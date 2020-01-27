Этот день в истории: Ришелье сделал Одессу третьим городом империи

Полное имя французского аристократа выглядело так: Арман-Эммануэль София Септимани де Виньеро дю Плесси граф де Шинон герцог д’Эгийон герцог де Фронсак, пятый герцог де Ришелье.

Одесса досталась французу далеко не в лучшем виде — уже тогда ее называли «помойной ямой Европы» и «республикой жуликов». Ришелье поселился в небольшом домике на углу Ришельевской и Ланжероновской. А на окраине Одессы дюк, как называли Ришелье одесситы, поселил запорожских казаков, и с их помощью навел порядок в городе и пригородах.

Ришелье ничем не напоминал отечественных градоначальников — он был демократичен и справедлив, лично следил за всем, что происходило в городе и, самое главное, контролировал работу чиновников. Чтобы привлечь иностранных специалистов и капиталы, он добился предоставления льгот иностранным бизнесменам и временной отмены налогов. В Одессе стало увеличиваться количество жителей, и всего за десяток лет город попал в тройку крупнейших городов империи.

Когда в 1812 году началась война с французами, Ришелье обратился к одесситам с призывом собрать деньги в помощь русской армии и вступить в народное ополчение. Однако повоевать с Наполеоном одесситам не довелось — началась эпидемия чумы, которая продолжалась больше года.

Осенью 1814 года Ришелье принял решение вернуться на родину. Провожать его пришла вся Одессы. Во Франции Ришелье занял пост главы правительства Людовика XVIII. Через восемь лет он умер от кровоизлияния в мозг, и одесситы тяжело переживали его смерть. Еще долго после этого, вспоминая о нем, жители города говорили: «наш дюк».

В 1828 году одесситы установили Ришелье бронзовый памятник, автором которого стал скульптор Иван Мартос.

Фото: eglagoleva, odessa.net.ua

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