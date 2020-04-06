Как решать любые вопросы, не выходя из дому

Хороший менеджер – это не тот, кто качественно может выполнить любую работу. Это тот, кто может организовать качественное выполнение работы, даже не касаясь ее. Быть менеджером можно даже в вопросах дома и быта.

Вовсе не обязательно прибирать и покупать продукты – для этого существует клининг и доставка продуктов, которые вы можете заказать на сайте Kabanchik.ua.

Что такое «Кабанчик»?

Это – специальный сервис, на котором можно найти специалиста любого профиля. И сфера услуг – одна из самых востребованных на нем.

«Кабанчик» работает почти по всей Украине (а еще в Беларуси и в Казахстане), но его алгоритм работает таким образом, что вы подаете заявку, которую видят только специалисты в вашем городе. Даже больше – показан ваш район (без контактных данных, то есть адреса), и специалист сразу понимает – он живет рядом с вами и ему удобно выполнить вашу задачу, он может сделать это максимально быстро (что актуально для доставки продуктов или лекарств) и заработать деньги. Важный момент – стоимость услуг выставляете вы. Дело специалиста – соглашаться на эту сумму или нет.

Вы экономите свое время

Если вам требуются те или иные услуги, многое зависит от того, где вам их предоставят – то есть нужно ли вам ехать к мастеру в сервисный центр, или мастер приедет к вам домой.

Естественно, есть сферы, в которых такой вопрос не возникает – например, уборка квартир или мелкий ремонт по дому. Но если у вас сломался тостер, а сервисный центр находится на другом конце города, то придется потратить на поездку несколько часов. Причем два раза: второй раз чтобы забрать отремонтированный прибор. Проще уж купить новый.

Но если зайти на Kabanchik.ua и в категории «Ремонт техники» подать заявку на необходимость отремонтировать тот же тостер, то мастер приедет к вам домой и вы сэкономите массу времени. Кроме того, это еще и дешевле: специалисты работают на себе, то есть у них нет трат на оплату труда персонала, они не арендуют помещения под сервисы, а значит, нет административных трат. А потому они смело могут предоставлять услуги за меньшие деньги и все равно оставаться в плюсе.

Какие услуги можно заказать?

По сути, через сервис «Кабанчик» можно решить любую бытовую проблему. Самые распространенные – это:

доставка на дом – продуктов, лекарств, почты, покупок из определенного магазина или «передачка» от бабушки;

бытовой ремонт (сантехники, электрики, мебели);

ремонт и настройка бытовой техники, компьютеров, телефонов, установка программного обеспечения;

клининговые услуги;

воспитание детей – няни, репетиторы;

красота и здоровье (маникюр, педикюр, массаж).

Но если у вас есть другие, не такие распространенные запросы (приготовить борщ на семью, подстричь кота или пересадить цветы) – смело обращайтесь. На «Кабанчике» найдутся специалисты для выполнения любой задачи, которая не противоречит украинскому законодательству.

Вопросы безопасности

Сервис максимально обеспечивают безопасность заказчика. Понятное дело, что вы не побаиваетесь пускать незнакомого человека в свой дом – это нормально. Поэтому мы проводим верификацию каждого исполнителя – для регистрации он предоставляет свои паспортные данные.

Ваши контактные данные получает только тот специалист, которого вы выбрали как исполнителя. Другие посетители сайта не видят ни вашего телефона, ни электронную почту. Адрес вы и вовсе сообщаете исполнителю после того, как поговорите с ним. Поэтому вы можете смело доверять специалистам, которых нашли на сайте «Кабанчик». Делегируйте им свои обязанности и оставайтесь эффективным менеджером!

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