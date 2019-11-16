Как смена погоды влияет на здоровье?

Жители больших городов иногда забывают, что человек – это дитя природы, а точнее, часть огромной системы, проявления которой мы замечаем, когда дует ветер, идет дождь или снег. И как бы ни ограждали мы себя от природных явлений, полностью сделать это невозможно.

Когда просыпаются болезни?

Есть люди, склонные к перепадам настроения из-за смены погоды. И это не самое страшное. Хуже, когда погодные условия сказываются на здоровье. Такая повышенная чувствительность называется метеозависимостью. Как влияют на нас природные катаклизмы?

Перепады температуры

При резкой смене температуры воздуха многие испытывают неясное раздражение, беспричинное недовольство и другие неприятные ощущения психологического характера. Кроме того, когда организм перестраивается с очень теплой среды на очень холодную, легко возникают или обостряются заболевания. А все потому, что резкие перепады температур на клеточном уровне влияют даже на химический состав крови, на содержание сахара, кальция, натрия. В итоге меняются биологические показатели.

Влияние атмосферного давления

Самое комфортное для нас давление равно 750 мм ртутного столба. Даже незначительное отклонение может вызвать неприятные ощущения. Если его уровень падает, то первыми это почувствуют люди с низким артериальным давлением и сердечники. В такие дни рекомендуется пить больше жидкости, есть продукты с содержанием калия и стараться больше отдыхать.

Магнитные бури

Говоря о магнитных бурях, имеют в виду различные космические и геофизические факторы, которые могут влиять на здоровье. «Геомагнитный фон возмущен» — эта фраза означает, что больным гипертонией и другими недугами, связанными с сосудами, придется несладко. Влияние погоды на здоровье человека в эти дни проявляется в том, что угнетается работа гипофиза. Эта железа действует на нашу способность приспосабливаться к окружающей среде и на обмен веществ. В результате может произойти сбой биологических ритмов, что создает для человека состояние повышенного стресса.

Как освободиться от метеозависимости?

Можно ли перестать зависеть от капризной погоды? Конечно. Любой человек хочет быть хозяином своему самочувствию и настроению. Освободиться от перепадов настроения и других неприятных ощущений помогут:

физическая культура. Разработаны комплексы лечебной физкультуры и лечебной йоги, направленные на укрепление мышц, психическую и физическую релаксацию, что, в свою очередь, повышает тонус вегетативной нервной системы;

закаливание и водные процедуры – ванны, контрастный душ, плавание;

здоровое питание. Важно, чтобы пища содержала достаточное количество витаминов, а при их дефиците желательно дополнительно принимать поливитамины, если порекомендует врач.

Еще постарайтесь не переедать, избегать эмоциональных и физических нагрузок и полноценно спать. Не позволяйте погоде испортить ваше самочувствие!

Автор – Мария Васильева

Фото: happyfamily-nsp.com

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