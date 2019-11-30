Ямы на тротуарах у дома: куда обращаться одесситам, чтобы решить проблему

Если возле вашего дома межквартальные проезды и тротуары оставляют желать лучшего, мы расскажем куда обращаться, чтобы это исправить.
По поводу ремонта тротуаров и межквартальных проездов можно обращаться в несколько организаций, а именно:
Управление дорожного хозяйства:
адрес: ул. Генерала Петрова, 22;
телефон: (048) 784-08-42;
e-mail: udh@omr.gov.ua
Единый центр обращения граждан:
адрес: ул. Косовская, 2д;
телефон: (048) 705-55-55, 15-35;
сайт: 1535.odessa.ua
Отделения коммунального хозяйства в своей районной администрации:
Киевская райадминистрация
адрес: ул. Ак. Королева, 9;
теефон: (048). 740-76-40;
е-mail: kra@omr.gov.ua
Малиновская райадминистрация
адрес: ул. Генерала Петрова, 22;
телефон: (048) 749-89-00, (048) 734-95-60;
e-mail: malin_ra@omr.gov.ua
Приморская райадминистрация
адрес: ул. Канатная, 134;
телефон: (048) 705-75-42;
е-mail: prapochta02@omr.gov.ua
Суворовская райадминистрация
просп. Добровольского, 106;
телефон: (048) 755-72-79;
е-mail: suvor_ra@omr.odessa.ua
Когда обращаться в ЖКС?
Если двор даже во время небольшого дождя заливает, то вполне вероятно, что плохо работает ливневая канализация. В этом случае необходимо обращаться в управляющую компанию (ЖКС). Также следует поступать в случае, если тротуар поврежден вследствие ремонта коммуникаций, за которые отвечает управляющая компания.
Фото: cs8.pikabu.ru
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