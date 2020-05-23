Борьба за заробитчан: как Украина планирует удержать своих граждан дома, а Европа возвращать трудовых мигрантов?

Этой весной из-за карантина и трудовых ограничений в Европе, в Украину вернулось рекордное количество заробитчан. По расчетам Кабмина, с начала карантина в страну въехало 2 млн трудовых мигрантов. Но, очевидно, что вернувшиеся на Родине задерживаться не хотят и не могут и, как только снимут ограничения, будут пытаться вернутся на работу за границу. Тем более, что выходящая из карантина Европа тоже ждет своих рабочих: даже готова прислать за ними самолеты.

Сейчас перед Правительством Украины встал вопрос: «Как оставить заробитчан дома»? «Одесская жизнь» выяснила, что предлагают трудовым мигрантам на Родине и на чужбине?

«Рабочий» дефицит

Европейский бизнес столкнулся с нехваткой рабочих из-за пандемии коронавируса. В частности, страдает сельское хозяйство. Об этом уже заявили фермеры Польши, Финляндии, Германии, Нидерландов. В Великобритании не хватает 90 тысяч рабочих, во Франции — 200 тысяч. А по информации Financial Times, из-за пандемии коронавируса Польшу покинуло более 100 тысяч украинцев. Обычно на сезонные работы в эти страны приезжали рабочие из Восточной Европы, в частности, из Украины, Болгарии и Румынии. Но из-за ограничений на границах они вынуждены оставаться дома.

Европейский парламентский исследовательский центр предупредил, что из-за нехватки работников-мигрантов в европейских супермаркетах могут вырасти цены, в частности, на свежие продукты. Ведь «трудовые» проблемы в основном возникают на производстве овощей и фруктов: для их сбора и упаковки нужны люди, которых нет.

Европа зовет

Урожай зреет, и проблему нехватки рабочей силы надо решать. Каждая из стран Евросоюза пытается сделать это по-своему.

Польша — сохранила «проходимость» своей границы в условиях карантина. Это дает шанс украинским рабочим въезжать в эту страну.

«Германия пошла другим путем. Авиакомпания Eurowings привозит работников в Германию из стран Восточной Европы, в частности, из Румынии, Болгарии и Польши. Это порядка 30-40 тыс. работников», — рассказал владелец компании по международному

трудойстройству Gremi Personal (Польша) Евгений Кириченко.

Изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников и правительство Финляндии.

«Наше правительство обсудило этот вопрос и решило, что 1500 работников критически важны для финского сельского хозяйства. Некоторые украинцы работали в Финляндии много лет и имеют большой опыт», — отметила посол Финляндии в Украине Пяйви

Марит Лаине.

Аналогичное решение уже принято в Великобритании. Как сообщает ВВС, компания G’s Fresh — один из крупнейших производителей свежих овощей в Британии — уже зафрахтовала два из шести чартерных рейсов, которые должны привезти рабочих из

Румынии.

Дома лучше?

Но против отъезда заробитчан выступают в правительстве. Оставаться дома украинцам предлагают давно. Еще в декабре прошлого года была анонсирована программа возвращения соотечественников. Государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Она предусматривала кредиты для желающих начать собственный бизнес в сферах энергетики, образования, здравоохранения, транспорта, производства, спорта, развлечения.

В связи с карантином правительство расширило программу. Сумма кредита выросла до 3 млн гривен. Также расширился перечень целей, на которые можно взять кредит: на приобретение нежилой недвижимости, для франчайзинга, пополнения оборотных средств для зарплаты, аренды, коммунальных и охранных услуг, сохранения рабочего состояния оборудования, сырья и материалов.

Вместе с расширением действующих проектов правительство планирует запустить новую программу кредитования – «Новые деньги». Она рассчитана на людей, которые вернулись из-за границы и ищут возможности вложить заработанные деньги в бизнес. По словам премьера Дениса Шмыгаля, она позволит получать кредиты с минимальной ставкой от 0% до 5% на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита.

Новые рабочие места

Чтобы удержать заробитчан дома, власти планируют создать миллион рабочих мест – через «Большое строительство», которое стартовало весной. Благодаря программе появилось немало новых вакансий. Но в правительстве признают, что платить такие же зарплаты, как в Европе, не могут, но предложить достойную оплату попробуют. Например, финансирование Укравтодора позволяет поднять зарплаты до показателей частных строительных компаний, то есть 20-30 тысяч гривен.

Но в целом эксперты сомневаются, что предложения правительства вдохновят заробитчан выбрать отечественный рынок труда. Поэтому после карантина Украине придется конкурировать с иностранными работодателями за своих граждан, предлагая им не только зарплаты, но и социальные стандарты.

Могут ли украинцы выезжать на заработки?

Украинцы могут поехать на заработки, если компания, которая их приглашает предоставляет:

– официальную работу;

– медицинские гарантии;

– гарантии возврата работников в Украину;

– обеспечение жильем.

Эти требования важны не только для безопасности самих работников, но и украинцев внутри страны. Ведь инфицированные работники, вернувшись домой, могут повысить темпы заражения.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины:

Если сегодня люди едут на работу в Европу, это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда и импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того 2 месяца держали страну, как и вся Европа, закрытой, чтобы сегодня каждые 2 месяца привозить 100-200 тысяч инфицированных людей и постоянно бороться и валить экономику страны.

Фото: Freepik

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