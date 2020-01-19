История нашего края: реклама по-одесски, когда все средства хороши

Торговля в Одессе развивалась с первых дней ее основания, а вместе с торговлей развивалась и реклама. Еще более ста лет назад одесские издатели и владельцы крупных предприятий довели искусство манипулирования покупателями практически до совершенства.

Мясо и объявление стоили одинаково

Учитывая веселый нрав одесситов, реклама была ему под стать. О чем только не давали объявления горожане: о поиске работы и пропавших домашних любимцах, аренде недвижимости и потере вещей. Так же, как и сейчас, маленькие рукописные листки на афишных тумбах и столбах соседствовали с яркими цветными плакатами, которые создавали первые одесские бренд-менеджеры и маркетологи.

Еще в самом начале XX века одесситы имели возможность ознакомиться с азами рекламного дела: на прилавках книжных лавок можно было увидеть «учебники» по рекламе — издание «Рекламист», которое содержало теоретические статьи и новости.

Но самыми востребованными рекламными изданиями были газеты. Реклама была настолько популярной и выгодной, что информацию о товарах и услугах иногда размещали сразу под названием газеты на первой полосе. Такая реклама стоила недешево, да и вообще объявления в периодике были достаточно дорогими — размещение текста из пяти слов на первой странице стоило 40 копеек. Для сравнения: 50-60 копеек стоил килограмм мяса. Зато те, кто давал объявление о поиске работы, платили вдвое меньше. Чтобы сэкономить, слова в тексте обычно сокращали, и такое объявление современный человек вряд ли смог бы прочесть.

В кондитерскую — с пилюлями

В Одессе в XIX веке быстро набирало популярность рекламное ноу-хау: информацию о товарах, магазинах, гостиницах и ресторанах наносили на все что только можно — на пепельницы, упаковки с лекарствами, открытки. Чаще всего в качестве фона для рекламно-художественных шедевров использовали виды Одесского залива или городских достопримечательностей. Зато в газетах рекламные объявления размещали как бог на душу положит. Приглашение посетить новую кондитерскую могло соседствовать с предложением купить пилюли от геморроя, и это никого не смущало.

Когда одесситы оценили преимущества передвижения на «самобеглых колясках», в городе стали появляться и первые автосалоны. Сильнейшая конкуренция между ними достигала градуса кипения, поэтому владельцы изо всех сил изощрялись, чтобы реклама в прессе была самой заметной и оригинальной. Чаще всего рекламировали «Мерседес Бенц», который «по конструкции, по прочности, по быстроте хода, по изяществу — впереди всех». Рядом была изображена дамочка, которая бережно, словно младенца, прижимала к груди автомобиль. А вот представители американской фирмы «Форд» подкупали одесситов заверением, что их машины «расходуют мало масла, бензина и шин».

Первая скрытая реклама

Для того чтобы увеличить продажи и выйти на международный рынок, одесситы использовали все средства, вплоть до завуалированного шантажа. Как рассказывают одесские краеведы, владельцы коньячного завода специально отправляли людей во Францию, и те в ресторанах требовали коньяк «Шустов». Естественно, такого напитка в меню не было, и тогда «засланные казачки» устраивали скандал. После этого владельцы ресторанов заказывали одесский коньяк, лишь бы не позорить заведение безобразными сценами.

Продавали «Магги» и «Нестле»

Еще сто лет назад в Одессе продавали кубики куриного бульона «Магги» и молочную смесь для младенцев «Нестле». Реклама о первых акциях и распродажах этих продуктов постоянно размещалась в газете «Одесский листок».

Фото: io.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!