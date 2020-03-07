fbpx
Новости Одессы и Одесской области

К пенсии украинцам таки добавят: кому, когда и сколько?

К пенсии украинцам таки добавят: кому, когда и сколько?

На протяжении многих лет с 1 марта пенсионерам индексировали пенсии в соответствии с уровнем инфляции. Зачастую такие перерасчеты давали больше прибавки, чем с учетом повышения прожиточного минимума. Поэтому пожилые люди с надеждой ждали этой даты. Но в этом году правительство до последнего «соблюдало тишину». «Поднимут – не поднимут» – гадали пенсионеры накануне марта. А уже в первые дни весны Кабмин и Министерство соцполитики пообещали не только пересчитать пенсионные выплаты, но и установить новые доплаты.
Когда и чем чиновники намерены порадовать старших сограждан?

Перерасчет пенсий с учетом роста средней заработной платы по стране проведут, но не в марте, как было в предыдущие годы, а в сентябре 2020-го. По предварительным расчетам, коэффициент повышения составит около 11%. Кроме того, министр социальной политики рассказала о новой стратегии роста пенсий, которую правительство и депутатский корпус разработали по поручению президента. В результате уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен. Как, кроме сентябрьской индексации, будут расти выплаты в этом году?

МАРТ: для самых старших

Если Кабмин примет Постановление №2494, то уже в этом месяце одинокие пенсионеры 80 лет и старше дополнительно получат к ежемесячной помощи на уход по 670 гривен. Таких получателей будет 100 тысяч человек.

АПРЕЛЬ: для работающих

С 1 апреля работающим пенсионерам будет произведен автоматический перерасчет пенсии в связи с увеличением страхового стажа. Это касается тех, кто приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. По расчетам Минсоцполитики, 500 тысяч таких пенсионеров получат доплату в размере 100 гривен.

ИЮЛЬ: для большинства

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», в июле (первый раз в этом году) пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Перерасчет затронет 6,8 млн. человек, а размер доплат составит от 11 до 220 гривен.

СЕНТЯБРЬ: для почтенного возраста

Если будут приняты все необходимые нормативные документы, то осенью появится новый вид выплат – компенсация к пенсии за достижение почтенного возраста. Эта компенсация предназначена для 1,4 млн. человек 80 лет и старше. Предварительный размер доплаты к пенсии составит 500 гривен на человека.

Запланированы такие выплаты и в последующие годы:

  • в 2021 году пенсии пересчитают пенсионерам в возрасте от 78 лет;
  • в 2022 году – пенсионерам 75 лет и старше.

ДЕКАБРЬ: еще раз для большинства

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», в декабре еще раз пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Этот перерасчет, как и в июле, коснется 6,8 млн. человек, а размер доплат составит от 8 гривен до 171 гривны.

***

Говоря о планах правительства по улучшению качества жизни пенсионеров, нельзя не сказать о следующем. Первое: на октябрь этого года запланированы местные выборы. Как раз к этому времени пенсионеров – самую ответственную часть электората – осчастливят индексацией по средней зарплате, а людей почтенного возраста – компенсацией. Вам это ничего не напоминает? И второе: о реальном размере прожиточного минимума (более 4000 грн.) поговорили и забыли. Пенсионеры и получатели соцвыплат по-прежнему живут на деньги, которых ни на что не хватает. Достаточно сравнить такие факты. В странах ЕС считается, что человек находится за чертой бедности, если он живет на сумму меньше 5 долларов в день. Наши пенсионеры в большинстве своем живут на 2,5 доллара в день (если считать пенсию в размере около 2000 грн.).

Изменится ли что-то в ближайшее время? Хотелось бы, чтобы изменилось, причем кардинально. И многие со мной наверняка согласятся.

Только цифры

3082,98 гривен составил средний размер пенсии на 1 января 2020 года.

1638 гривен составляет размер минимальной пенсии.

Фото: hvylya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Ирина Тихомирова
Ирина Тихомирова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Повышение пенсионного возраста: неизбежное зло или осознанная необходимость?
    Повышение пенсионного возраста: неизбежное зло или осознанная необходимость?

    С 1 апреля в Украине повышается пенсионный возраст для женщин – до 59 лет и 6 месяцев, а через год с небольшим пенсионный возраст женщин и мужчин станет одинаковым – 60 лет. И, похоже, на этом наши власти останавливаться не собираются. Чем объясняют необходимость таких нововведений и что нас ждет дальше?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Где в Одессе узнать о пенсиях и субсидиях?
    Где в Одессе узнать о пенсиях и субсидиях?

    В одесском Центре интегрированных социальных услуг на улице Косовской, 2д открыто отделение Пенсионного фонда Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Важные цифры: какую зарплату учтут при назначении пенсии
    Важные цифры: какую зарплату учтут при назначении пенсии

    Ежемесячно Пенсионный фонд Украины определяет показатели средней зарплаты из расчета на одно застрахованное лицо. Эти данные используются для определения коэффициента заработной платы при назначении пенсий, рассчитанных согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Перерасчет пенсии: стоит ли его ждать в марте?
    Перерасчет пенсии: стоит ли его ждать в марте?

    В течение февраля средства массовой информации активно распространяли информацию о том, что с 1 марта состоится индексация пенсий. Как и в прошлом году. На сегодняшний день мартовские пенсии уже начислены, но без индексации. Что это значит и когда ждать перерасчета?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как учтут стаж и зарплату: о нюансах расчета льготной пенсии
    Как учтут стаж и зарплату: о нюансах расчета льготной пенсии

    В редакцию пришло письмо от Анатолия Савина, жителя пгт Серпневое Одесской области. Пенсионер задает нам несколько вопросов, на которые ему не ответили специалисты местного управления Пенсионного фонда. Они касаются подсчета стажа, а также доплаты за сверхнормативный стаж, поэтому будут интересны и другим нашим читателям.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить