История: 200 лет назад в Одессе появился первый ботанический сад

Недавно одесситы отметили юбилей со дня основания первого ботанического сада в Одессе, который был заложен в 1820 году и получил статус императорского.

Одесса располагается в степной зоне, и с «насильственной тенью», которую дают деревья, здесь всегда была напряженка. Первые жители города очень страдали от жары, пыльных бурь и прочих погодных и климатических неудобств. Город срочно нуждался в озеленении, и новороссийский генерал-губернатор Александр Ланжерон пригласил в Одессу французского ботаника Жака-Луи Дессеме, который был первым селекционером роз во Франции. Француз согласился, так как на родине его розовые питомники дважды были уничтожены — второй раз союзными войсками после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо.

Когда Дессеме перебрался в Одессу, ему было уже около шестидесяти лет. Для озеленения города он выписывал ценные породы деревьев из Европы, но одни саженцы погибали при перевозке, другие не приживались в одесском климате. Пришлось Дессеме потрудиться, чтобы подобрать саженцы деревьев, которые смогут выжить в одесской степи, — жарким летом, холодной зимой и практически при полном отсутствии естественных источников воды.

Вопреки ожиданиям, ботанический сад развивался очень быстро, его территория благоустраивалась, и скоро здесь стали проводить все культурные мероприятия — от лекций до народных гуляний.

Французский селекционер был настолько искусным садоводом, что скоро Европа сама стала покупать саженцы и рассаду у одесситов. Слава об одесском ботаническом саде дошла и до столицы, и в Одессу пожаловали император Николай I и императрица Мария Федоровна.

После смерти Дессеме ботанический сад пришел в упадок, а территорию стали застраивать дачами — у городских властей, как обычно, не оказалось денег на поддержание наследия талантливого садовода в должном состоянии.

Фото: garden.onu.edu.ua

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