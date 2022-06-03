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Как работают в Одессе детские поликлиники

Как работают в Одессе детские поликлиники

В департаменте охраны здоровья Одесского горсовета рассказали, как работают сейчас детские поликлиники.

Работа педиатрической службы Одессы в военное время организована следующим образом:

  • стационары детских больниц работают круглосуточно;
  • детские поликлиники работают в рабочие дни, а по выходным есть очередные смены медработников.

«Задачи, которые сегодня обеспечивает педиатрическая служба города – это безопасность и здоровье детей, профилактика эпидемий и массовых заболеваний у детского населения, оказание медицинской помощи на всех уровнях, в том числе амбулаторном, стационарном и уровне неотложной помощи»,

– сообщила по этому поводу начальница отдела материнства и детства горздрава Одессы Анна Лунева.

Также всеобъемлющая медицинская помощь предоставляется временно перемещенным лицам, которые в настоящее время проживают в Одессе. Для этого не обязательно перезаключать декларацию с педиатром – достаточно обратиться в любую детскую поликлинику за консультацией врача, а при необходимости – пройти обследование или получить рецепт.

Адреса детских городских поликлиник в Одессе

Детская поликлиника №1:

  • ул. Праведников мира, 36 – тел. (048) 720-02-95, (048) 753-11-38;
  • ул. Атамана Чепиги, 54 – тел. (048) 709-49-91, (094) 917-49-91.

Детская поликлиника №2:

  • ул. Бочарова, 59 – тел. (048) 711-41-84, (048) 711-41-85;
  • просп. Добровольского, 67 – тел. (048) 711-42-01, (048) 711-42-02.

Детская поликлиника №3:

  • ул. Еврейская, 11 – тел. (048) 763-02-20;
  • ул. Коблевская, 14/16 – тел. (048) 723-86-11.

Детская поликлиника №4:

  • ул. Маршала Говорова, 26 – тел. (048) 705-33-72, (048) 705-33-97, (067) 387-01-68, (063) 322-99-96.

Детская поликлиника №5:

  • ул. Генерала Петрова, 80 – тел. (048) 762-43-92.

Детская поликлиника №6:

  • просп. Академика Глушко, 32а;
  • ул. Ак. Филатова, 7а;
  • тел. контакт-центра – (048) 509-70-70, (093) 509-70-70, (098) 509-70-70, (095) 509-70-70.

Детская поликлиника №7:

  • ул. Старопортофранковская, 46 – тел. (048) 793-35-64;
  • ул. Бугаевская, 46 – тел. (048) 793-35-62;
  • ул. Ефима Фесенко, 11 – тел. (063) 530-42-89.

Фото: sites.google.com

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