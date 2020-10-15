Новости Одессы и Одесской области

Как правильно заполнить бюллетени на выборах: подробная инструкция

Как правильно заполнить бюллетени на выборах: подробная инструкция

До дня голосования осталось совсем немного времени. Избирательные комиссии приступили к печати бюллетеней. Они на этих выборах будут весьма сложными — из-за открытых списков в тех населенных пунктах, в которых более десяти тысяч избирателей. Потому используется совершенно новая форма. Как правильно заполнить бюллетень, чтобы ваш голос был точно учтен?

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Сколько будет бюллетеней?

В большинстве населенных пунктов Украины избиратель получит четыре бюллетеня для голосования за:

  • главу населенного пункта
  • депутатов городского/сельского/поселкового совета
  • депутатов районного совета
  • депутатов областного совета

Для голосования за главу города или села в бюллетене будут указаны только кандидаты. Если в селе зарегистрировано менее 10 тысяч избирателей, то жителям также придется выбрать только из перечня фамилий.

«Для голосования за районный и областной совет будет бюллетень новой формы, где нужно будет выбрать партию, а в соседнем квадрате вписать цифру, обозначающую номер кандидата от этой же партии из списка справа», — сообщает гражданская организация «ОПОРА».

Как заполнить и не испортить бюллетень?

Новый бюллетень необходимо «читать» по горизонтали: слева перечень партий, посередине два квадрата для отметок, а справа список кандидатов от этих партий. Сначала необходимо выбрать партию, поставив в соответствующем квадрате «галочку», «плюсик», или любую другую отметку. Во второй квадрат нужно будет вписать номер кандидата из территориального списка выбранной партии.

Второй квадратик для номера кандидата нарисован в виде трафарета.

— Но даже если избиратель впишет номер кандидата не по трафарету, а просто от руки собственным почерком и комиссия сможет понять, за кого он проголосовал, тогда такой бюллетень тоже будет действительным, — пояснил аналитик Комитета избирателей Украины.

Номер кандидата необходимо вносить именно в том виде, в котором он определен в бюллетене. Например, если ваш кандидат идет первым под номером «01», то записывать необходимо именно «01», а не «1». Нельзя также ни обводить имя кандидата, ни зачеркивать или подчеркивать его, ни ставить другие знаки. В таком случае бюллетень засчитают недействительным.

Отметим, что можно просто выбрать партию, не проголосовав за конкретного кандидата в депутаты. Но так избиратель лишает себя права выбрать кого-то из списка партии. Такой бюллетень будет действительным и будет засчитан в качестве поддержки партии.

Что делать, если в бюллетене допустили ошибку?

Бюллетени достаточно сложные, поэтому если избиратель допустил ошибку при заполнении, то он имеет право безотлагательно обратиться с письменным заявлением к члену избирательной комиссии, выдавшему ему бюллетень, с просьбой выдать ему другой — в обмен на неправильно заполненный.

Но такую ошибку можно допустить только раз, потому что повторная такая замена не предусмотрена.

Если у людей с инвалидностью возникнут проблемы при заполнении бюллетеня, они могут обратиться к членам комиссии за помощью в заполнении бюллетеня. Тогда комиссия выберет из имеющихся на участке избирателей (кроме членов комиссии или наблюдателей) человека, который согласится помочь в голосовании.

Читайте также: Выборы-2020: как будут выглядеть бюллетени для голосования в Одессе (фото)

 

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить