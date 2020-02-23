Как учтут стаж и зарплату: о нюансах расчета льготной пенсии

В редакцию пришло письмо от Анатолия Савина, жителя пгт Серпневое Одесской области. Пенсионер задает нам несколько вопросов, на которые ему не ответили специалисты местного управления Пенсионного фонда. Они касаются подсчета стажа, а также доплаты за сверхнормативный стаж, поэтому будут интересны и другим нашим читателям.

Почему не считают стаж в двойном размере?

«Почему стаж по трудовой составляет 36 лет, а при расчете пенсии отображают только 33 года? И почему в расчет не взяли справки о зарплате до 2000 года?»

К своему письму вы приложили много документов, но даже они не дают полной картины. В ответах Пенсионного фонда утверждается, что фактический стаж вашей работы по имеющимся документам составляет именно 33 года. При этом в 1980-1986 годах вы работали в шахте и претендуете на зачет этого периода в стаж в двойном размере.

Как мы понимаем, в льготный стаж этот период вам не засчитывают, поскольку документы, подтверждающие льготную работу, выданы одной шахтой, а работали вы в свое время на другой шахте. То есть отсутствует справка о переименовании предприятия. И, как мы понимаем, проверить достоверность выдачи этих справок невозможно, поскольку предприятие находилось в Луганской области, в районе, который сейчас Украиной не контролируется.

В то же время можно попытаться оспорить этот вопрос в Пенсионном фонде Украины или, в крайнем случае, обратиться в суд. Ведь в трудовой книжке написано, что вы работали с полным рабочим днем под землей. А справка, уточняющая льготный характер работы, требуется прежде всего в тех случаях, когда по трудовой книжке отсутствуют сведения, определяющие право на пенсию на льготных условиях.

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По похожей причине для расчета не взяли одну из справок о зарплате до 2000 года. Сейчас по закону для расчета пенсии берется зарплата за все периоды страхового стажа с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии. По желанию будущего пенсионера к расчету может быть приобщена заработная плата за любые 5 лет подряд до 1 июля 2000 года, при условии подтверждения справки о зарплате привычными документами. В вашем случае справку о зарплате в Луганской области проверить тоже невозможно, так же как нельзя истребовать справку о переименовании шахты. Что касается второй справки о зарплате за период работы до 2000 года в Одесской области, то ее применять при расчете пенсии невыгодно. Это следует из ответа Пенсионного фонда, который вы прилагаете к письму. То есть рассчитывать пенсию выгоднее без этой справки, а только с учетом зарплаты за 2000-2009 годы.

Какую среднюю зарплату учитывали в 2018 году?

«Почему для расчета пенсии взяли среднюю зарплату по Украине за 2016-2017 годы – 5377,90 грн., а не за 2014-2016 гг. – 3764,40 грн. При этом в 2019 году зарплату проиндексировали на 17%».

Пенсия вам назначена в 2018 году с применением показателя средней зарплаты по Украине за 2016-2017 годы (5377,90 грн.), как предусмотрено статьей 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Вообще обычно для расчета пенсии берется средняя зарплата за три года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. Но при назначении пенсий конкретно в 2018 году временно учитывалась средняя зарплата только за два предыдущих года. Это уточнение прописано в самом законе. При этом пенсии, назначенные в 2018 году, с 1 марта 2019 года не индексировались.

Об обязательном и сверхнормативном стаже: в чем разница?

«Для льготной пенсии нужно 27 лет страхового стажа, а у меня 36 лет. Почему мне не устанавливают доплату за сверхнормативный стаж в размере 9% от минимальной пенсии за 9 переработанных лет?»

Согласно статье 28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 этого закона, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту. Доплата за сверхнормативный стаж для пенсий, назначенных начиная с 1 октября 2011 года, устанавливается именно на таких условиях. Вы же пишете об общем количестве стажа, которое потребовалось вам для назначения пенсии на льготных условиях.

В вашем случае необходимо было иметь не менее 27 лет общего стажа с учетом постепенного увеличения минимального количества стажа, требуемого для выхода на досрочную пенсию. Это предусмотрено статьей 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», в которой описаны условия назначения льготных пенсий. Эта норма никак не соотносится с установлением надбавки за сверхнормативный стаж. Как сказано выше, установление такой надбавки регулируется совсем другой статьей другого закона.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: kiplinger.com

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