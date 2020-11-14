Как шутят одесситы о карантине выходного дня – обзор соцсетей (фото)

С сегодняшнего дня, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Однако в Одессе заявили, что ограничений не будет. И пока Кабмин шлет городским властям «приветы», «Одесская жизнь» подготовила подборку мнений одесситов из социальных сетей.

Многие все еще не понимают, что делать с «карантином выходного дня» — сидеть дома или выходить на улицу, чтобы провести досуг с пользой. И пока Министерство здравоохранения постепенно вводит «рекомендованный» карантин по всей стране, Одесса готовится к выборам и отмечает, что в нашем регионе ограничений не ожидается.

Как будет дальше, мы узнаем совсем скоро, ну а пока оживленные комментарии по этому поводу можно найти практически во всех новостных пабликах типа «Моя Одесса», «Ищу Одесса», «Одесса новости», «Подслушано Одесса», «Таки-да, Одесса» и группы в «Инстаграм» @new_odessa, @odessa_hello, @odessa_info, @kurs_odessa, @odessa.search.

Неоднозначно отнеслись одесситы и к выступлению бывшего губернатора Одесской области, а ныне министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Напомним, что Степанова возмутила шутливая реклама торговой сети «Эпицентр» на фоне усиления карантина.

А вот как обсуждают это одесситы в «Фейсбуке» и «Инстаграм».

Также в Одессе не могут «отойти» от недавно принятого закона с новыми штрафами касательно неправильного ношения или отсутствия защитной маски в общественном месте.

Смех сквозь слезы

Как бы печально и грустно не звучала идея карантина выходного дня, одесситы, да и вообще украинцы, умеют поддержать друг друга в трудную минуту юмором. И пусть это будет смех сквозь слезы. Мы сделали для вас подборку самых смешных мемов из просторов интернета.

Фото из открытых источников