Новости Одессы и Одесской области

Как шутят одесситы о карантине выходного дня – обзор соцсетей (фото)

Как шутят одесситы о карантине выходного дня – обзор соцсетей (фото)

С сегодняшнего дня, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Однако в Одессе заявили, что ограничений не будет. И пока Кабмин шлет городским властям «приветы», «Одесская жизнь» подготовила подборку мнений одесситов из социальных сетей.

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Многие все еще не понимают, что делать с «карантином выходного дня» — сидеть дома или выходить на улицу, чтобы провести досуг с пользой. И пока Министерство здравоохранения постепенно вводит «рекомендованный» карантин по всей стране, Одесса готовится к выборам и отмечает, что в нашем регионе ограничений не ожидается.

Как будет дальше, мы узнаем совсем скоро, ну а пока оживленные комментарии по этому поводу можно найти практически во всех новостных пабликах типа «Моя Одесса», «Ищу Одесса», «Одесса новости», «Подслушано Одесса», «Таки-да, Одесса» и группы в «Инстаграм» @new_odessa, @odessa_hello, @odessa_info, @kurs_odessa, @odessa.search.

соцсети о карантине

 

мнение о карантине выходного дня

о карантине выходного дня в соцсетях

одесситы о карантине выходного дня

в соцсетях о карантине

мнение о карантине

Неоднозначно отнеслись одесситы и к выступлению бывшего губернатора Одесской области, а ныне министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Напомним, что Степанова возмутила шутливая реклама торговой сети «Эпицентр» на фоне усиления карантина.

Степанов и Эпицентр

А вот как обсуждают это одесситы в «Фейсбуке» и «Инстаграм».

одесситы об Эпицентре

мнение из соцсетей

мнение о карантине

одесситы об Эпицентре

мнение о карантине

мнение одесситов о карантине выходного дня

мнение одесситов о карантине

Также в Одессе не могут «отойти» от недавно принятого закона с новыми штрафами касательно неправильного ношения или отсутствия защитной маски в общественном месте.

одесситы о штрафах в карантин

мнение из соцсетей о масках

одесситы и маски

штраф за отсутствие маски, соцсети

одесситы о масках

мнение о штрафах за маски

Смех сквозь слезы

Как бы печально и грустно не звучала идея карантина выходного дня, одесситы, да и вообще украинцы, умеют поддержать друг друга в трудную минуту юмором. И пусть это будет смех сквозь слезы. Мы сделали для вас подборку самых смешных мемов из просторов интернета.

о карантине с юмором

похититель выходных

фотожаба об Эпицентре

анекдот о карантине

о карантине с юмором

анекдот об Эпицентре

с юмором о коронавирусе

Фото из открытых источников

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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