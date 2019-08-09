Как отдохнуть в одесских санаториях?

«Одесская жизнь» решила выяснить, какие здравницы в пределах городского побережья все еще работают, какие услуги предоставляют и кто ими и на каких условиях может воспользоваться.

Уже в далекие советские времена пройти курс лечения или реабилитации в санатории было большой удачей, и в то же время широко доступной услугой. Особой популярностью пользовались здравницы на берегу моря. Ведь санатории — это великолепная возможность совместить лечение и отдых у моря. Но по прошествии времени, изменении системы и развитии рыночных отношений в сфере землеустройства и градостроительства, информации о санаториях и пансионатах становится все меньше.

«Белая акация», санаторий-профилакторий

Адрес: Французский бульвар, 59.

Принимает отдыхающих круглый год.

Время работы: с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Телефон: (048) 705-44-77.

Медицинский профиль. Лечение заболеваний сердца и суставов, эндокринной системы, гинекологических, урологических и лор-патологий.

Как попасть? Приехать в санаторий для лечения можно по бесплатным путевкам, которые выдают органы социальной защиты и соцстрахования, а также профсоюзные организации. Однако получить такую путевку могут только льготные категории граждан по медицинским показаниям.

Если такой возможности нет или лечение не требуется, любой житель Украины и ближнего зарубежья может обратиться в турфирму или просто позвонить в санаторий и забронировать номер. Правда, платить придется по гостиничному тарифу, но отдых на берегу моря того стоит. При желании, отдыхающий может и поправить здоровье, принимая лечебные процедуры, плата за которые будет приплюсована к стоимости питания и проживания.

«Аркадия», санаторий пограничной службы Украины

Адрес: Гагаринское плато, 1.

Время работы: с 8.00 до 16.15, кроме выходных.

Телефон: (048) 785-43-95.

Медицинский профиль. Реабилитация, профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта.

Как попасть? В летнее время в санатории могут отдохнуть только сотрудники пограничной службы, а с октября по апрель — все остальные желающие. Для этого нужно забронировать номер, который придется оплатить по коммерческой цене, и заключить договор с приемным отделением.

Клинический санаторий имени Чкалова Министерства здравоохранения Украины

Адрес: Французский бульвар, 85.

Принимает отдыхающих круглый год.

Время работы: с 9.00 до 16.00, кроме выходных.

Телефон: (048) 776-05-27.

Медицинский профиль. Санаторий специализируется на лечении дерматологических, онкологических, неврологических и кардиологических заболеваний у детей.

Как попасть? Бесплатные путевки (бюджетные) можно приобрести по всей Украине, разумеется, по медицинским показаниям. Дети приезжают обязательно в сопровождении взрослого, который, как и ребенок, обеспечивается бесплатным проживанием и питанием.

Просто отдохнуть или подлечиться за деньги в Чкаловском санатории нельзя — таких услуг здесь не оказывают.

Санаторий «Одесса»

Адрес: Французский бульвар, 52.

Принимает отдыхающих круглый год.

Время работы: с 8.00 до 16.30, в пятницу — до 15.00, кроме выходных.

Телефон: (048) 746-51-44.

Медицинский профиль. Здесь принимают отдыхающих с заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, кровообращения, желудочно-кишечного тракта и гинекологическими проблемами. Также здесь проводят реабилитацию после инсульта, артроскопии, ранений, спинальных и спортивных травм.

Как попасть? Отдохнуть и подлечиться в санатории по бесплатной путевке могут только льготные категории граждан, и обязательно по медицинским показаниям. Путевки они могут получить в органах социальной защиты и социального страхования, а также в профсоюзных организациях.

Если такой возможности нет или лечение не требуется, отдохнуть в санатории может любой житель Украины или ближнего зарубежья. Для этого ему достаточно обратиться в турагентство или позвонить в санаторий напрямую и забронировать номер. Конечно, оплачивать проживание ему придется по гостиничному тарифу.

В стоимость пребывания в санатории входит проживание, питание и лечение — по желанию.

Санаторий имени Горького

Адрес: Фонтанская дорога, 165.

Принимает отдыхающих с марта по декабрь.

Время работы: с 8.00 до 20.00, без выходных.

Телефон: (050) 333-92-15.

Медицинский профиль. Лечение заболеваний органов кровообращения, пищеварения, дыхания, зрения, опорно-двигательного аппарата, эндокринной и нервной системы, а также нарушений обмена веществ. Санаторий единственный на юге Украины обладает тремя собственными скважинами минеральной воды.

Курить на территории санатория нельзя, для заядлых курильщиков есть строго отведенное место, у входа в корпус.

Как попасть? Чтобы оздоровиться, льготники могут обратиться за бесплатной путевкой в органы социальной защиты и социального страхования, а также профсоюзные организации. Получить такую путевку можно по медицинским показаниям.

Если хочется просто отдохнуть в санатории на берегу моря, любой желающий может обратиться в турфирму или забронировать номер в санатории по телефону. Для таких отдыхающих все услуги будут платными.

В стоимость отдыха входит проживание, питание и лечение — по желанию.

Жители Одессы могут приобрести курсовки на лечение без питания или проживания.

Санаторий туберкулезного направления «Аркадия»

Адрес: Французский бульвар, 40.

Принимает отдыхающих круглый год.

Время работы: с 8.00 до 16.00, кроме выходных.

Телефон: (0482) 63-36-11.

Медицинский профиль. Неактивные формы туберкулеза и бронхо-легочные заболевания, офтальмология, гинекология и урология.

Как попасть? Путевки на лечение в таких санаториях выдают туберкулезные диспансеры по месту жительства, а бесплатные путевки — службы социального страхования и социальной защиты.

Номер в санатории можно забронировать самостоятельно, конечно, если есть свободные места. Однако, учитывая профиль санатория, отдохнуть, как в пансионате, не получится, здесь обязательно проходят лечение.

Санаторий Министерства чрезвычайных ситуаций «Одесский»

Адрес: Рыбачья Балка, 3.

Отдохнуть в санатории можно с мая по октябрь.

Время работы: с 8.30 до 17.00, кроме выходных.

Телефон: (0482) 34-90-67.

Медицинский профиль. Заболевания сердечно-сосудистой системы, легких (не туберкулезного характера), мочеполовой и эндокринной системы, нарушения обмена веществ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

Как попасть? Отдохнуть и подлечиться в санатории могут не только сотрудники МЧС, но и любой желающий. Правда, как гостиница санаторий не работает — сюда приезжают те, кто хочет, в первую очередь, поправить свое здоровье.

В санатории нет собственной лаборатории, поэтому все обследования нужно пройти до приезда.

Будь в курсе

Стоимость путевки в санатории Одессы необходимо выяснять по телефону, так как условия проживания и лечения в них разные — в зависимости от уровня комфорта. Ценовая политика позволит выбрать комплекс услуг по своему вкусу и кошельку.

Кто имеет право на бесплатные путевки?

Бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения в порядке очереди могут получить:

— участники боевых действий,

— лица с инвалидностью вследствие войны,

— лица с инвалидностью вследствие войны с заболеваниями нервной системы,

— инвалиды I, II и III группы,

— пострадавшие участники Революции Достоинства,

— участники войны.

За счет Фонда социального страхования бесплатно пройти курс лечения и реабилитации в санатории могут лица, временно утратившие трудоспособность.

Фото: all-kurort.kiev.ua, pokupon.ua, izbirkom.org.ua, zahid.travel, odessa.travel, odessa.online, bookit.com.ua