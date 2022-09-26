Итальянские страсти в одесском Украинском театре

Страсти по-итальянски зазвучали на украинском. В Одесском театре им. Василько снова премьера. После двух потрясающих спектаклей, посвященных войне в Украине, зрителям решили предложить итальянскую комедию.

В новой комедии есть все, по чему мы так соскучились: красивые женщины и мужчины, песни, танцы, искрометный юмор. Причем юмор не «сквозь слезы», к которому мы привыкли в последнее время, а юмор «мирный», когда улыбаешься просто потому что смешно, потому что это комедия положений, потому что это Эдуардо Ди Филиппо.

Его герои – рядовые люди, как мы с вами, которые выживали как могли в трудные для Италии послевоенные годы. Этого драматурга мы знаем по фильму «Брак по-итальянски», автором сценария которого он был, а также по постановкам «Моя профессия синьор из высшего света», «Филумена Мартурано» и другим, которые шли в разные годы в театрах Украины и Одессы.

Режиссер спектакля Павел Гатилов, новый штатный режиссер театра Василько, предложил интересное стилистическое решение постановки:

Мы не можем оставить человека наедине с его тяжелыми думами, нужен и свет в жизни. Театр должен помочь своему зрителю создать для него небольшой праздник. Я исповедую эстетику Дель Арте и считаю, что это очень правильная лексика для комедии, особенно для итальянской, даже если она относительно современна.

Директор-художественная руководительница театра Юлия Пивоварова отмечает, что именно комедию просили поставить приходившие к ним волонтеры и военные. Ведь после тяжелых физических и моральных нагрузок человеку необходима психологическая реабилитация, отдых, возможность переключиться, перенестись в другую реальность, где нет взрывов, смерти и сплошного горя. И тот факт, что спектакль идет на большой сцене, а зрители находятся не в укрытии, а в новом зале, сидя в комфортных мягких креслах уже настраивает на мир и покой в ​​душе, и изъявляет желание сменить кроссовки на туфли, а будничную одежду. на выходной наряд.

Пьесы «Цилиндр» и «Риск» по которым поставлен спектакль, не очень часто можно увидеть в афишах наших театров. Например, «Риск» вообще был только что переведен на украинский язык Светланой Бондарь, завлиткой театра. Впрочем, это вовсе не означает, что произведения недостойны внимания, ведь в них и режиссер и актеры могут показать свое обладание чувством юмора, чувством меры, владением голосом и телом. Кстати, за музыкальную и хореографическую часть спектакля отвечали Вадим Бессараб, музыкальный руководитель театра, и Павел Ивлюшкин, главный хореограф.

В спектакле задействованы многие новоприбывшие васильковцы. И для одесситов это хорошая возможность познакомиться с николаевским актером, заслуженным артистом Украины Павлом Чирвой, актрисами Марией Буймович, Богданой Шуманской, Тамарой Лукаш для которых это дебютные роли на одесской сцене.

Следующий показ запланирован на 1 октября.

Фото автора; заглавное фото: Украинский театр им. Василько