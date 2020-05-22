Как провести интернет в Одессе от Киевстар

Сегодня жители мегаполисов не представляют своей жизни без интернета. Скоростной доступ к сети дает возможность читать книги, просматривать любимые сериалы и фильмы, смотреть актуальные новости, совершать покупки или поддерживать общение с друзьями.

Если вы хотите провести высокоскоростной надежный интернет в Одессе, обратите внимание на интернет-провайдера Киевстар. Почему стоит выбрать именно эту компанию и как подключить услугу, читайте в нашем материале.

Почему стоит подключить «Домашний Интернет» от Киевстар

Сервис «Домашний Интернет» от Киевстар имеет множество конкурентных преимуществ. Клиенты компании получают от провайдера такие выгодные предложения:

Подключение ко всемирной паутине происходит с помощью надежной проводной технологии FTTB. При этом оптоволоконный кабель Ethernet проводится прямо к квартире.

Стабильное подключение без лимитов с высокой скоростью до 100 Мбит/с.

Полностью бесплатное подключение с выездом квалифицированного специалиста для установки оборудования.

Множество акционных предложений и несколько услуг по цене одной. Например, тариф «Все вместе», где можно подключить мобильную связь и интернет со взиманием оплаты только за одну из этих двух услуг. Для комфорта абонентов оплачивать предоставленный сервис можно с мобильного счета.

Оформляя заявление на подключение услуги, можно купить роутер со скидкой.

Компания Киевстар заботится о своих клиентах и постоянно обновляет акции, предлагая больше интересных бонусов и поощрений. Со всеми доступными предложениями можно ознакомиться на официальном портале интернет-провайдера.

Как заказать подключение услуги «Домашний Интернет» от Киевстар

Для того, чтобы провести интернет в Одессе, нужно выполнить несколько простых действий:

Зайдите на официальный сайт компании Киевстар.

Заполните специальную анкету или запросите обратный звонок оператора службы поддержки в один клик.

Ожидайте звонка специалиста для уточнения информации, а также согласования времени прихода мастера.

Эксперты компании Киевстар готовы в любое время ответить на все ваши вопросы по условиям оплаты пакета услуг или помочь решить проблему с подключением к сети.

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