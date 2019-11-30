Ямы на тротуарах у дома: куда обращаться одесситам, чтобы решить проблему

Если возле вашего дома межквартальные проезды и тротуары оставляют желать лучшего, мы расскажем куда обращаться, чтобы это исправить.

По поводу ремонта тротуаров и межквартальных проездов можно обращаться в несколько организаций, а именно:

Управление дорожного хозяйства:

адрес: ул. Генерала Петрова, 22;

телефон: (048) 784-08-42;

e-mail: udh@omr.gov.ua

Единый центр обращения граждан:

адрес: ул. Косовская, 2д;

телефон: (048) 705-55-55, 15-35;

сайт: 1535.odessa.ua

Отделения коммунального хозяйства в своей районной администрации:

Киевская райадминистрация

адрес: ул. Ак. Королева, 9;

теефон: (048). 740-76-40;

е-mail: kra@omr.gov.ua

Малиновская райадминистрация

адрес: ул. Генерала Петрова, 22;

телефон: (048) 749-89-00, (048) 734-95-60;

e-mail: malin_ra@omr.gov.ua

Приморская райадминистрация

адрес: ул. Канатная, 134;

телефон: (048) 705-75-42;

е-mail: prapochta02@omr.gov.ua

Суворовская райадминистрация

просп. Добровольского, 106;

телефон: (048) 755-72-79;

е-mail: suvor_ra@omr.odessa.ua

Когда обращаться в ЖКС?

Если двор даже во время небольшого дождя заливает, то вполне вероятно, что плохо работает ливневая канализация. В этом случае необходимо обращаться в управляющую компанию (ЖКС). Также следует поступать в случае, если тротуар поврежден вследствие ремонта коммуникаций, за которые отвечает управляющая компания.

Фото: cs8.pikabu.ru

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