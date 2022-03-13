Я остаюсь, чтобы жить: почему известные одесситы отказываются от эвакуации? (Часть 2)

С начала военных действий в Украине многие (кто-то вынужденно, а кто-то – вполне осознанно) покинули свои дома. Не минула эта участь и часть одесситов, несмотря на то, что по сравнению с другими украинскими городами, у нас сейчас относительно спокойно.

Евгений Голубовский, вице-президент Всемирного клуба одесситов: Одесса останется городом, который мы вымечтали

Остаюсь, потому что, во-первых, люблю Одессу. А во-вторых, уже столько всего за свою долгую жизнь набоялся, что больше бояться не хочется.

Опорой сейчас стало чтение хорошей литературы и моя дочь, которая рядом и полностью меня поддерживает.

Одессу нужно не прекращать любить, она заслужила нашу любовь и останется городом, который мы вымечтали. Думаю, худший период мы уже прошли.

Сегодня я вздрагиваю, когда слышу, что наш город — русский. Для меня всю жизнь Одесса была глубоко связана с русской культурой. Но сегодня эту карту перевернули, сделали политической, и вот в таком плане меня это, конечно, совершенно не устраивает.

В День победы Украины я еще выпью шампанского!

Елена Концевич, журналист и ведущая («Первое городское радио»): Безопасных мест нет, а каждые руки — на счету!

Я родом из Львова, но эвакуироваться туда сейчас не вижу никакого смысла. Во-первых, своих не бросают, а Одесса за несколько лет стала уже родной, это мой дом. Во-вторых, безопасных мест в Украине сейчас нет, ни во Львове, ни в Ужгороде, нигде, пока эта война не закончится. Так что я желаю каждому, кто остался, беречь себя и быть в строю, потому что каждые руки сейчас на счету!

Я сейчас черпаю силу духа в наших людях, они придают невероятную веру в наши силы и в победу. Ну и огромная поддержка всего мира, такого в истории я не помню. Это огромный энергетический поток, от которого буквально летать хочется!

Одесситам можно посоветовать только оставаться одесситами. Юмор есть, и юмор — наше все. Моряк, как известно, не плачет, а мы тут в свое время надрали зад еще и не таким собакам!

В День победы куплю бутылку шампанского, выйду на улицу и буду обнимать всех и каждого…

Федор Сердюк, основатель компании FAST (первая помощь и спецподготовка по ее оказанию): Пожалуйста, прекратите игнорировать воздушные тревоги!

Остаюсь в Одессе, потому что продолжаю подготовку нашей области к войне, которую уже ощутили на себе другие регионы Украины. Мы с командой учим тысячи людей оказывать медпомощь в условиях скудных ресурсов, готовим инструкторов. Завозим медснаряжение — и для учебной подготовки, и для оказания реальной помощи раненым.

Ни в коем случае не хочу вызывать панику, но не забывайте, что удача, мастерство нашей ПВО и тактическая обстановка пока были на нашей стороне. Это может измениться. Пожалуйста, прекратите игнорировать воздушные тревоги!

Одесситам сегодня советую запасаться припасами и терпением, помогать друг другу и не винить ни уехавших, ни себя — во всем этом ужасе виноват только агрессор, только Россия.

Моральную поддержку я сегодня нахожу в сводках Генштаба, а планов на День победы еще не строил, успеется… Сперва — победим!

Борис Яворский, судмедэксперт, ведущий авторской передачи «Розтин покаже»: Чем меньше нас, тем ближе мы друг другу

Эвакуацию из Одессы я для себя полностью исключил. Бежать от опасности для одессита — дело унизительное и, как я люблю говорить, невместное. К тому же это — мой дом.

Одесса — гораздо больше, чем просто город, и всякий, кто желает наложить на нее свою лапу и лишить этой множественной идентичности, тот враг и обречен на поражение.

В эти дни мне помогает держаться профдеформация судмедэксперта и наличие вокруг множества людей, которые требуют помощи и о которых нужно заботиться. Начните заботиться о ком-то — и вам станет гораздо менее страшно и тревожно, так устроен человек.

Критические ситуации раскрывают в людях качества, которых, казалось, быть не может… Это очень интересные и показательные времена. И я не подсчитываю, сколько там уехало в эвакуацию. К тому же — чем меньше нас, тем ближе мы друг другу!

В День победы, когда все это закончится, я приду в кафе «Шерлок», место сбора одесских трубокуров, и раскурю трубку…