природный газ можно разбавить воздухом — это неправда. Если попробовать разбавить газ воздухом — произойдет взрыв.

Ольга Новикова

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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