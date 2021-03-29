Как найти нужный номер дома в Одессе и не запутаться

Найти нужное здание в городе, зная адрес, — кажется, что может быть проще? Но оказывается, это не такое легкое дело, так как нумерация домов в каждой стране имеет свои особенности. В некоторых странах эта система настолько сложна, что даже в пределах одной улицы запросто можно заблудиться.

Найти нужное здание в городе, зная адрес, — кажется, что может быть проще? Но оказывается, это не такое легкое дело, так как нумерация домов в каждой стране имеет свои особенности.

В некоторых странах эта система настолько сложна, что даже в пределах одной улицы можно заблудиться.

«Неправильные» улицы Одессы

В центре Одессы номера домов начинают отсчет со стороны моря. Слева расположены нечетные, а справа — четные номера. Однако на Преображенской улице левая сторона — четная. А вот и историческое объяснение: «Когда-то на Преображенской жил одесский градоначальник. По иронии судьбы, его дом получил «несчастливый» тринадцатый номер. Глава города оказался не в меру суеверным и приказал сделать ту сторону улицы, на которой стоял его дом, четной».

С правой стороны нечетные дома расположены также на улице Черняховского, в переулках Картамышевском, Банном и Ломаном, а также в восточной части жилмассива Котовского.

Дома нумеруют по старшинству

Система, при которой слева расположены нечетные номера домов, называется европейской и принята в большинстве стран мира. Ее для Парижа предложил еще в 1787 году писатель Шодерло де Лакло.

Несмотря на то, что эта система является самой удобной, в некоторых странах приняты свои принципы нумерации домов. Например, в Великобритании очень часто не придерживаются системы четных и нечетных номеров — нумерация идет последовательно по обеим сторонам улицы. Более того, еще сто лет назад в Англии дома нумеровали по одной стороне дороги, а затем продолжали в обратном направлении. Такие улицы есть до сих пор. А в сельской местности номера вообще отсутствуют — здесь принято присваивать домам имена собственные.

В Чехии система нумерации еще более «оригинальная»: все зависит от времени постройки здания — чем старше дом, тем меньше номер. Чтобы жителям было проще ориентироваться, существуют дополнительные номера. Первые указывают на красных дощечках, вторые — на синих. Таким же образом нумеруют дома и в Японии.

А вот в Австралии, когда очень длинная улица пересекает границы района, нумерация начинается заново, с первого или второго номера. Поэтому на улицах большой протяженности номера повторяются. В пригородных и сельских районах нумерация основывается на расстоянии. Например, дом, расположенный в 1200 метрах от начала улицы, будет иметь номер 120.

В США и Канаде рядом с названием улицы указывают номер квартала, а затем номер дома, который он имеет в границах этого квартала. С каждым новым кварталом нумерация домов начинается заново и повторяется, поэтому гостям страны отыскать нужный адрес без помощи местных жителей будет весьма затруднительно.

Источники: maximonline.ru; wikiwand.com.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе обстоят дела с табличками домов и улиц.