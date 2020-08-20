Изношенные банкноты будут принимать все банки Украины?

Нацбанк Украины с 1 сентября разрешил всем банкам прием изношенных купюр. К тому же постановление правления НБУ №114 от 31.07.2020 г. уточнило определение ряда признаков износа и повреждения банкнот.

Так, изношенными считаются банкноты, имеющие один или несколько подобных отличий:

1.потертости, частичная утрата краски на изображениях, разрыхление бумаги, утрата бумагой жесткости;

2.общее или локальные загрязнения, пятна и надписи (включая видимые в ультрафиолетовом излучении), площадь каждого из которых менее или равна 40 кв. мм, а цвет контрастирует с цветом окружающего изображения или незапечатанного участка банкноты;

3.наличие отпечатков штампов\печатей, площадь каждого из которых менее или равна 40 кв. мм (включая видимые в ультрафиолетовом излучении);

4.надрывы или надрезы длиной каждый более 5 мм, которые могут быть склеены прозрачной клеящей или бумажной лентой шириной не более 10 мм;

5.отверстия и проколы, оторванные края или углы, площадь каждого из которых более 10 мм.

Такие купюры банки обязаны принимать от физических и юридических лиц без каких-либо ограничений для обмена на банкноты, пригодные к обороту.

Фото: Біляївка.City