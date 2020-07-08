Эпоха трамвая: 140 лет назад на улицах Одессы появилась конка (фото)

140 лет тому назад в Одессе началась «эпоха трамвая» — состоялся запуск первого рельсового пассажирского транспорта, а именно трамвая на конной тяге.

Как сообщает Музей КП «Одесгорэлектротранс», трамвайная история начинается в далеком 1880 году, когда в конце 70-х годов организуется агентство Бельгийского общества Одесской конной железной дороги.

Его руководитель, француз Пьер Бонни и городская Дума 27 августа 1879 подписывают договор о строительстве конки. Одесса становится третьим городом Российской империи (после Варшавы и Санкт-Петербурга), где пустили конку.

Первый маршрут конки торжественно запустили 7 (по старому стилю 20) июля 1880 года. Маршрут начинался от ул. Ришельевской, далее по улицам Почтовая, Канатная, Сабанееву переулке через Александровский парк (Парк Шевченко) до пляжа «Ланжерон». Вагоны были построены в чешской столице Праге.

Проезд в вагонах разрешался только сидя, а стоять могли всего шесть человек на задней площадке вагона. На переднюю площадку и ступени вагона пассажиры не допускались. Стоимость проезда составляла пять копеек.

К концу 1888 таких маршрутов было уже 19. Вагоны хранились в депо на Куликовом поле, а лошади содержались в конюшнях на Ботанической улице (между улицей Канатной и Французским бульваром). Конки занимали значительную часть истории перевозок в нашем городе в плоть до замены на электрический трамвай, а это чуть больше 30 лет.

Как сообщают в Музее, ознакомиться более подробно с последующей историей развития пассажирского транспорта в нашем городе сможет каждый сразу после карантина.

А подробнее о трамвайной эре Одессы вы можете прочитать в материале «Одесской жизни» «Из истории одесского трамвая: от конки и «Ваньки головатого» — в день сегодняшний.

Фото — Музей КП «Одесгорэлектротранс»