Как известный шахматист Капабланка проиграл двум одесситам?

В конце июня 1936 года в Одессу прибыл экс-чемпион мира кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка и дал два сеанса одновременной игры в шахматы.

В рамках турне, кроме Одессы, Капабланка побывал в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Ленинграде и Твери. Чтобы сэкономить время, экс-чемпион мира ехал не поездом, а летел одномоторным четырехместным самолетом, который доставил его и в Одессу.

В нашем городе шахматист поселился в гостинице «Лондонская». За ним закрепили автомобиль «Линкольн» черного цвета. На завтрак он заказывал яйцо всмятку, а на десерт — клубнику со свежайшей сметаной и сахарной пудрой. Шахматная знаменитость была настолько требовательна и дотошна в вопросах питания, что это вызывало у гостиничных поваров состояние паники. Кроме того, при Капабланке ни в коем случае нельзя было упоминать фамилию Александра Алехина, который лишил кубинского гроссмейстера звания чемпиона мира.

В Одессе Капабланка вместо обещанных двух дал три сеанса одновременной игры — с шахматистами города и школьниками. В конце июня в зале городского совета кубинский шахматист дал первый сеанс одновременной игры с десятью сильнейшими шахматистами города. Шесть партий было сыграно вничью, трое одесситов проиграли, а победителем стал Сергей Корчмар.

На следующий день Капабланка дал сеанс одновременной игры на 30 досках, который состоялся во Дворце моряков. В этот раз кубинский гроссмейстер проиграл две партии. Победителями стали шахматист из Николаева и 19-летний одессит Самуил Жуховицкий.

Корреспонденту одной из одесских газет Капабланка сказал:

Класс игры одесских шахматистов достаточно высокий. Но им нужно еще много учиться выдержке и умению владеть собой. Школьники Одессы сегодня, на мой взгляд, играли лучше, чем киевские школьники. И даже лучше, чем взрослые, опытные шахматисты, с которыми я играл последние два дня.

Фото: журнал «Личности»

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