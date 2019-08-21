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Новости Одессы и Одесской области

Как повысить доходность аренды посуточно

Как повысить доходность аренды посуточно

Одесситы веками принимают постояльцев и достигли неимоверных высот в искусстве выгодного гостеприимства. Однако дешевизна жилья нынче не в почете: капризный турист жаждет удобств, комфорта и вида на море. Как за недорого повысить доходность своих квадратных метров?

Изучаем рынок

Пролистайте сайты бронирования и постарайтесь найти незанятую нишу. В Одессе хватает высококлассных отелей с претензией на пятизвездочный сервис и откровенных ночлежек. 85% туристов подыскивают себе жилье в промежутке между этими крайностями.

Хостел

Что будет востребовано гостями города Одесса в ближайшие годы:

  • недорогие креативные хостелы с общей кухней;
  • уютные семейные пансионаты с паркингом и завтраками;
  • комфортные апартаменты с евроремонтом и качественной бытовой техникой;
  • бюджетные апарт-отели с кухнями и круглосуточным консъерж-сервисом;
  • атмосферные бутик-отели для взыскательных гостей.

Особый класс отелей – для сверхпопулярного медицинского туризма. Кооперируемся с клиниками и санаториями и обеспечиваем постояльцам не только постель и завтрак, но и услуги сиделки, медсестры, массажиста.

Медицинский туризм

Немножко тратим

Без реновации не обойтись. Качественная электрика, противопожарные системы, круглосуточная горячая вода, питьевая вода в кулере, стабильный вай-фай – это минимум. Добавляем добротную мебель, качественную бытовую технику, посуду.
Гостинице нужен качественный текстиль. Тут вы с легкостью подберете надежную и недорогую ткань для постельного белья и готовые постельные комплекты любого размера – от евро до полуторных. Дополнительно потребуются шторы, покрывала, полотенца, скатерти – в Barbatextile есть все необходимое по оптовым ценам.

Качественный текстиль

Креативим

Специфика приморского города автоматически повышает доходность гостиниц, расположенных в прибрежной зоне. Не отчаиваемся и изыскиваем изюминки своего микрорайона: близость «7 километра», вокзала, порта, авторынка, аэропорта, объездной или биопарка.
Атмосферность Молдаванки или Пересыпи, одесские легенды и образы известных одесситов – отличная идея для оригинальной рекламы частного отеля. Можно рискнуть и создать отель для байкеров, поклонников компьютерных игр или аниме.

Креативная вывеска

Экономим на рекламе

Задействуем соцсети, создаем собственный сайт, регистрируемся на всевозможных ресурсах бронирования жилья. Начинаем дружить с турагенствами, музеями, вузами, тренинг-школами, крупными логистическими компаниями, спортивным начальством. Раскрутка обновленного отеля занимает в среднем 3-4 месяца. К следующему сезону апартаменты получат неплохой рейтинг.

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