Новости Одессы и Одесской области

Как известный шахматист Капабланка проиграл двум одесситам?

Как известный шахматист Капабланка проиграл двум одесситам?

В конце июня 1936 года в Одессу прибыл экс-чемпион мира кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка и дал два сеанса одновременной игры в шахматы.

В рамках турне, кроме Одессы, Капабланка побывал в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Ленинграде и Твери. Чтобы сэкономить время, экс-чемпион мира ехал не поездом, а летел одномоторным четырехместным самолетом, который доставил его и в Одессу.

В нашем городе шахматист поселился в гостинице «Лондонская». За ним закрепили автомобиль «Линкольн» черного цвета. На завтрак он заказывал яйцо всмятку, а на десерт — клубнику со свежайшей сметаной и сахарной пудрой. Шахматная знаменитость была настолько требовательна и дотошна в вопросах питания, что это вызывало у гостиничных поваров состояние паники. Кроме того, при Капабланке ни в коем случае нельзя было упоминать фамилию Александра Алехина, который лишил кубинского гроссмейстера звания чемпиона мира.

В Одессе Капабланка вместо обещанных двух дал три сеанса одновременной игры — с шахматистами города и школьниками. В конце июня в зале городского совета кубинский шахматист дал первый сеанс одновременной игры с десятью сильнейшими шахматистами города. Шесть партий было сыграно вничью, трое одесситов проиграли, а победителем стал Сергей Корчмар.

На следующий день Капабланка дал сеанс одновременной игры на 30 досках, который состоялся во Дворце моряков. В этот раз кубинский гроссмейстер проиграл две партии. Победителями стали шахматист из Николаева и 19-летний одессит Самуил Жуховицкий.

Корреспонденту одной из одесских газет Капабланка сказал:

Класс игры одесских шахматистов достаточно высокий. Но им нужно еще много учиться выдержке и умению владеть собой. Школьники Одессы сегодня, на мой взгляд, играли лучше, чем киевские школьники. И даже лучше, чем взрослые, опытные шахматисты, с которыми я играл последние два дня.

Фото: журнал «Личности»

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Наша история: Забытый герой осажденной Одессы
    Наша история: Забытый герой осажденной Одессы

    В субботу утром, что пришлась на 21 июня 1941 года, в Одессу пришел и ошвартовался у причала Крымско-Кавказской набережной самый тогда большой на Черном море красавец-лайнер с необычной биографией. Это был учебный корабль «Днепр» — бывший испанский грузо-пассажир «Кабо Сан-Августин». После поражения республиканцев лайнер совершил полный опасностей переход из Средиземного моря в Одессу, где был интернирован, а вскоре и зачислен как учебный корабль в Черноморский флот.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесские исторические колодцы: очередные находки и давние проблемы
    Одесские исторические колодцы: очередные находки и давние проблемы

    Об одесских исторических колодцах (цистернах), которые чудом уцелели с некоторых старых дворах, краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов отзывается как о настоящем феномене колодезной эры города, историческом наследии города.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Не отличить от оригинала: одесситка делает необычные торты (фото)
    Не отличить от оригинала: одесситка делает необычные торты (фото)

    Одесситка Лилия Назарова делает необычные торты. Только посмотрите – эти сумочки, мангал, банка с помидорами на первый взгляд не отличишь от настоящих. Кондитер говорит, что люди до последнего не верят, что это торт, а друзья, рассматривая фотографии думают, что это фотошоп.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе на месте «городского отстойника» в XIX веке цвели сады
    В Одессе на месте «городского отстойника» в XIX веке цвели сады

    Территория полей орошения, или полей фильтрации, имеет дурную славу и хорошо известна одесситам. Здесь расположена масштабная свалка, «городской отстойник» и болота, заросшие камышом, а о том, что творилось там в 1990-е годы, и вспоминать не хочется. Однако, судя по воспоминаниям тех, кто жил в XIX веке, одесситы умели использовать эти места с толком и даже получали от этого кое-какие бонусы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Музыкант, актриса, экскурсовод: как одесские журналисты меняли профессию?
    Музыкант, актриса, экскурсовод: как одесские журналисты меняли профессию?

    Многие работники «клавиатуры и микрофона» не видят себя в другой профессии, но хватает и тех, кто на разных этапах жизни пробовал свои силы в разных сферах. Мы расспросили наших коллег, чем они занимаются или занимались помимо журналистики. Что для них параллельный род деятельности: источник дохода или отдушина?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить