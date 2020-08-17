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Кабмин изменил правила регистрации места проживания: где и как оформить прописку

Кабмин изменил правила регистрации места проживания: где и как оформить прописку

В Украине действуют нововоедения в Правилах регистрации места проживания. Теперь, если место жительства находится в ипотеке, регистрация в нем происходит с письменного разрешения ипотекодержателя. Также изменения касаются прописки несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Соответствующие изменения содержатся в правительственном постановлении №481.

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О регистрации ребенка

Зарегистрировать место проживания детей и отменить их прописку с предыдущего адреса можно в электронной форме. Теперь при регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей, одного из родителей или законного представителя.
Зарегистрировать место проживания детей можно будет на портале «Дія».

— Родители 6,5 миллиона маленьких украинцев смогут воспользоваться услугой онлайн. Не выходя из дома. Без всяких бумажек и справок, — прокомментировал нововведение вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он сообщил, что сначала услуга будет доступна в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Луцке, Одессе, Кривом Роге, Виннице, Запорожье и Мариуполе. Для того чтобы зарегистрировать место проживания детей, родителям или одному из них необходимо:

  • иметь электронную подпись;
  • заполнить заявление на портале «Дія»;
  • получить уведомление о регистрации;
  • оплатить админсбор за услугу (можно также онлайн).

О прописке в ипотечном жилье

Кроме того, теперь будет возможно прописаться в ипотечном жилье. Для этого дополнительно подается письменное согласие соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника.

Чтобы проверить информацию о принадлежности заявителю жилья или нахождении его в ипотеке/доверительной собственности, работник органа регистрации должен свериться со сведениями Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

— Скорее всего, это повлияет на скорость работы таких регистраторов, так как это дополнительные действия сотрудника госоргана и затраты по времени, — считает юрист Филипп Орлов.

Кроме того, новый порядок «прописки» предполагает возможность снятия с регистрации на основании утери права пользования жилым помещением (отчуждения жилья и других определенных законодательством документов) по заявлению владельца или его представителя.

Как и где оформить выписку-прописку?

Полномочия по регистрации/снятию с регистрации места проживания в городах перешли к органам местного самоуправления и Центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ). Раньше выпиской и пропиской занимался «паспортный стол» Государственной миграционной службы Украины. В сельской местности функции по оформлению прописки/выписки выполняют исполнительные органы сельских или поселковых советов. В районах, где такие органы не созданы, обязанность по регистрации граждан возложена на сельского голову.

 

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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