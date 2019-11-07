Как одесситы отапливали дома в XIX веке?

В преддверие холодов «Одесская жизнь» продолжает рассказывать, как раньше в городе решали вопрос с отоплением. Хотя Одесса всегда считалась южным городом, зимы здесь бывали достаточно суровыми. Это заставило первых одесских поселенцев задуматься об отоплении домов. Чтобы согреться в городе, который не мог похвастать буйными лесами, им приходилось проявлять находчивость и фантазию.

Печи топили соломой и бурьяном

Первые одесские дома были рассчитаны на теплую погоду — во многих из них даже не было печей. Наступающие холода, не говоря уже о сильных морозах, очень удивляли жителей Южной Пальмиры. Температура в домах была не намного выше, чем на улице, и с наступлением зимы одесситы наглухо закрывали большие комнаты, переселяясь на зимний период в столовые, спальни и кухни. В кухнях, где стояли огромные печи для приготовления еды, было тепло. И хозяева, изобретая разные «важные» поводы, забегали на кухню, чтобы погреться.

Если в столовой холод еще можно было как-то пережить, то спать при температуре чуть выше ноля было невозможно. Богатые жители ставили в своих спальнях чаны со спиртом, который поджигали, и таким образом грелись. Постели застилали пуховыми перинами и одеялами, а простыни, перед тем, как лечь в постель, «гладили» специальной жаровней с горящими углями.

Дома, в которых жили одесситы победнее, были крыты соломой, которую с наступлением осени и зимы могучие одесские ветры срывали с крыш и разносили по всему городу. Эту солому собирали и топили ею печи. Кроме того, в качестве отопительного материала в Одессе был очень популярен сухой кустарник и бурьян, который собирали на пустырях. Им, в основном, отапливали государственные учреждения и казармы.

Популярным «согревающим» был чай с ромом

Находчивые одесситы придумала и еще несколько остроумных способов согреться в зимнюю стужу. В небогатых домах из комнаты в комнату переносили огромные блюда с раскаленным песком. Вовнутрь принимали горячительные напитки, и это необязательно была водка. Чаще всего пили горячий чай или простой кипяток с лимоном и медом. К этим напиткам иногда добавляли ром.

Камины, которые принято было топить в то время, любовью у одесситов не пользовались — они грели только пока в них пылали дрова, а в остальное время тепла от них ждать было нечего. Поэтому вскоре главным героем отопительного сезона стала дровяная печь. Дрова привозили в город по железной дороге, а цена на них зависела от породы дерева. Вместе с дровами в Одессу везли уголь, который выгружали в Военной гавани, получившей из-за этого еще и название Угольной.

Печи в одесских домах устанавливали самые разные. Из-за повышенной пожароопасности в городе было запрещено пользоваться буржуйками, разве что только для просушки помещений. Однако одесситы все равно устанавливали буржуйки, потому что они были не только экономными, но и быстро нагревали квартиру. Для многих согреться в мороз было гораздо важнее всяких штрафов.

В больших одесских квартирах часто можно было увидеть голландки, которые были не менее «прожорливыми», чем буржуйки, но зато они хорошо сохраняли тепло. Ощутимым неудобством было то, что голландки занимали очень много места.

«Центральное отопление» не давало замерзнуть

В богатые квартиры и особняки проводили так называемое «центральное отопление», которое работало исключительно в пределах одного здания. Так в то время называли систему, которая использовалась для обогрева дома. В подвале устанавливали котел, из него насос качал горячую воду или пар, которые по трубам поступали в квартиры. В Одессе даже появились фирмы, которые устанавливали самые современные на то время отопительные системы. Но даже при таких мерах в большинстве домов температура не поднималась выше 16 градусов, так как обогреть огромный дом было делом нелегким и очень затратным.

Гримерки обогревали спиртом

Первые театры в городе вообще не отапливались. И актеры, которым приходилось выступать в легких костюмах, устанавливали у себя в гримерках чаны со спиртом. А вот публике оставалось только одеваться потеплее, чтобы можно было высидеть представление до конца.

Предыдущую статью “Одесской жизни” об отоплении в XIX веке можно прочесть тут.

Фото: картина Эдварда Лемсона Генри “У огня”, 1872 г.

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