Итоги первой сессии Одесского райсовета

Главой райсовета стал экс-нардеп Виталий Барвиненко, избирался от партии «Доверяй делам». За него в ходе тайного голосования свои голоса отдали 35 из 62 присутствующих народных избранников.

Также на этот пост претендовал Борис Магазинник от ОПЗЖ. За его кандидатуру проголосовали 26 депутатов райсовета.

Барвиненко заявил с трибуны, что намерен конструктивно работать в райсовете с представителями разных политических сил. Он предложил на должность заместителя главы райсовета Светлану Диордиеву от партии «Слуга народа».

Одесский районный совет был избран впервые на местных выборах, прошедших 25 октября. Депутаты представляют жителей населенных пунктов Одесского района. Он включает в себя Одессу, Черноморск, территории Овидиопольского, Беляевского, Лиманского и Березовского районов.

Всего было выбрано 64 депутата. 18 из них представляют ОПЗЖ, 13 – «Доверяй делам», 12 – «Слугу народа», 9 – «Европейскую солидарность», по 6 – партию Шария и «За майбутнє».

Полномочия районного совета, по мнению многих экспертов, дублируют полномочия облсовета и горсовета.

Так, в компетенцию райсовета входит утверждение бюджета, программы и стратегии социально-экономического развития района – но только на районном уровне. Райсовет имеет право создавать коммунальные предприятия, финансирует деятельность районных больниц вторичного звена, учебных и культурных заведений, назначает их руководство. В общем, осталось передать райсоветам полномочия по использованию природных ресурсов, и облсоветы вроде бы уже и не будут нужны.

Ранее мы публиковали: Чем будет заниматься Одесский райсовет: полномочия самого нового органа самоуправления