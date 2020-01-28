Як вибрати пральну машину у 2020 році?

Ринок пральних машин різноманітний, що ускладнює вибір. Виробники пропонують широкий асортимент техніки, яка відрізняється технічними характеристиками, розмірами, функціональними можливостями тощо. На що саме потрібно звертати увагу в першу чергу?

Повний огляд

Щоб придбати оптимальну пральну машинку, яка впорається з поставленим перед нею завданням, ми розглянемо найосновніші критерії вибору.

Офтоп: очистити пральну машину від цвілі можна, дотримуючись порад – odessa-remont.com.ua/kak-ochistit-stiralnuyu-mashinu-ot-pleseni

Зверніть увагу, що критерії поділено на першорядні та другорядні, але це не означає, що другі є не так важливими. Слід зважати на всі моменти, але насамперед звертати увагу на найосновніші.

Першорядні критерії вибору пральної машини

Частенько покупці при виборі будь-якої техніки відштовхуються тільки від дизайну та вартості девайса, а потім уже враховують виробника і технічні характеристики. Це може стати основою для купівлі за завищеною ціною неякісної техніки, яка навіть не буде справлятися зі своїми функціями.

Тип і габарити

Де виплануєте встановлювати пральку і яка площа є доступною в кімнаті? Відповіді на ціпитання проллють світло на те, яка пралька вам годиться. Подумайте, в якому саме місці планується встановлення машинки. Пральки діляться за типом завантаження білизни на:

фронтальні – коли дверцята розташовані на лицьовій панелі;

вертикальні – завантаження здійснюється через дверцята зверху.

Фронтальні пральки представлені у двох типах:

вбудовані – модель можна вбудувати у стільницю у ванній або на кухні, тим самим заощадивши простір;

окремо розташовані.

Фронтальні моделі, залежно від габаритів, бувають: стандартними, вузькими, компактними (розміри менші стандартних). При виборі техніки обов’язково заміряйте місце встановлення, перевіряйте, чи є простір для відкриття дверцят уперед, чи вистачає глибини ніші тощо.

Тип двигуна

Тип двигуна впливає на експлуатаційний термін машинки, на вартість, а також на рівень шуму, електроспоживання.

Колекторний двигун – це невелика маса, простота в обслуговуванні. Використовується сучасними виробниками рідко, оскільки видає високий рівень шуму, вважається не енергоекономічним;

– це невелика маса, простота в обслуговуванні. Використовується сучасними виробниками рідко, оскільки видає високий рівень шуму, вважається не енергоекономічним; Інверторний – дужепопулярний тип двигуна: компактні розміри, низький рівень шуму навіть при максимальному віджиманні. Але він є дуже дорогим в обслуговуванні, тому ціна техніки істотно збільшується;

– дужепопулярний тип двигуна: компактні розміри, низький рівень шуму навіть при максимальному віджиманні. Але він є дуже дорогим в обслуговуванні, тому ціна техніки істотно збільшується; Асинхронний двигун – низькийрівень шуму. Це ключова перевага, крім прийнятної ціни та простого обслуговування. Вважається недостатньо потужним для якісного віджиму.

Клас енергоефективності

Клас енергоефективності зазначається кожним виробником. У технічних параметрах прописується латинська літера, що показує клас. А – це найвищий клас енергоефективності, G – найнижчий.

Позначення класу прання та віджиму аналогічні системі кваліфікації з енергоефективності. Що вища літера за алфавітом, то економічнішою є модель. Враховуйте клас віджиму, оскільки це впливає на рівень вологості речей після прання. Найкращий результат – це не менше 45%, 90% – це найгірший. Середня кількість обертів при віджиманні у більшості пральок – 1000 тис. за 1 хвилину.

Бак

Використовуваний матеріал для виробництва бака впливає на тривалість експлуатації та вартість обслуговування пральки.

Бак із нержавійної сталі – це міцність. Тривала експлуатація, але шумна робота і сильна вібрація.

Пластикові баки – це крихкість, але водночас трапляються виробники, що дають гарантію до 30 років. Серед головних плюсів – невелика вага та стійкість до корозії, хімічних речовин.

Обсяг завантаження

На обсяг завантаження впливають габарити пральки. Що більша машинка, то вищий максимальний обсяг завантаження. Відповідно, це потрібно брати до уваги, купуючи вузьку пральку або вбудовану модель. Що ж до обсягу, то потрібно відштовхуватися відразу від кількості мешканців будинку або квартири, від того, чи є діти. Кількість речей моментально збільшується в рази, якщо в родині є маленькі діти.

4-5 кг – цеваріант для 1-2 осіб;

6 кг – годиться для сім’ї з 4-5 членів;

8-9 кг – оптимальне рішення, якщо в сім’ї понад 5 осіб.

Рівень шуму

Параметр впливає на комфорт під час експлуатації пральки. На нього потрібно звертати увагу особливо, якщо йдеться про вбудовану модель на кухні або якщо ви плануєте прати речі вночі. У технічних характеристиках цей показник прописується в дБ, але врахуйте, що часто зазначається шум під час прання і при віджиманні. Що нижча цифра, то краще. Максимально тиха пралька дорожча в ціні. Середній показник рівня шуму – 40-75 дБ.

Другорядні критерії вибору пральки

Так само важливими є критерії, які вимагають уваги з боку покупців. Вони змінюються залежно від персональних уподобань і бюджету.

Виробник

Бренди умовно діляться на бюджетний сегмент, середній і люксовий. У кожному сегменті є свій поділ за цінниками. Залежно від цього змінюється вартість техніки. Що популярніший виробник, то вища ціна. При виборі виробника обов’язково звертайте увагу на якість складання, використовувані комплектуючі, тривалість гарантійного терміну, потім уже додаткові функції й дизайн пральної машинки.

До бюджетного сегменту належать такі бренди, як: Delfa, Daewoo, Liberton, Saturn. Це недорогі пральки з механічним управлінням, вельми шумні, але здатні впоратися з головним завданням.

Середній сегмент – це представники таких брендів, як Samsung, LG, Candy, Indesit, Hotpoint-Ariston, Gorenje, Siemens, Whirlpool та інші. Функціональніші моделі, великий модельний ряд, якісна сервісна підтримка, цінова політика дуже гнучка.

Лідерами на ринку пральок вважаються бренди: AEG, Bosch, Siemens, Electrolux. Ціна більша, якість вища, техніка надійніша. Техніка преміум-класу – цеAsko, Smeg, Miele. Тут ціна на порядок вища, але ви платите за бренд і високу якість продукції, дизайн.

Управління

Механіка – управління здійснюється за рахунок повороту ручки, натискань кнопок. Найпростіший і найдешевший варіант, оскільки потрібно виставляти всі параметри для пранняв ручну.

Електроніка – це автоуправління з широким переліком режимів. Недолік – це дорогий ремонт.

Сенсор – частіше використовується у пральках з електронним типом управління. Стильний, простий у використанні, легко чиститься, часто буває з комбінацією у вигляді поворотної ручки. Мінус – висока вартість.

Віддалене – управління ґрунтується на можливості активізувати роботу пральки на відстані за допомогою Wi-Fi, через смартфон. Досить встановити на телефон спеціальну програму.

Функціональність

Кількість функцій та режимів здатна вплинути на кінцеву вартість машинки. Треба ретельно подумати, які саме опції вам потрібні, якими режимами ви користуватися не будете. Є справді корисні програми прання. Наприклад, за режим обробки парою, сушіння належить переплатити. Вони актуальні, коли в сім’ї є діти і алергіки або якщо у квартирі немає місця для сушіння. За захист від протікання або контроль піни краще доплатити – це можливість уникнути затоплення квартири.

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