Как сегодня медсестры встречают профессиональный праздник?

Сегодня профессия медсестры проходит трансформацию. Обязанности и навыки среднего медицинского персонала с каждым годом возрастают, а зарплата остается на прежнем уровне. Все это в совокупности приводит к тому, что медсестры уходят работать в частные клиники, уезжают на заработки в госпитали Европы, уходят из профессии навсегда. Из-за этого, еще до пандемии, многие больницы столкнулись с нехваткой кадров. Кроме того, медсестры, как и врачи оказались на передовой борьбы с COVID-19. Об успехах и острых вопросах рассказала председатель Ассоциации медицинских сестер Одесской области, заместитель Генерального директора Одесской областной больницы по медсестринству Светлана Платовская.

«Медсестра» – это не профессия, а призвание

Светлана Платовская работает в медицине уже 38 лет. По ее словам, за это время должность медсестры сильно поменялась.

– Могу сказать, что из последних 10 лет, первые 5 мы видели позитивные тенденции развития. Добились пересмотра приказа по аттестации, ввода должностей: заместитель главврача по медсестринству и медицинская сестра-координатор. По всей стране были открыты кафедры медсестринства, где можно получить степень бакалавра и закончить магистратуру, – рассказала председатель Ассоциации медицинских сестер Одесской области.

Светлана Платовская сетует: значительно возросла нагрузка на медсестер, ведь появилось очень много диагностического и лечебного оборудования. Новые технологии диктуют другой ритм работы, требуют постоянного повышения квалификации.

«Косяки» реформы – «шишки» медсестрам

Также происходят изменения и в отношении людей к медицинскому персоналу. Часто это завышенные требования, а порой и неуважение.

– Последние 5 лет положение медсестер только ухудшается. Медреформа не предусматривает множество нюансов в работе и финансировании. Раньше перевязочная медсестра открывала шкафчик и брала все, что необходимо для перевязки или обработки ран пациента. Сейчас, мягко говоря, шкафы полупустые. С первого апреля стартовала вторая волна медреформы, и в министерстве анонсируют бесплатные пакеты обязательных услуг. Но в пакетах не учтены все затратные статьи, и денег на лечение явно хватать не будет. Требуя положенного, пациенты нередко срываются на медсестер, могут нагрубить, – описывает ситуацию Светлана Платовская.

Получается, что все «шишки» от пациентов летят на медсестер и докторов, которые всегда на передовой в борьбе за здоровье и жизнь.

На «минималку» сыт не будешь

Одна из главных – оплата труда. С одной стороны, требуется повышение квалификации за свой счет. С другой – положена минимальная заработная плата.

– Шла речь о том, что в 2020 году, изменится оплата нашего труда и она станет достойной. А получается, что тарифный оклад установлен на уровне 3600-3800 грн., что даже меньше минимальной заработной платы. Выходит, что нам и платят минималку, независимо от нагрузок, – рассказывает главная медсестра Областной больницы. Кроме того, Светлана Платовская акцентирует внимание на острой нехватке кадров:

– Еще до коронавируса в Украине были больницы, которые на гране закрытия из-за того, что там некому работать. Здесь одним повышением зарплаты дела не решишь, считает медсестра, — нужны общежития, ведомственное жилье и социальная защита медперсонала. Это должно привлечь кадры в бюджетную сферу медицины.

Вирус вносит свои коррективы

В Областной больнице было перепрофилировано одно отделение на 60 коек, причем по инициативе руководства и работников медучреждения – не дожидаясь приказа сверху.

– Когда мы видели, что происходит в Италии и Испании, решили, что больница должна быть готова к массовому приему пациентов с коронавирусом, если такое случится. Переоборудовали одно отделение, провели дополнительные кислородные магистрали для поддержки кислородом и подключением аппаратов ИВЛ. Также подготовили помещения, где медперсонал может надеть и снять защитные костюмы и пройти дезинфекцию, – вспоминает главная медсестра.

По словам Светланы Платовской, за время пандемии в больнице было выявлено двое пациентов с положительным COVID-19. Они были переведены на дальнейшее лечение в инфекционную больницу. В период карантина больница принимает только ургентных больных. Семейные врачи просят людей максимально воздержаться от посещения медучереждения.

На сегодняшний день весь медперсонал здоров и спокойно относятся к происходящему.

– Паники и боязни у медработников не было с самого начала, ведь мы каждый день имеем дело с опасными заболеваниями, – объяснила замдиректора по медсестринству.

Не менее опасная болезнь – рядом. Пока людей пугают коронавирусом, в Украине эпидемия не менее страшной болезни.

– Почему все забыли о туберкулезе? Он опасен и также передается воздушно-капельным путем, живет на поверхностях предметов. Пациенты долго могут не наблюдать признаков болезни и заражать других. У туберкулеза есть два главных отличия: во-первых, микобактерии, которые его вызывают, могут попасть в организм человека и оставаться там до самой смерти, а проявится, когда работа иммунной системы по каким-то причинам даст сбой. Во-вторых, туберкулез лечат очень долго, обычно от 6 до 20 месяцев, и лечение нельзя прерывать, иначе существует вероятность, что разовьется устойчивость к имеющимся лекарствам, – поясняет медработник.

По информации Областного центра социально-значимых болезней за 2019 год в Одесской области выявлено 3282 случая. И на этом фоне «реорганизовали» ( закрыли) тубдиспансеры. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа заболевших и бьют тревогу, поскольку общий иммунитет людей снижается, а болезнь наступает.

О человеческих качествах и первом опыте

Условия труда медицинских сестер значительно изменились и отношение общества тоже. А изменились ли черты характера, которые должна иметь медсестра?

– Милосердие, сострадание, профессионализм, – три кита, на которых держится профессия медсестры. И, выбирали мы ее по зову сердца и души. Один раз и на всю жизнь, – говорит Светлана Платовская.

И без промедлений рассказывает про опыт своего первого укола.

– Будучи студенткой, на десятый день занятий в медучилище на практике выполняла внутримышечную инъекцию. На следующем практическом занятии бегу к пациентке спросить, не болит ли у нее что, посмотреть, не остался ли синяк на месте укола, а она умерла. Я перепугалась и подумала, что мой укол был смертельным, пока мне не пояснили, что неопытных студентов негласно отправляют ставить первые уколы к тяжело больным людям. А первые уколы в вену ставила своей бабуле, потому что ее медсестра заболела на тот период и пришлось делать мне самой.

Так зародился профессиональный путь длиною в жизнь.

Мы рады поздравить всех медицинских сестер с профессиональным праздником и сердечно поблагодарить за Ваш важный и самый достойный труд. Спасибо Вам за то, что вы выдерживаете все данные вам судьбой и профессией тяготы!

Фото: 057.ua

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