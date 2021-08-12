Как менялись цены на школьные товары за последние несколько лет?

«Одесская жизнь» решила проанализировать цены на канцелярию, форму и обувь для школьников за последние несколько лет.

Канцелярия и рюкзак

Мы анализировали период с 2017 по 2021 год. Начнем с канцелярии.

В целом цены кардинально не помялись – сумма на минимальный набор на протяжении всех этих лет составляет 400-500 гривен. Вместе с тем некоторые позиции подорожали. Например, в этом году самые дорогие – простые карандаши. Их продают по 3,70 гривни за штуку. Тогда как в 2017-2019 годах их можно было купить по 1,35 гривни. Также выросли в стоимости фломастеры. Качественный набор сейчас стоит минимум 40 гривен, а в предыдущие годы его можно было приобрести за 15 гривен. Также подорожали дневники – с 20 до 33 гривен. А вот акварельные краски подешевели – с 25 до 16 гривен.

Что касается рюкзаков, то в 2017 году модель хорошего качества можно было приобрести за 1500 гривен, а вот в этом году – за 1890 гривен.

Обувь и форма

Обувь и форма – самая большая часть расходов. Если поискать, то самые дешевые мокасины, кеды, кроссовки и туфли, как и пять лет назад, можно найти за 140-200 гривен. Но товар такой стоимости, мягко говоря, оставляет желать лучшего. За приличную пару обуви придется заплатить не меньше 600-800 гривен.

Цены на одежду немного выросли. Если в 2017-м минимальный комплект для девочки (платье, юбка, блузка и жакет) в среднем стоил 2210 гривен, то в 2021 году – 2250 гривен. Примечательно, что в 2020 году был скачок цен – такой набор предлагали за 3000 гривен. Мальчиков одеть стоит чуть дешевле, чем девочек. Брюки, рубашка и пиджак в этом году обойдутся в среднем в 2090 гривен, а в 2017-м все это можно было приобрести за 1750 гривен.

ДИНАМИКА ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, ОБУВЬ И ФОРМУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (грн.)

Ранее мы рассказывали о том, сколько будет собрать ребенка в школу в 2021 году (цены на все товары).