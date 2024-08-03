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Как поддержать военных в гражданской жизни и научиться не молчать о насилии?

Как поддержать военных в гражданской жизни и научиться не молчать о насилии?

Редакция «Одесской жизни» уже рассказывала о том, что в Одессе существует дружественное пространство для девушек и женщин «Свободная». Здесь ежедневно безвозмездно оказывают психологическую, социальную, юридическую и другие виды помощи женщинам всех возрастов. Сейчас в дружественном пространстве стартовало направление психологической поддержки для семей ветеранов, а также тех, чьи родные выполняют боевые задачи на фронте.

Какие проблемы у семей военного времени?

Недавно в «Свободной» создали три психологические группы для женщин, которые ждут возвращения родных с фронта, в чьи семьи уже вернулись ветераны и они социализируются, а также те семьи, которые потеряли на войне близких. Группы поддержки сопровождаются психологами и социальными специалистами. Женщины могут записаться на индивидуальные или групповые психологические консультации бесплатно.

— Чаще всего к нам обращаются женщины, которые потеряли на войне близких. Они не готовы разделять свою боль, поэтому нуждаются в индивидуальной помощи. Мы даже разделяем на отдельные группы мамочек и жен. Они самые сложные в работе, — говорит куратор проекта Елена.

Вільна

В сложном психологическом состоянии находятся и те, кто ждет родных с фронта или начинает новую жизнь с теми, кто только что вернулся. Семьи не могут справиться с ситуацией некоторой недосказанности. Из-за конфиденциальности, которую военные должны соблюдать на фронте, женщины начинают сомневаться в честности общения, а длительные периоды отсутствия связи наталкивают партнеров на ссоры.

— Многие требуют от своих мужей или сыновей участия в решении бытовых и финансовых вопросов, в воспитании детей. А для мужчин, оказавшихся в опасной ситуации, все эти проблемы не являются приоритетными, — а гражданские об этом забывают, говорят в пространстве.

А вот одна из подопечных пространства, которая ждет мужа с фронта, рассказала, что во время их разговоров в первую очередь интересуется любимым как личностью, его здоровьем и потребностями. Сын записывает папе видео о достижениях в школе и спорте, а также пожелания от своих друзей. По мнению куратора Елены, такие простые и банальные вещи показывают военным, что их ждут дома и они важны обществу. Это хороший пример для многих семей.

Как социализировать и поддержать ветеранов?

Вільна

Мало кто об этом говорит, но сейчас участились случаи проявления агрессии в семьях военных. Елена говорит, что на это влияет очень много факторов. На войне человек видит смерть и разрушения, переживает физические и психологические травмы. Ветераны нуждаются во времени для адаптации. Этот процесс может быть сложным и длительным. 

— Во время адаптации ветераны или ветеранки сталкиваются с поведенческими, физическими и эмоциональными симптомами. Не все они свидетельствуют о наличии ПТСР. Кто-то может самостоятельно социализироваться, а кому-то нужна помощь психологов или психотерапевтов. Родные должны быть готовы к знакомству с совершенно новым человеком. Например, в Америке ветеран не может трудоустроиться, если не прошел психологическую реабилитацию. В Украине такая практика не распространена. У нас есть коммуникационная пропасть между ветеранами и гражданскими и это проблема нашего общества, — главное не отвечать на агрессию агрессией, советуют в пространстве «Свободная».

Вільна

Психолог одесского пространства Инна Баланюк особенно просит с вниманием и пониманием относиться к тем, кто недавно вернулся с фронта. Во-первых, она советует проинформировать военного об изменениях, которые произошли за время его отсутствия. Это касается семьи, близких, города или села. Так защитник или защитница не будут чувствовать себя потерянными. Обязательно обсудите планы на будущее и дальнейшие действия в гражданской жизни, например, сколько необходимо на отдых и сон, медицинское обследование и оформление ветеранских документов.

— Помогите привыкнуть военному к обычной жизни — возьмите отпуск, так человек будет понимать, что вы рядом. Не предлагайте в первые дни сходить за покупками, выгулять собаку или вынести мусор. Все должно происходить постепенно. Подготовьте список ветеранских организаций и узнайте, какие услуги они предлагают, чтобы чем-то занять военного — тренировки спортом, психологические группы, учебные программы.

Если вы почувствовали агрессию со стороны человека, помните, что вы в этом не виноваты и не воспринимайте ее на свой счет. Лучше обратитесь за психологической поддержкой. Адаптация — это совместная работа, к социализации ветеранов должны быть готовы все.

Если оскорбляют, не молчите!

Вільна

По просьбе корреспондентки «Одесской жизни» встретиться с женщинами, которые пережили случаи агрессии из-за адаптации военнослужащих к гражданской жизни, или с другой подобной ситуацией, не получилось. Ни психологи, ни подопечные пространства «Свободная» сейчас не готовы об этом разговаривать. Тем более некоторая информация о военных может сыграть в пользу вражеской пропаганды. Зато свои личные истории рассказали Юлия и Анна. Они просят каждого, кто сталкивается со случаями насилия — неважно где и когда — сообщать обществу. Юлия выросла в неблагонадежной семье. Ее отец, человек с тяжелой судьбой и проблемами с алкоголем, часто проявлял агрессию и насилие в отношении нее и матери.

Вільна

— С детства я сталкивалась с насилием от отца, который унижал и угрожал мне, применял физические наказания и психологическое насилие. Все это оставило следы на моей психике, вызывая постоянный стресс, тревожность и страх, — не выдержав это напряжение женщина обратилась за помощью. По совету психолога она съехала от родителей и уже чувствует себя в безопасности. Сейчас пытается оказать психологическую помощь матери.

А вот 23-летняя Анна обратилась за психологической помощью из-за гендерного насилия на работе — работала в офисе с мужским коллективом.

Вільна

— Мой руководитель снизил мне зарплату по сравнению с другими сотрудниками, мотивируя это моим полом и недостатком опыта. Кроме того, он позволял себе неприемлемые комментарии и унижения, что сильно влияло на мою самооценку и эмоциональное состояние. Я постоянно испытывала стресс, тревогу и недоверие к окружающим. Я начала сомневаться в своих профессиональных способностях. Из-за этого испытывала физические симптомы, такие как бессонница, головная боль и общая слабость, — пожаловалась девушка. В «Свободную» она пришла в состоянии эмоционального истощения и депрессии, но уже чувствует себя намного лучше.

Вільна

Все женщины, нуждающиеся в помощи, могут записаться как на индивидуальные, так и на групповые психологические консультации. Помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально. Записаться на консультации в пространство «Свободная» в Одесской области можно по телефонам: (073) 231-01-01 (Одесса) и (096) 065-47-26 (Измаил).

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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