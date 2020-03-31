Як обрати насіння кукурудзи для посівної?

Серед усіх культурних рослин, які вирощуються на українській землі провідне місце належить вирощуванню кукурудзи. Ця культура приносить багаті врожаї. Але щоб їх отримати, треба гарно попрацювати та підійти до цієї справи обізнано.

Яке насіння для чого згодиться?

На сьогодні на ринку представлено широкий асортимент з вибору насіння кукурудзи. Але перш ніж йти в магазин, треба вирішити, які саме сорти вам необхідні. Треба визначитись для яких цілей ви плануєте висаджувати кукурудзу: для себе чи для годування тварин. Якщо для себе та на продаж в продуктові магазини, то треба обирати серед харчових сортів. Якщо ж плануєте вирощувати кукурудзу для харчування тварин, то треба обирати серед кормових сортів.

Майте на увазі, що кормова посівна кукурудза на LNZweb може похизуватися більш соковитим стеблом та широким листям. Після того, як урожай буде зібрано, стебла та листя також використовуються для приготування корму тваринам. Що стосується харчових сортів кукурудзи, то в них більші, ніж у кормових сортів, качани. Але листя не таке велике, тому що воно не йде на переробку і ніяк не використовується в промисловості.

На що звернути увагу?

Обираючи насіння для посадки кукурудзи на lnzweb.com, треба обов’язково звернути увагу на такі характеристики:

ступінь віддачі вологості;

стійкість до посухи;

стиглість;

інтенсивність врожайності;

імунітет до хвороб і шкідників.

Також під час вибору посівного матеріалу треба взяти до уваги:

умови вирощування даної культури в конкретному регіоні України;

врахувати особливості ґрунтів, на яких планується вирощування кукурудзи;

звернути увагу на інтенсивність зволоження ґрунтів та загальні показники температури.

Треба окремо декілька слів сказати про те, якої температури мають бути повітря та ґрунт для найкращого вирощування кукурудзи:

для проростання цієї рослини оптимальна температура повітря має сягати 8-10° С;

температура ґрунту до появи перших сходів повинна бути не нижче 10-12° С;

для нормального розвитку рослини (від сходів до викидання волоті) середньодобова температури повітря має сягати 20-23° С;

в період 2-ї половини вегетації (до дозрівання зерна) температур повітря має бути 22-23° С

Висаджуючи кукурудзу ранньої весни, треба пам’ятати, що в період заморозків (до -2…-3 °С) надземна вегетативна маса рослини може бути знищена.

Що таке ФАО?

Дуже часто фермери, які вперше планують посівну кукурудзи, не знають що таке класифікація ФАО та чому підчас вибору насіння треба звернути на це увагу.

Абревіатура ФАО — це калька з англійської мови FAO — Food and Agricultural Organization. Це, так званий, індекс стиглості кукурудзи.

В Україні прийнята така класифікація гібридів цієї рослини по дозріванню:

ранньостиглий ФАО — 100-200;

середньоранній ФАО — 201-300;

середньостиглий ФАО — 301-400;

середньопізній ФАО — 401-500;

пізній ФАО — більше 500.

Ця класифікація дозволяє фермерам та людям, які вирощують кукурудзу для власного використання, точно дізнатися, чи встигне дозріти обраний сорт кукурудзи в конкретно взятому регіоні чи ні.

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