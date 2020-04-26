Как изменились нормы потребления коммуналки для тех, кому положены субсидии?

Сейчас большинство жителей Украины находится дома и, соответственно, потребляет больше коммунальных услуг.

По этой причине на время карантина субсидиантам увеличили нормы потребления коммунальных услуг – на 50%. В среднем это «принесет» дополнительных 300 гривен субсидии. Управления социальной защиты населения уже делают перерасчет мартовских субсидий.

Применять увеличенные нормы будут на полный месяц, то есть независимо от количества дней действующего карантина. К примеру, карантин объявили с 12 марта, а увеличенный на 50% норматив будет применяться в течение всего марта. Какой объем расходов покроет государство — смотрите в таблице.

Нормы потребления коммунальных услуг (с марта 2020 г.)

Услуга Социальная норма до карантина Социальная норма на период карантина Электроэнергия в домах с электроплитами (при отсутствии горячей воды) 130 кВт на семью + 30 кВт на каждого другого члена семьи но не более 250 кВт на домохозяйство 195 кВт на семью + 45 кВт на каждого другого члена семьи но не более 375 кВт на домохозяйство Электроэнергия в домах без электроплит (при наличии централизованной холодной воды и отсутствии горячей воды и газовых водонагревателей) 100 кВт на семью + 30 кВт на каждого другого члена семьи но не более 220 кВт на домохозяйство 150 кВт на семью + 45 кВт на каждого другого члена семьи но не более 330 кВт на домохозяйство Электроэнергия (для остальных потребителей, кроме указанных выше) 70 кВт на семью + 30 кВт на каждого другого члена семьи но не более 190 кВт на домохозяйство 105 кВт на семью + 45 кВт на каждого другого члена семьи но не более 285 кВт на домохозяйство Холодная вода при отсутствии централизованного снабжения горячей водой 3,6 куб.м на человека 5,4 куб.м на человека Водоотведение 3,6 куб.м на человека 5,4 куб.м на человека Газ при наличии газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя 5,4 куб.м на человека 8,1 куб.м на человека Газ при наличии газовой плиты и газового водонагревателя 10,5 куб.м на человека 15,75 куб.м на человека

Вместе с тем, на некоторые виды услуг нормы потребления не изменились, в частности:

на услуги по поставке тепловой энергии и индивидуального отопления;

на услуги по вывозу мусора;

на услуги по управлению многоквартирным домом.

Внимание

Нормы потребления на некоторые виды коммунальных услуг увеличиваются только для получателей субсидии. Для лиц, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг, нормы потребления не изменились.

Фото: АиФ-Украина

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