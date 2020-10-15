Как правильно заполнить бюллетени на выборах: подробная инструкция

До дня голосования осталось совсем немного времени. Избирательные комиссии приступили к печати бюллетеней. Они на этих выборах будут весьма сложными — из-за открытых списков в тех населенных пунктах, в которых более десяти тысяч избирателей. Потому используется совершенно новая форма. Как правильно заполнить бюллетень, чтобы ваш голос был точно учтен?

Сколько будет бюллетеней?

В большинстве населенных пунктов Украины избиратель получит четыре бюллетеня для голосования за:

главу населенного пункта

депутатов городского/сельского/поселкового совета

депутатов районного совета

депутатов областного совета

Для голосования за главу города или села в бюллетене будут указаны только кандидаты. Если в селе зарегистрировано менее 10 тысяч избирателей, то жителям также придется выбрать только из перечня фамилий.

«Для голосования за районный и областной совет будет бюллетень новой формы, где нужно будет выбрать партию, а в соседнем квадрате вписать цифру, обозначающую номер кандидата от этой же партии из списка справа», — сообщает гражданская организация «ОПОРА».

Как заполнить и не испортить бюллетень?

Новый бюллетень необходимо «читать» по горизонтали: слева перечень партий, посередине два квадрата для отметок, а справа список кандидатов от этих партий. Сначала необходимо выбрать партию, поставив в соответствующем квадрате «галочку», «плюсик», или любую другую отметку. Во второй квадрат нужно будет вписать номер кандидата из территориального списка выбранной партии.

Второй квадратик для номера кандидата нарисован в виде трафарета.

— Но даже если избиратель впишет номер кандидата не по трафарету, а просто от руки собственным почерком и комиссия сможет понять, за кого он проголосовал, тогда такой бюллетень тоже будет действительным, — пояснил аналитик Комитета избирателей Украины.

Номер кандидата необходимо вносить именно в том виде, в котором он определен в бюллетене. Например, если ваш кандидат идет первым под номером «01», то записывать необходимо именно «01», а не «1». Нельзя также ни обводить имя кандидата, ни зачеркивать или подчеркивать его, ни ставить другие знаки. В таком случае бюллетень засчитают недействительным.

Отметим, что можно просто выбрать партию, не проголосовав за конкретного кандидата в депутаты. Но так избиратель лишает себя права выбрать кого-то из списка партии. Такой бюллетень будет действительным и будет засчитан в качестве поддержки партии.

Что делать, если в бюллетене допустили ошибку?

Бюллетени достаточно сложные, поэтому если избиратель допустил ошибку при заполнении, то он имеет право безотлагательно обратиться с письменным заявлением к члену избирательной комиссии, выдавшему ему бюллетень, с просьбой выдать ему другой — в обмен на неправильно заполненный.

Но такую ошибку можно допустить только раз, потому что повторная такая замена не предусмотрена.

Если у людей с инвалидностью возникнут проблемы при заполнении бюллетеня, они могут обратиться к членам комиссии за помощью в заполнении бюллетеня. Тогда комиссия выберет из имеющихся на участке избирателей (кроме членов комиссии или наблюдателей) человека, который согласится помочь в голосовании.

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