История Одессы: губернатора Гришина-Алмазова боялись одесские уголовники

В декабре 1818 года, во время французской военной интервенции, генерал-губернатором Одессы был назначен Алексей Гришин-Алмазов. Политическая ситуация в доставшейся ему Одессе была совершенно запутанной, и порядок в городе пришлось наводить железной рукой. Жесткие меры вызвали протест среди криминальной части населения и на генерала не раз совершали покушения. Гришин-Алмазов даже был вынужден завести личную охрану, которая состояла из татар-кавалеристов, присягнувших ему на Коране.

Однажды одесские торговцы и члены биржевого комитета направили депутацию к Гришину-Алмазову с жалобой на участившиеся грабежи. После этого генерал понял, что в смутное время традиционными методами с уголовщиной бороться нельзя, и приказал пойманных с поличным бандитов расстреливать на месте. После этого налеты в городе практически прекратились.

Существует легенда, что Мишка Япончик даже написал генералу письмо: «Мы не большевики и не украинцы. Мы уголовные. Оставьте нас в покое, и мы с вами воевать не будем». Впечатления на Гришина-Алмазова оно не произвело, и он сказал: «Не может диктатор Одессы договариваться с диктатором уголовных».

Несмотря на жесткое руководство, одесская интеллигенция очень хорошо относилась к генерал-губернатору. А вот руководителям французского экспедиционного корпуса слишком большая активность Гришина-Алмазова не нравилась, и генерал д’Эспере уволил его с поста. 20 марта 1919 года генерал-губернатор в последний раз появился перед одесситами — он принимал парад добровольцев, уходящих на фронт.

Генерала отправили к Колчаку в качестве офицера для особых поручений. Пароход, на котором Гришин-Алмазов переправлялся через Каспийское море, был захвачен большевиками. И 39-летний генерал, чтобы не оказаться в руках врага, застрелился. Многие считали, что он получил по заслугам, но Бунин, живший в Одессе в период губернаторства Гришина-Алмазова, назвал сообщение о его гибели «ужасной вестью».

Фото: Омский Центр изучения истории гражданской войны

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