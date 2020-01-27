fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: Ришелье сделал Одессу третьим городом империи

Этот день в истории: Ришелье сделал Одессу третьим городом империи

27 января 1803 года на должность одесского генерал-губернатора был назначен 37-летний герцог Ришелье.

Полное имя французского аристократа выглядело так: Арман-Эммануэль София Септимани де Виньеро дю Плесси граф де Шинон герцог д’Эгийон герцог де Фронсак, пятый герцог де Ришелье.

Одесса досталась французу далеко не в лучшем виде — уже тогда ее называли «помойной ямой Европы» и «республикой жуликов». Ришелье поселился в небольшом домике на углу Ришельевской и Ланжероновской. А на окраине Одессы дюк, как называли Ришелье одесситы, поселил запорожских казаков, и с их помощью навел порядок в городе и пригородах.

Ришелье ничем не напоминал отечественных градоначальников — он был демократичен и справедлив, лично следил за всем, что происходило в городе и, самое главное, контролировал работу чиновников. Чтобы привлечь иностранных специалистов и капиталы, он добился предоставления льгот иностранным бизнесменам и временной отмены налогов. В Одессе стало увеличиваться количество жителей, и всего за десяток лет город попал в тройку крупнейших городов империи.

Когда в 1812 году началась война с французами, Ришелье обратился к одесситам с призывом собрать деньги в помощь русской армии и вступить в народное ополчение. Однако повоевать с Наполеоном одесситам не довелось — началась эпидемия чумы, которая продолжалась больше года.

Осенью 1814 года Ришелье принял решение вернуться на родину. Провожать его пришла вся Одессы. Во Франции Ришелье занял пост главы правительства Людовика XVIII. Через восемь лет он умер от кровоизлияния в мозг, и одесситы тяжело переживали его смерть. Еще долго после этого, вспоминая о нем, жители города говорили: «наш дюк».

В 1828 году одесситы установили Ришелье бронзовый памятник, автором которого стал скульптор Иван Мартос.

Фото: eglagoleva, odessa.net.ua 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Аватар
Ирина Валентинова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Бабель и его Одесса: мистификации, легенды, быль
    Бабель и его Одесса: мистификации, легенды, быль

    80 лет тому назад, 27 января 1940 года, был расстрелян Исаак Бабель.
    Одесский краевед, геолог, педагог Дмитрий Жданов несколько лет по крупицам собирал материалы о писателе. Изучив публикации многих краеведов, филологов, касающиеся биографии Бабеля и Одессы его периода, вывод был таков: пробелов в этой теме более, чем достаточно, мистификаций, мифов — тоже. Более того, многие из них были созданы самим Бабелем.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Наша история: Лаврин Капуста – главный разведчик Богдана Хмельницкого
    Наша история: Лаврин Капуста – главный разведчик Богдана Хмельницкого

    24 января в Украине отмечают день внешней разведки. Начало этой службе было положено еще при Богдане Хмельницком, и одним из первых ее руководителей стал полковник Лаврин Капуста. Несмотря на то что способы и средства получения информации в то время были далеки от совершенства, подчиненные Капусты работали очень эффективно.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Утесовская песня под запретом: неодесская прописка одесского блатняка
    Утесовская песня под запретом: неодесская прописка одесского блатняка

    В Одессе продолжается марафон, посвященный грядущему 125-летнему юбилею Леонида Утесова.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Со времен средневековья»: о вечной одесской угрозе — оползнях
    «Со времен средневековья»: о вечной одесской угрозе — оползнях

    Несмотря на громкие заявления одесских властей о намерении бороться с застройкой прибрежной зоны, уничтожение склонов в районе Большого Фонтана продолжается. Как грибы после дождя растут высотки, стройтехника активничает сразу на нескольких площадках. Но как это отразится на и без того оползнеопасной породе одесских склонов? Ведь с 1797 года по настоящее время специалисты насчитывают более 250 оползней в окрестностях города. О давней одесской «головной боли» нам рассказал краевед, геолог, историк Дмитрий Жданов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кумиры поколений: после роли в “Броненосце “Потемкине” режиссера Григория Александрова позвали в Голливуд
    Кумиры поколений: после роли в “Броненосце “Потемкине” режиссера Григория Александрова позвали в Голливуд

    Знаменитому режиссеру Григорию Александрову 23 января исполняется 117 лет. Его комедии «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», которые вошли в золотой фонд мирового кинематографа, известны всем. И хотя эти фильмы снимались в очень непростое время, Александров сумел соединить в них требования идеологии с жанрами мюзик-холла и оперетты.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить